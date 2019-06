Wahlsieger Ekrem Imamoglu jubelt in der Wahlnacht mit seinen Anhängern. Foto: Onur Gunay/Imamoglu Media team

Anhänger von Ekrem Imamoglu haben sich in der Nacht in Istanbul versammelt. Foto: Onur Gunay/Imamoglu Media team

Ekrem Imamoglu von der Mitte-Links-Partei CHP hat die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen. Foto: Lefteris Pitarakis/AP

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, wirft seinen Stimmzettel in eine Wahlrune in einem Wahllokal. Foto: Emrah Gurel/AP

Ekrem Imamoglu spricht nach seinem Wahlsieg zur Presse. Imamoglu hat nach Auszählung fast aller Stimmen die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen. Foto: Lefteris Pitarakis

Binali Yildirim, Bürgermeisterkandidat der Regierungspartei AKP, winkt zu seinen Anhängern bei einer Kundgebung in Istanbul. Foto: Lefteris Pitarakis/AP

Ekrem Imamoglu hatte die Bürgermeisterwahl in Istanbul am 31. März 2019 knapp vor seinem Herausforderer Yildirim gewonnen. Allerdings annullierte die Hohe Wahlkommission die Abstimmung und ordnete die Wiederholung an. Foto: Lefteris Pitarakis/AP