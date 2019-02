Bretzfeld. (dpa) Die Wildschweine sind los: Zum zweiten Mal binnen weniger Tage haben Wildschweine in Baden-Württemberg versucht, in einen Supermarkt einzudringen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am Samstag zunächst ein Wildschwein in einem Garten in Bretzfeld im Hohenlohekreis gemeldet worden. Später wurde gemeldet, dass fünf Tiere versuchten, in einen Discounter im Ortsteil Adolzfurt einzudringen, indem sie gegen das Gebäude sprangen. Als die Polizei eintraf, waren die Wildschweine allerdings nicht mehr zu sehen.

Erst am Dienstag hatten zwei Wildschweine in einem Supermarkt in Östringen im Kreis Karlsruhe randaliert. Kurz vor dem Angriff der beiden Schweine war eine ganze Rotte auf dem Parkplatz des Supermarktes aufgetaucht. Dann rannten zwei Tiere in den Markt, verwüsteten die Auslagen und stürmten zurück zur Herde.