Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Februar 2025

Namenstag

Konstanze, Simon

Historische Daten

2010 - An einer Berufsschule in Ludwigshafen ersticht ein ehemaliger Schüler seinen früheren Lehrer - aus Wut über schlechte Noten. Wegen Mordes wird er zu 14 Jahren Haft verurteilt.

2003 - Ein psychisch kranker Attentäter zündet in der südkoreanischen Stadt Daegu in einem U-Bahnwaggon einen Brandsatz. 192 Menschen verbrennen in dem unterirdischen Flammeninferno.

2000 - Showmaster Stefan Raab gewinnt den deutschen Vorentscheid zum Grand Prix d'Eurovision de la Chanson (heute: Eurovision Song Contest) mit seiner Nummer "Wadde Hadde Dudde Da".

1965 - Gambia, ein knapp 50 Kilometer schmaler Landstreifen an der Westküste Afrikas, wird von Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen. Gambia ist das kleinste Land Afrikas.

1930 - Der amerikanische Astronom Clyde Tombaugh entdeckt den Pluto. Er galt lange als neunter Planet unseres Sonnensystems, wird seit 2006 aber nur noch als Zwergplanet klassifiziert.

Geburtstage

1965 - Bettina Schausten (60), deutsche Journalistin und Moderatorin, Chefredakteurin des ZDF seit Oktober 2022

1965 - Dr. Dre (60), US-amerikanischer Rapper und Rap-Produzent ("Been There, Done That", "The Next Episode")

1960 - Greta Scacchi (65), englisch-italienisch-australische Schauspielerin ("Salz auf unserer Haut", "Aus Mangel an Beweisen")

1933 - Yoko Ono (92), japanische Konzeptkünstlerin, Witwe von John Lennon (Beatles), mit dem sie die Plastic Ono Band ("Give Peace a Chance") gründete

Todestage

2013 - Otfried Preußler, deutscher Kinderbuchautor ("Die kleine Hexe", "Der Räuber Hotzenplotz"), geb. 1923