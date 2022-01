Prinz Mulham al-Schibli vom Fawara-Stamm aus Syrien beim Unterzeichnen des «Verhaltenskodex für ein syrisches Zusammenleben», der deutsch-syrische Verfassungsrechtler Naseef Naeem assistiert. Foto: -/Council of the Syrian Charter/dpa

Die undatierte, vom Council of the Syrian Charter herausgegebene Aufnahme zeigt ein Blatt des «Verhaltenskodex für ein syrisches Zusammenleben» mit den 11 Prinzipien für einen syrischen Gesellschaftsvertrag. Foto: -/Council of the Syrian Charter/dpa