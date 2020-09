A6 bei Weinsberg. (pol) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen auf der Autobahn A6 zwischen Bretzfeld und Heilbronn-Neckarsulm kurz vor dem Weinsberger Kreuz in Fahrtrichtung Mannheim. Gegen 8.20 Uhr fuhr der Fahrer eines Lkw laut Polizei am Stauende auf einen stehenden Lkw auf und schob diesen hierbei auf einen weiteren Laster auf.

Der Fahrer des auffahrenden tschechischen Lkws wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die A6 musste voll gesperrt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Sechs Feuerwehrfahrzeuge, vier Rettungswägen und zwei Notärzte waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Autobahn muss derzeit gereinigt werden und wird vermutlich gegen 13 Uhr wieder freigegeben.

Update: Montag, 14. September 2020, 12.47 Uhr