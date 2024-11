Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. November 2024

Namenstag

Elisabeth, Florin, Gertrud, Hilda, Viktoria

Historische Daten

2022 - Im Frankfurter Prozess um die "NSU 2.0"-Drohschreiben wird ein Mann aus Berlin zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Er hatte rassistische Schreiben etwa an Rechtsanwälte, Politikerinnen und Journalistinnen gerichtet.

1994 - Wegen schweren Landesverrats wird ein DDR-Topspion, der unter dem Decknamen "Topas" jahrelang Nato-Geheimnisse aus Brüssel lieferte, in Düsseldorf zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

1989 - In Prag entwickelt sich eine Kundgebung zum Gedenken an die Hinrichtung von Studenten durch die Nazis im Jahre 1939 zu einer Protestveranstaltung gegen die kommunistische Regierung. Das gilt als Beginn der "samtenen Revolution" in der Tschechoslowakei.

1984 - Hacker des Chaos Computer Clubs (CCC) knacken das BTX-Netz. Den Hackern gelingt es, rund 135.000 D-Mark von einem BTX-Zugangskonto der Hamburger Sparkasse abzurufen und damit öffentlichkeitswirksam auf Schwachstellen im Bildschirmtext-System der Deutschen Bundespost hinzuweisen.

1869 - Der Suezkanal zwischen Port Said am Mittelmeer und dem Roten Meer wird offiziell eröffnet.

Geburtstage

1959 - Thomas Allofs (65), deutscher Fußballspieler (1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf)

1949 - Jon Avnet (75), US-amerikanischer Regisseur ("Grüne Tomaten", "Aus nächster Nähe")

1944 - Danny DeVito (80), US-amerikanischer Schauspieler ("Zwillinge", "Batmans Rückkehr", "Der Rosenkrieg")

1944 - Rem Koolhaas (80), niederländischer Architekt (Entwurf der niederländischen Botschaft in Berlin), Pritzker-Preis 2000

Todestage

1934 - Joachim Ringelnatz, deutscher Kabarettist und Schriftsteller ("Kuttel Daddeldu", "Turngedichte", "Die Schnupftabaksdose"), geb. 1883