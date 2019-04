Bruchsal. (pol/rl) In einem Logistikunternehmen in Vichystraße kam es am Dienstagabend zum Austritt von Salzsäure. Die 30 Mitarbeiter auf dem Firmengelände wurden vorsorglich evakuiert. Eine 47-jährige Arbeiterin wurde durch Dämpfe leicht verletzt. Der Rettungsdienst konnte diese vor Ort behandeln. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand der Polizeimeldung zufolge nicht.

Zu Säureaustritt kam es gegen 18 Uhr beim Sortieren von Gepäckgut. Dabei fiel einem Arbeiter, ein als Gefahrgut gekennzeichnetes Paket zu Boden. Danach floss eine geringe Menge Salzsäure aus dem Zwei-Kilogramm-Paket. Die Flüssigkeit breitete sich auf einer Fläche von etwa 1,5 Quadratmeter aus. Während des Unfalls waren acht Beschäftigte in der Halle, darunter auch die leichtverletzte Mitarbeiterin.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Bruchsal rückte zur Bekämpfung mit insgesamt 41 Kräften und 2 Fachberatern für Gefahrgut an. Die Wehrleute streuten die betroffene Fläche mit Binder ab und belüfteten die Lagerhalle. Darüber hinaus waren ein Rettungsteam sowie ein Notarztteam im Einsatz.

Während des Einsatzes war die Vichystraße bis etwa 20.30 Uhr halb gesperrt, was zu Stau beim Lieferverkehr führte.