Von Michael Ossenkopp

Genf. Die Idee hatte ein junger Physiker, Timothy Berners-Lee vom europäischen Kernforschungszentrum (Cern). Immer wieder gingen Details früherer Projekte verloren, ärgerte sich der Brite. Und machte einen Vorschlag, um das zu beheben: ein System, das an ein bestimmtes Publikum gerichtete Kommunikation archiviert und es auch für Neulinge auffindbar macht. Der Entwurf, am 12. März 1989 unter dem Titel "Informationsmanagement: Ein Vorschlag" vorgestellt, wurde die Geburtsstunde des Internet. "Vage, aber spannend", nannte ein Vorgesetzter den Aufsatz.

Seit 1980 hatte Berners-Lee am Cern mit dem Belgier Robert Cailliau im "Enquire Project" an einem Vorläufer gearbeitet - ursprünglich nur für den Austausch wissenschaftlicher Ergebnisse im Kollegenkreis. Nun begann er, Browser und Server zu entwickeln, um das Archiv vielen zugänglich zu machen. Im August 1991 stellte er das Ergebnis seiner Arbeit in einer Diskussionsgruppe vor.

Die Anfänge waren kryptisch. Die frühen Computernutzer mussten seltsame Zeichen eingeben und komplizierte Programme beherrschen, um sich im Netz zu bewegen. Bilder, Videos oder Musik gab es nicht nicht. Aber bereits zu Beginn konnten alle Seiten systemübergreifend angesteuert werden. Das www sollte eine kostenlos nutzbare Infrastruktur zum freien Austausch von Informationen sein. Vermutlich war der Gedanke für ein weltumspannendes Netz so erfolgreich, weil der Physiker kein Geschäftsmann war und damit kein Geld verdienen wollte. Dennoch schaffte er ungewollt die Grundlage für den Reichtum vieler Internet-Milliardäre.

"Hätte die Technik unter meiner Kontrolle gestanden, wäre sie wahrscheinlich nicht so erfolgreich geworden", sagt Berners-Lee heute. Im erstem Entwurf hieß das Web noch "Mesh" (engl. "Geflecht"). Der Name wurde aber schnell verworfen, da er zu sehr an "mess" (engl. Unordnung) erinnerte.

Berners-Lee hatte in Oxford Physik studiert. Heute ist der 63-Jährige in den Adelsstand erhoben und lehrt an seiner alten Universität und am Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Obwohl sich das Internet inzwischen weitaus differenzierter entwickelt hat, als damals abzusehen war und es somit nur ansatzweise mit damals vergleichbar ist, basiert es immer noch auf denselben Prinzipien, mit Webseiten in HTML (Hypertext Markup Language) und dem Transferprotokoll "http". Am 13. November 1990 schaltete Berners-Lee die erste Website der Welt frei: "info.cern.ch" war jedoch nur für einen kleinen Kreis von Mitarbeitern erreichbar.

In zunehmend rascher Folge entstanden rund um den Globus weitere Seiten. Im November 1992 gab es 26 Server; knapp ein Jahr später waren es 200, im Juni 1994 mehr als 2700. Den eigentlichen Durchbruch brachte der grafische Browser "Mosaic". Die von "Netscape" an der Universität von Illinois entwickelte Oberfläche wurde Ende 1993 für Windows- und Mac-Computer freigegeben.

Das www führte zu umfassenden Umwälzungen in vielen Lebensbereichen, zur Entstehung neuer Wirtschaftszweige und zu einem grundlegenden Wandel der Kommunikation und der Mediennutzung. Manche setzen die Bedeutung gar mit der Erfindung des Buchdrucks von Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert gleich. Zwar hatte schon 1965 der US-Soziologe Ted Nelson ein Hypertext-System vorgeschlagen, doch an seiner praktischen Umsetzung scheiterten mehrere Generationen von Wissenschaftlern.

Im vergangen Jahr gingen 84 Prozent aller Bundesbürger online. 2018 wurden rund 16,3 Millionen Seiten mit der deutschen Endung ".de" vergeben. Diese Länderkennung (sogenannte Top-Level-Domain - TLD) wird von 135 Millionen Nutzern der Endung ".com" noch überflügelt. Ursprünglich waren diese Adressen für US-Firmen gebräuchlich, inzwischen werden sie weithin genutzt. Auch China hat mächtig aufgeholt, im letzten Jahr gab es dort mehr als 21 Millionen cn-Domains. In den vergangenen Monaten sind in Deutschland die Registrierungen für de-Domains nach jahrelangen Zuwächsen allerdings erstmals leicht rückläufig.

Insgesamt existieren 240 zweistellige Länderkennungen wie "uk" für Großbritannien oder "us" für die Vereinigten Staaten. Daneben gibt es auch TLD-Suffixes wie "net", "org" oder "info". Übrigens war die Endung "dd" Ende der 1980er Jahre für die DDR vorgesehen, nach der Wiedervereinigung kam sie jedoch nicht mehr zum Einsatz.

Die erste Webpräsenz "info.cern.ch" gibt es in aktualisierter Form übrigens bis heute - über ein Menü können sogar die alten Inhalte abgerufen werden. Ganz im Sinne von Timothy Berners-Lee.