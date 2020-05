Von Manfred Fritz

Heidelberg. Ich bin, nun ja, Rentner. Und gehöre damit zu den 21 Millionen Deutschen, die das verdammte Corona-Virus zur großen Risikogruppe gemacht hat. Was die eigene Vorsicht und Disziplin bei der Einhaltung der Kontaktsperre, was aber auch die Angst der Gesundheitspolitiker erklärt, die Zahl der Infektionen mit Intensivbehandlung könnte über dem Krankenhaussystem wie eine Tsunami-Welle zusammenschlagen. Das ist bis jetzt zum Glück – und dank unserer zu Unrecht geschmähten "Sekundärtugenden" - nicht passiert.

Hintergrund Was machen wir, wenn es wirklich vorbei ist? Mehrheitlich sind wir auch als Beteiligte einer zunächst erfolgreichen Seuchenbekämpfung immer noch virologische Laien. Und somit für das eigene Handeln auf den Sachverstand der Fachleute angewiesen. Will heißen: Das Virus, das die einen schwer schädigt oder gar tötet, an anderen fast symptomlos vorbeigeht, ist trotz [+] Lesen Sie mehr Was machen wir, wenn es wirklich vorbei ist? Mehrheitlich sind wir auch als Beteiligte einer zunächst erfolgreichen Seuchenbekämpfung immer noch virologische Laien. Und somit für das eigene Handeln auf den Sachverstand der Fachleute angewiesen. Will heißen: Das Virus, das die einen schwer schädigt oder gar tötet, an anderen fast symptomlos vorbeigeht, ist trotz des verständlichen Wunsches nach Normalisierung immer noch mitten unter uns. Alle Fachleute bestätigen das: Wer zu früh oder unter Nichtbeachtung der empfohlenen Schutzmaßnahmen in das alte Leben zurückkehrt, gefährdet sich und andere. Daran wird sich erst etwas ändern, wenn es einen sicheren Impfschutz gibt. Ob wir bis dorthin noch eine zweite oder dritte Pandemie-Welle mit ihren Folgen ertragen müssen, hängt somit von uns selbst ab. Apropos: Um gegen das Seuchen-Bekämpfungskonzept demonstrativ anzustinken, wie es dieser Tage in Berlin und andernorts geschah, dazu gehört kein besonderer Mut. Es beweist nur auffälligen Mangel an Verstand und Solidarität. Dennoch darf man natürlich ohne Frivolität fragen: Was machen wir, wenn es wirklich vorbei ist? Gemeint sind jetzt nicht die fälligen Freudenfeste. Sondern: Was wird sich mit dieser kollektiven Erfahrung einer fast biblischen Plage im Verhalten der Menschen zueinander ändern? Werden wir zum Beispiel Fragen der Zuwendung und Nähe künftig anders sehen? Wird das traumatische Geschehen im Verhältnis der Generationen etwas ändern, die zumindest im familiären Rahmen auseinandergerissen wurden? Oder wie lässt sich, trotz der immensen wirtschaftlichen Schäden durch Corona, dennoch die Brücke zur viel größeren ökologischen Herausforderung weiterbauen – statt diese abzureißen? Werden wir die zurückliegenden Verluste, was das gute Leben oder die Möglichkeit, jederzeit überallhin zu reisen, nur kompensieren? Oder wird uns die Erfahrung der Verletzlichkeit ernstere Fragen für den künftigen Lebensstil mitgeben? Nicht nur die Pandemie ist eine harte Probe auf Menschlichkeit, Kreativität und den Mut, Herausforderungen zu meistern. Auch die Zeit danach wird uns noch etwas abverlangen – nämlich die Fähigkeit, aus einer solchen existenziellen Krise zu lernen und für künftige Fälle die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Erschwerend kommt aber hinzu: Wer hatte in dem Alter nicht schon irgendeine Vorerkrankung, wie es in der immer länger werdenden Sterbestatistik der Pandemie so schön heißt. Was für die Mediziner, die beispiellos an allen Fronten kämpfen, auch ein wenig entschuldigend klingen soll – und darf. Von der eiskalten Sterbe-Ökonomie eines Boris Palmer wollen wir hier besser nicht reden. Uns aber auch nicht verunsichern lassen!

Nachdem das also geklärt ist, reden wir mal von einem erzwungenen, ökonomisch natürlich höchst kostspieligen "Luxusproblem" der Pandemie: Sie hat das öffentliche Leben durch den so genannten Lockdown einer brutalen Schnellabschaltung unterworfen, was nicht nur Ältere, sondern auch jene mitsamt ihren Familien betrifft, die zuhause oder derzeit gar nicht arbeiten – dürfen. Die sogar schon viele Wochen lang Schule und Kita ersetzen mussten.

Und auch das wird noch zu hinterfragen sein: Welche Konsequenzen hat es, wenn wir über eine so lange Zeit ohne Unterbrechung auf uns, die Partnerschaft oder die Familie und die Kinder zurückgeworfen werden? Wenn zum Beispiel auch der natürliche Großeltern-Enkel-Kontakt auf Telefon oder Bildtelefon reduziert wird? "Normal" ist das nicht.

Und dann: Der ganze Kultur- und Freizeitbereich – seit Mitte März komplett lahmgelegt. Gastronomie dicht, Theater geschlossen, Festivals und Konzerte abgesagt. Was wohl noch länger so bleiben wird. Sportveranstaltungen ohne Zuschauer (um den Clubs die Gelder zu sichern) bleiben ein schwacher Notbehelf im gestörten menschlichen Bedürfnis nach dem Wechsel von "Brot und Spielen", nach Spannung und Entspannung, ohne den das Leben schnell träge und antriebslos werden kann.

Was das alles bedeutet, wird erst langsam klar: Die real existierende Zerstreuungsgesellschaft mit ihrem nicht selten sogar belastenden Überangebot an "Events", hat vorübergehend den Geist aufgegeben. Aufgeben müssen und damit für fast alle Menschen gleichermaßen Lücken in ihren sprichwörtlichen Modus Vivendi und die eigene Selbstverwirklichung gerissen. Mit anderen Worten: Viele von uns haben erzwungenermaßen mehr Eigenzeit als jemals zuvor. Oder als sie streng genommen brauchen, um sich stressfrei, glücklich oder entspannt zu fühlen.

Die Folge: Das Haus ist längst gründlich geputzt, viele Ecken sind aufgeräumt, der Garten war noch nie so im Schuss, Liegengebliebenes ist aufgearbeitet, Bücher sind gelesen, zu denen man sonst nie kam. Und nicht zuletzt: Zeitungen, die wieder in die Rolle eines "guten Kameraden" schlüpfen, wie es unser Gründungsherausgeber Hermann Knorr einmal hübsch formuliert hatte, werden so intensiv und mit Gewinn gelesen, wie schon lange nicht mehr. Aber auch Zeitvertreib-Medien wie TV und Streaming-Dienste können unbestritten nützliche Beiträge zur Krisenbewältigung leisten. Ein Experiment ohne Beispiel, das hier abläuft und hoffentlich intensiv wissenschaftlich begleitet wird. Dass dieses weltbewegende Ur-Ereignis zudem bald in Romanen, Sachbüchern, Theaterstücken oder Musiktiteln gespiegelt wird, versteht sich.

Zwar ist das subjektive Zeitempfinden unterschiedlich und stark vom Alter abhängig. Viele Ältere beargwöhnen die Pandemie als Angriff auf ihre verbleibende Lebenszeit, weil sie ihnen vermeintlich davonrennt. Die Jüngeren können damit, zumal sie scheinbar auch gesundheitlich weniger bedroht sind, besser umgehen. Aber Fakt bleibt für alle: Dieses gewaltsam heruntergedimmte Leben setzt die gewohnten Strukturen außer Kraft, die wir alle brauchen, Menschen höheren Alters noch mehr, als die improvisationsbereiten und flexibleren Jungen.

Es gibt kaum ein Thema, über das sich Soziologen, Psychologen, Philosophen, Theologen oder auch Journalisten und Laien mit zunehmender Verdichtung unseres Alltags so ausführlich ausgelassen haben, wie über das Mysterium der Zeit. Hunderte Bücher, unzählige Features und nach Antworten suchende Artikel zum richtigen Umgang mit Zeit – alles vorübergehend Makulatur.

Es passt gerade nicht, weil wir, siehe oben, im Überfluss haben, was wir sonst herbeisehnen: selbstbestimmte Zeit. Jetzt verordnet uns die Pandemie – unter Androhung einer möglicherweise lebensbedrohenden Erkrankung – zwangsweise Zeit, in der wir uns klein machen müssen und Schutz vor Ansteckung suchen. Es sei denn, man setzt sich wider die Vernunft der Ansteckungsgefahr aus und spielt eine neue Art "russisches Roulette". Aber das wird eher nicht die Regel werden.

Doch es ist genau der elende Zwangscharakter "Zeit gegen Leben", mit dem die Seuche operiert und der die neu gewonnene Zeit auch verderben kann. Denn Zeit ohne Freiheit, das wird jetzt vollkommen deutlich, bedeutet ein Stück weit Gefangenschaft. Dass wir uns über den Anblick anderer Menschen auf der Straße, in den wiedergeöffneten Läden, in der Bahn einerseits freuen, gleichzeitig aber auch eine gewisse Menschenfeindlichkeit an den Tag legen, wenn andere ohne Mundschutz herumlaufen oder uns zu nahe kommen, beschreibt diesen unschönen Zustand ganz gut.

Es gibt zunehmend auch Mitmenschen, die der verordneten Kontaktsperre ein Schnippchen schlagen, indem sie sich mit Verwandten oder guten Freunden – auf Sicherheitsabstand – treffen. Weil sie Trennung und Isolation nicht mehr ertragen. Die meisten hingegen bleiben solidarisch-einsichtig, oder lassen sich durch die abschreckenden Bilder aus den Intensivstationen mit zwangsbeatmeten Schwerstkranken "motivieren", weiter durchzuhalten, bis Medikamente, bessere Tests auf erworbene Immunität oder Impfstoffe gefunden sind, die uns aus der gegenwärtigen Zwangslage befreien.

Und werden wir dann gelegentlich sogar mit etwas Wehmut an die Zeit ohne Termine, ohne dienstliche wie soziale Verpflichtungen denken, die uns bisweilen auch strapazieren? Kommt darauf an. Corona stellt unser bisheriges Leben zwar auf den Kopf. Aber die erzwungenen Freiräume, die dadurch eröffnet werden, sind ja keine "Spielzeit" – so wie Spielgeld im Verhältnis zum richtigem. Wir können uns trotzdem auf der kleineren Bühne sinnvoll und in Grenzen selbstbestimmt bewegen, die den Rahmen für das Leben abgibt – und das ist nun mal die Zeit. Egal, ob sie uns geschenkt oder verordnet wird.

Zum Autor: Manfred Fritz war bis 2010 Chefredakteur der Rhein-Neckar-Zeitung. Sein Hobby Uhren und Zeit gewinnt in der Coronakrise eine völlig neue Bedeutung.