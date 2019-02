82 Prozent der Befragten sind dafür, den Zölibat abzuschaffen, so dass katholische Priester selbst entscheiden dürfen, ob sie heiraten oder nicht. Foto: Jochen Lübke

Mehr als vier Fünftel (82 Prozent) sind dafür, den Zölibat abzuschaffen, so dass katholische Priester selbst entscheiden dürfen, ob sie heiraten oder nicht. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Am Donnerstag kommen im Vatikan die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen aus aller Welt zu einem bisher beispiellosen Spitzentreffen zum Thema Missbrauch zusammen. In den vergangenen Jahren ist in mehreren Ländern ein erschreckendes Ausmaß von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester ans Licht gekommen.