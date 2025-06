Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Juni 2025

Namenstag

Edeltraud, Hildulf

Historische Daten

2024 - Saudische Behörden melden mehr als 1.300 Tote bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch. Die Pilger seien aufgrund extremer Hitze gestorben, als sie unter sengender Sonne unterwegs waren. Die Temperaturen in Mekka waren auf bis zu 50 Grad Celsius gestiegen.

2015 - Die britische Königin Elizabeth II. trifft zu ihrem fünften Staatsbesuch in Deutschland ein. Die dreitägige Reise führt sie nach Berlin, Frankfurt am Main und zum ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen in Niedersachsen.

2000 - Das Airbus-Konsortium gibt in Paris offiziell den Startschuss für den Super-Airbus mit dem Arbeitsnamen A3XX. Das größte Passagierflugzeug der Welt für bis zu 853 Passagiere geht 2007 unter dem Namen A380 in den Liniendienst.

1990 - Das moldauische Parlament in Chisinau beschließt mit großer Mehrheit die Unabhängigkeit der Sowjetrepublik Moldawien.

1985 - Eine Boeing 747 der Air India stürzt nach einem Bombenanschlag rund 180 Kilometer südwestlich von Irland ins Meer. Alle 329 Insassen sterben.

Geburtstage

1970 - Yann Tiersen (55), französischer Musiker und Filmkomponist ("Good bye, Lenin!", "Die fabelhafte Welt der Amélie")

1965 - Manuel Andrack (60), deutscher Redakteur, Moderator ("Harald-Schmidt-Show") und Autor ("Das neue Wandern")

1928 - Klaus von Dohnanyi (97), deutscher Politiker (SPD), Hamburger Erster Bürgermeister 1981-88

Todestage

2015 - Eduard Lohse, deutscher Theologe, evangelisch, Vorsitzender des Rats der EKD 1979-1985, geb. 1924

2015 - Helmuth Lohner, österreichischer Schauspieler ("Die schöne Lügnerin", "Witwer mit fünf Töchtern"), geb. 1933