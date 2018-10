US-Präsident Donald Trump pricht vor dem Weißen Haus über die beschlossene Steuerreform. Foto: Evan Vucci

US-Präsident Donald Trump beschreibt die Steuerreform als historisch. Foto: Evan Vucci

Zufrieden: Der republikanische Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan. Foto: Jacquelyn Martin

Demonstranten blockieren in New York den Eingang der Börse. Sie protestierten gegen die geplante Steuerreform in den USA. Foto: Wes Bruer

Protest am Eingang der Börse in New York gegen die geplante Steuerreform. Foto: Lev Radin

Barbara Bowen, Vorsitzende der Personalversammlung der Universität von New York, bei einer Protestveranstaltung in New York gegen die Steuerreform. Foto: Erik Mcgregor

Der Oppositionsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer (r), und Senator Bernie Sanders im Kapitol in Washington. Foto: Andrew Harnik

Die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, kommt zur Abstimmung über die Steuerreform. Foto: Jacquelyn Martin

Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell (M), spricht bei einer Pressekonferenz im Kapitol in Washington. Foto: Alex Brandon

Weihnachtsstimmung vor dem Capitol in Washington. Foto: J. Scott Applewhite