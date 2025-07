Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Juli 2025

Namenstag

Monulf, Reinhild

Historische Daten

1990 - Bundeskanzler Helmut Kohl und der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow einigen sich bei einem Treffen im Kaukasus auf entscheidende Bedingungen für die Souveränität eines vereinigten Deutschlands.

1965 - Der Montblanc-Straßentunnel in den Alpen wird nach sechsjähriger Bauzeit feierlich eröffnet. Er ist 11,6 Kilometer lang und verbindet Frankreich mit Italien. Am 19. Juli wird er für den Verkehr freigegeben.

1945 - Auf dem Testgelände White Sands im US-Bundesstaat New Mexico wird im Rahmen des amerikanischen "Manhattan-Projekts" die erste Atombombe gezündet.

1945 - Bei einem der schwersten Eisenbahnunglücke in der deutschen Geschichte sterben nahe Aßling südlich von München 102 Menschen. Ein US-Transportzug prallt auf einen Zug mit deutschen Kriegsgefangenen.

1790 - Der US-Kongress beschließt, den Regierungssitz der USA in einen Bundesbezirk zu verlegen, der keinem Einzelstaat untersteht. Es ist die Geburtsstunde des District of Columbia, in dem die Hauptstadt Washington entsteht.

Geburtstage

1973 - Katherina Reiche (52), deutsche Politikerin (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie seit 2025

1970 - Katja Kullmann (55), deutsche Schriftstellerin und Journalistin ("Generation Ally")

1969 - Sahra Wagenknecht (56), deutsche Politikerin, 2024 Gründung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), 2015-2019 Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke

1963 - Nina Petri (62), deutsche Schauspielerin ("Am Tag als Bobby Ewing starb", "Bin ich schön?", "Lola rennt")

Todestage

1985 - Heinrich Böll, deutscher Schriftsteller ("Ansichten eines Clowns", "Die verlorene Ehre der Katharina Blum"), Nobelpreis für Literatur 1972, geb. 1917