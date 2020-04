Heilbronn. (pol/car) Nach der filmreifen Verfolgungsfahrt in Heilbronn am Montagabend jagte die dortige Polizei nun dem nächsten Autofahrer hinterher: Streifenbeamte fuhren gegen 3.45 Uhr am frühen Mittwochmorgen auf der Neckarsulmer Straße, als ihnen ein Schlangenlinien fahrender Honda entgegenkam. Die Streife fuhr in Richtung Stadtmitte und der Honda-Fahrer in Richtung Neckarsulm.

Das Einsatzfahrzeug wendete, um den Fahrer des Honda anzuhalten. Die Streifenpolizisten forderten den Honda-Fahrer im Einmündungsbereich zur Karl-Wüst-Straße mit allen verfügbaren technischen Mitteln zum Anhalten auf. Dem kam der Mann nicht nach, heißt es im Polizeibericht. Stattdessen bog er in Richtung Neckarsulm ab. Die Streife verfolgte den Honda durch das gesamte Stadtgebiet von Neckarsulm bis hin zur B27 in Richtung Mosbach. Dort bremste ein weiterer Streifenwagen den Honda aus. Beim Anhalten rollte der Honda auf den Streifenwagen auf.

Der 35-jährige Honda-Fahrer hatte offenbar Alkohol getrunken: Ein Test ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der Mann musste zudem eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Bis kurz vor 5 Uhr mussten die Beamten die B27 wegen dem Unfall halbseitig sperren. Die Höhe des Sachschadens am Streifenwagen ist bislang nicht bekannt.