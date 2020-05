Von Katharina Kausche

Paris. Als ich von der Grenzschließung zwischen Deutschland und Frankreich erfuhr, war ich mit Freunden aus Deutschland und Luxemburg unterwegs. Es war der erste Frühlingstag in Paris und einen Tag, nachdem Premierminister Édouard Philippe verkündet hatte, dass Bars, Cafés und Restaurants vorerst geschlossen bleiben. Wir wollten uns ein Bild von der Stimmung machen.

Die Eilmeldung, die wir auf unsere Smartphones bekamen, schockte uns im ersten Moment gar nicht. In der Rückschau bin mir sicher: Wir hatten nicht nur schon damit gerechnet, wir wussten auch einfach nicht, was das für uns bedeutet. Zu abstrakt war die Meldung. Geschlossene Grenzen? Kennen wir nicht. Nach und nach trudelten besorgte Anrufe der Familie ein. Kurz darauf hatten die meisten meiner Freunde Züge nach Deutschland gebucht. Ich bin in Paris geblieben. Irgendwie konnte ich mich noch nicht von meinem Leben hier verabschieden, auch wenn es sich auf einmal auf nur einen Kilometer Umkreis begrenzte.

Eines war nach der überstürzten Abreise meiner Freunde klar: Es war als Abschied auf Zeit gedacht. Die Zimmer in Paris noch voll mit Gepäck, das sich nicht so leicht im Zug transportieren lässt, hatten alle noch die Hoffnung, bald zurückzukehren. Zwei Monate später sitze ich in Paris mit meinem Gepäck fest und meine Freunde können nicht einreisen, um ihres abzuholen. Die Miete in Paris ist bei Weitem nicht günstig, aber wie das Zimmer räumen, wenn man ohne triftigen Grund nicht nach Frankreich einreisen darf oder kein Auto in Frankreich hat? Der "triftige Grund" lässt natürlich Interpretationsspielraum. Auch ein Anruf bei der deutschen Botschaft machte das deutlich. Resigniert sagte mir die freundliche Mitarbeiterin, dass es letztendlich auf den Grenzbeamten oder die Grenzbeamtin ankommt, eine Einreise zuzulassen. Einen Ansprechpartner oder eine Behörde für mehr Information gebe es auf der französischen Seite leider gerade auch nicht, sagte sie mir. Da würde auch niemand Genaueres sagen können.

Diese Ungewissheit war am Schlimmsten. Die Einreise nach Deutschland stand für mich als deutsche Staatsbürgerin nie auf der Kippe, wohl aber der Weg zur Grenze. Die Bahnverbindung nach Deutschland war quasi nicht existent, ein Mietauto hätte mich zwischen 800 und 2000 Euro gekostet und Flüge gab es auch kaum. Obwohl ich mich entschieden hatte zu bleiben, schaute ich natürlich ab und zu nach Verbindungen und sah, wie innerhalb von vier Wochen die Infrastruktur nach Deutschland praktisch zum Erliegen kam.

Vergangene Woche, als ich mal wieder einen Stressschub bekam, wollte ich dann einen Teil meines Gepäcks per Paket nach Deutschland schicken. Auch das erweist sich zurzeit als schwieriger und teurer als sonst, wäre allerdings eine Option. Eine Option, die alle, die Paris verlassen haben, nicht in Anspruch nehmen können. Die Lockerungen in Frankreich und die Meldungen der vergangenen Tage machen allerdings Hoffnung. Seit dem 11. Mai fahren täglich zwei ICEs auf direktem Weg nach Deutschland (und über eine Grenzöffnung wird auch diskutiert). Für mich steht zurzeit halbwegs fest, dass ich Frankreich Ende Mai verlassen werde. Meine Eltern holen mich mit dem Auto ab. Es scheint so, als müssten wir uns ab jetzt keine Gedanken mehr darüber machen, ob wir noch einen Monat länger in Paris Miete zahlen müssen.