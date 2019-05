Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Der CSU-Politiker Manfred Weber ist bislang Fraktionschef der Christdemokraten im Europaparlament und zieht für die Europäische Volkspartei als Spitzenkandidat in die Europawahl

Herr Weber, politisches Erdbeben in Österreich, Vize-Kanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache musste wegen eines Skandalvideos zurücktreten, das ihn einer angeblichen russischen Geschäftsfrau zeigt. Es geht um Spenden für den Wahlkampf gegen staatliche Aufträge. Das Land steht nun vor Neuwahlen. Wie bewerten Sie die Affäre?

Der Vorgang ist beispiellos. Dass gerade die, die immer vorgeben, patriotisch zu sein, dazu bereit sind, ihr Land und die Werte ihres Landes schamlos zu verkaufen, macht fassungslos. Man muss sich das mal vorstellen: Da bietet ein Politiker einer angeblichen Russin gegen Geld Einfluss auf freie Medien, Staatsbetriebe und die Politik des Landes an. Das zeigt, welch Geistes Kind all die rechten Radikalen sind. Sie sind keine Patrioten, sie treten die Werte ihrer Nation mit Füßen. Ich finde konsequent und richtig, dass Sebastian Kurz Rückgrat zeigt und einen klaren Trennstrich zieht. Solche charakterlich für ein Staatsamt ungeeignete Typen muss der Stuhl vor die Tür gestellt werden. Mein Kurs war und bleibt: Eine Zusammenarbeit in der EU mit Extremen von rechts und links ist ausgeschlossen. Ich hoffe ja nur, dass die EU-Sozialdemokraten das genauso sehen. Und in Österreich bin ich gespannt, wie die SPÖ mit ihrer Koalition mit der FPÖ im Burgenland umgeht.

Russische Wahlkampfhilfe für rechte Parteien wie im Fall Marine Le Pens in Frankreich ist ein Fakt. Wie lässt sich der Versuch der Einflussnahme aus Moskau auf die europäische Innenpolitik zurückzudrängen?

Mir macht wirklich Sorge, dass sich rechte und linke Parteien in der EU nicht nur an Präsident Putin anbiedern, sondern dass die russische Führung diese Kräfte in Europa auch aktiv unterstützt und instrumentalisiert. Das Ziel dahinter ist, die EU-Staaten und die EU zu destabilisieren. Dagegen müssen wir aufstehen. Nicht die russische Führung darf über Europas Zukunft entscheiden, sondern einzig und allein die Wähler in der EU. Es hilft nur Wachsamkeit und Transparenz. Die sozialen Netzwerke müssen endlich dafür sorgen, dass die Falschmeldungen und Agitationen auf ein Minimum begrenzt werden.

Lehnen Sie aus diesen Gründen auch die Ostseepipeline Nord Stream 2 ab?

Nein. Bei Nord Stream 2 geht es um die Energieabhängigkeit Europas. Ich will eine EU, die in Energiefragen weder von Putin noch von Präsident Trump oder anderen abhängig ist. Wir müssen in der Lage sein, so viel Energie als möglich selbst zu produzieren, Stichwort erneuerbare Energien. Darauf werde ich als Kommissionspräsident einen Schwerpunkt legen.

Umfragen sehen eine starke Zunahme von populistischen Kräften im Parlament voraus. Würden Sie so weit gehen und von einer Schicksalswahl sprechen?

Tatsache ist, dass populistische Parteien Zulauf haben. Aber die Wähler entscheiden erst am kommenden Sonntag, ob mein Kurs der Stabilität, Mitte und Menschen gestärkt wird oder die Radikalen. Genauso wäre eine linke Mehrheit, die Frans Timmermans anstrebt, ein echtes Risiko für Europa. Eine Koalition vom Kommunisten Tsipras über die unter Korruptionsverdacht stehenden Sozialisten in Rumänien bis zu Marktliberalen wäre in etwa so, als wenn Sahra Wagenknecht mit Christian Lindner in Deutschland koalieren würde. Das wäre ein einziges Chaos und bedeutet Instabilität, was wir in der jetzigen Phase Europas bestimmt nicht brauchen können. Insofern ist es eine Richtungswahl.

Was steht bei der Europawahl am 26. Mai mit Blick auf die populistischen Kräfte auf dem Spiel?

Weber: Es ist durchaus denkbar, dass das Europäische Parlament aufgrund der Stärke von Dagegen-Kräften nicht mehr handlungsfähig ist. Damit wäre die EU lahmgelegt. Das wäre für Europa katastrophal. Ich kämpfe deshalb für eine stabile Mehrheit aus der Mitte heraus. Und diese stabile Mehrheit kann nur die EVP mit CDU und CSU in Deutschland garantieren.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron meldet Bedenken gegen das Spitzenkandidatenmodell an, das besagt, dass der Sieger der Europawahl auch an die Spitze der EU-Kommission rückt. Was entgegnen Sie mit Blick auf das Selbstverständnis des Europaparlaments als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger?

Ich glaube an die Kraft der Demokratie. Die EU muss raus aus den kalten und technischen Hinterzimmern und rein in die Öffentlichkeit und ins Parlament. Wir werben genau deshalb vor der Wahl mit Gesicht und Inhalten für unsere Politik, damit die Menschen wissen, was auf sie zukommt. Andere verweigern das. Die Menschen haben bei der Europawahl das Sagen. Ich bin überzeugt, dass danach auch die Skeptiker bereit sein werden, sich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam Lösungen zu finden. Es wäre inakzeptabel, das Votum der Wähler zu übergehen, und es wäre unverantwortlich, die EU monatelang in die Blockade zu stürzen.

Spüren Sie genug Rückendeckung aus Berlin?

Absolut. Wir kämpfen gemeinsam dafür, dass wir Europa in dieser schwierigen Phase auf Kurs halten und die Reformen anpacken. Und das machen wir als EVP geschlossen, wie beispielsweise am Samstag in Zagreb mit Angela Merkel, Kroatiens Regierungschef Andrej Plenkovic und mir.

Labour hat beim Brexit jetzt die Gespräche mit der britischen Premierministerin Theresa May abgebrochen. Was bedeutet das für den Brexit? Wird er jemals kommen?

Der Brexit ist ein einziges Desaster. Die britische Innenpolitik demonstriert uns täglich, was passiert, wenn Populisten und Radikale Oberwasser bekommen. Ein eigentlich starkes Land, ist in wesentlichen Punkten praktisch politisch handlungsunfähig. Es freuen sich alle, die ein schwaches Europa wollen. Was jetzt auf keinen Fall passieren darf ist, dass diese britische Unsicherheit auf andere EU-Länder übergreift. Deshalb war ich so skeptisch, dass Großbritannien an der Europawahl teilnimmt. Es ist schwer erträglich, dass der Europa-Hasser Farage gestärkt zurück ins Europäische Parlament kommt und über die Zukunft der EU mitentscheidet. Auch deshalb braucht es starke Parteien der Mitte in der EU.

Europa ist ja eher auf Konsens ausgerichtet. Das schimmerte auch in den TV-Debatten mit dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans durch. Wo sehen Sie die Hauptdifferenzen zu Ihrem Mitbewerber?

Da widerspreche ich. Die Unterschiede sind mehr als deutlich. Die Sozialisten und Sozialdemokraten setzen auf ein anderes Europa. Eines der Umverteilung, der neuen Schulden, der Verbote. Das ist keine Zuspitzung, sondern die Realität. Schauen Sie sich nur an, was deren Ziele sind: Neue Steuern, eine europäische Arbeitslosenversicherung, Eurobonds. Das will ich nicht. Hinter Frans Timmermans steht eine linke Truppe aus Sozialisten, Kommunisten und linken Radikalen. Die können nicht Europas Zukunft sein.

Der Iran droht im Konflikt mit den USA der EU offen, Flüchtlinge aus Afghanistan durchs Land nach Europa ziehen zu lassen. Wie wollen Sie eine neue Flüchtlingskrise in der EU verhindern?

Wir stehen zum Atomabkommen mit dem Iran, weil wir überzeugt sind, dass es die bisher beste Lösung ist, zur Stabilität im Nahen und Mittleren Osten beizutragen. Aber klar ist, Drohungen sind nicht akzeptabel und auch nicht hilfreich, um das Abkommen zu retten. Dies zeigt aber einmal mehr, wie wichtig die Kontrolle der EU-Außengrenze, die Zusammenarbeit mit Europas Nachbarregionen und den Herkunftsländern zur Eindämmung der Migration nach Europa sind. Wir Europäer sind da zwar schon besser geworden, das Thema ist aber noch lange nicht vom Tisch. Deshalb werde ich es auch zur Chefsache machen.

Eine weitere große Herausforderung ist die Klimapolitik. Wie stehen Sie zu einer Kohlendioxidsteuer wie sie die Grünen fordern?

Der Ansatz, immer zuerst nach neuen Belastungen für die Bürger zu rufen und Verbote auszusprechen, ist kein guter und typisch für die Grünen und die SPD. Richtig wäre, zunächst technologische Lösungen über Anreize und Investitionen in Innovation zu finden. Als Umweltingenieur bin ich davon überzeugt, dass das der einzige Weg ist, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Aber ich sage auch sehr deutlich: Wir müssen jetzt handeln. Die Zeit läuft uns davon. Es ist keine Frage mehr, ob wir den Wandel zur CO2-neutralen Wirtschaft bis 2050 schaffen können, es ist schlicht ein Muss.

Gehört zum neuen ökologischen Lebensgefühl auch Kurzstreckenflüge zu verbieten? Oder anders gefragt: Braucht es von Nürnberg nach München oder Brüssel nach Straßburg den Flieger, wenn parallel ein Hochgeschwindigkeitszug fährt?

Diese Flüge sollte es bald nicht mehr brauchen. Sie ergeben keinen Sinn. Aber das muss erreicht werden, indem die Bahn attraktiv genug ist, dass die Flüge schlicht unwirtschaftlich sind, und nicht über Verbote. Mein Europa ist kein Verbots-Europa, sondern ein Chancen-Europa.

Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die Favoritin der Liberalen für die Nachfolge von Jean-Claude Juncker, ging hart gegen Google, Amazon und Apple vor. Wie lässt sich die Steuerflucht von Großkonzernen verhindern?

Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass Handwerker, kleine und mittelständische Unternehmen beim Steuersatz mehr als doppelt so hoch liegen wie die Internetriesen. Das untergräbt die Solidarität in der Gesellschaft. Die Internetriesen müssen einen fairen Beitrag zum Gemeinwesen tragen. Deshalb bin ich für eine digitale Fairnesssteuer für die Digitalkonzerne, die in einen Fonds fließen könnte, um beispielsweise für industrielle Branchen die Veränderungen durch die digitale Revolution abzufedern.

Müssen die mächtigen US-Digitalkonzerne zerschlagen werden?

Was ich nicht akzeptieren werde ist, dass die Konzerne in Kalifornien oder China entscheiden, welches Lebensmodell sie nach Europa exportieren. Über unsere Vorstellung von Gesellschaft entscheiden ausschließlich wir Europäer selbst. Das Internet muss daher ein Stück europäischer werden. Und ich erwarte von den Internetgiganten, dass sie unsere Werte und Regeln akzeptieren. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir auch über weitergehende Schritte nachdenken. Soweit sind wir aber noch nicht.

Frankreichs Präsident Macron fordert ein EU-Reformprogramm. Wie sieht Ihre Antwort aus, etwa bei dem Ruf nach einem gemeinsamen Eurozonenbudget?

Ich werde ein neues Kapitel aufschlagen für ein Europa der Menschen, der Ambition, des Aufbruchs. Ich lade alle ein, gemeinsam anzupacken. Dabei setze ich stark auf Angela Merkel und Emmanuel Macron. Wir sind uns da im Ziel einig. Aber das bedeutet nicht, dass wir in jeder Detailfrage übereinstimmen müssen. Ich teile, dass wir mehr Investitionen in Europa brauchen. Allerdings im Rahmen des bestehenden EU-Haushalts.

Hinter Europa liegen fünf schwierige Jahre: Die Eurokrise mit Differenzen zwischen Nord und Süd, die Flüchtlingspolitik entfremdete Ost und West. Die Briten gehen ganz. Sie wollen an Kommissionspräsident werden. Wohin wollen Sie die EU in den nächsten fünf Jahren führen?

Ich bin in den vergangenen Monaten, in denen ich fast alle EU-Staaten besucht, mit Tausenden Menschen gesprochen und vieles gelernt habe, bestärkt worden, dass uns in Europa ungemein vieles eint. Wir haben dieselben Herausforderungen. Es bleibt bei mir eine Überzeugung: Wir werden nur gemeinsam und in Partnerschaft die Chance haben, in der Welt von Morgen unseren Weg des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands fortzusetzen. Wenn wir es schaffen, die EU in den kommenden fünf Jahren stabil zu halten, effizienter, demokratischer und handlungsfähiger zu machen, und sie näher zu den Menschen zu bringen, dann wäre ich mehr als zufrieden.