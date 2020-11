Von Tim Müller

Heidelberg. In der Geschichte hat es viele große Philosophen gegeben, die unsere Vorstellungen und Werte bis heute prägen. Vom antiken Griechenland über das mittelalterliche England bis ins preußische Königsberg – überall finden sich die Spuren bedeutender Denker. Eine Auswahl:

Vom kleinsten Teil

Das große Ganze ist die Summe kleinster Teile: Diese radikale These vertritt im fünften Jahrhundert vor Christus ein junger Mann aus der kleinasiatischen Stadt Milet. Leukipp ist sein Name und er ist nach Elea in Süditalien gekommen, um Philosophie zu studieren. Von seinem Lehrer übernimmt er etablierte Vorstellungen über die physikalische Beschaffenheit der Welt und entwickelt sie weiter. Seines Erachtens kann alles Existierende nur aus kleineren Körpern bestehen, die sich gegen den leeren Raum abgrenzen – die Atomlehre ist geboren.

Ein Jahrhundert später wird Demokrit Leukipps Ausführungen weiterdenken und erstmals eine umfassende Lehre der Physik entwickeln. Im 17. Jahrhundert werden Naturwissenschaftler die Ideen der beiden wieder aufgreifen und die moderne Physik begründen.

Hintergrund Philosophie Der Begriff "Philosophie" stammt vom altgriechischen Wort "philosophia" ab, das wörtlich übersetzt "Liebe zur Weisheit" bedeutet. Philosophie lässt sich als Begriff schwer definieren, da es sehr viele Deutungen von ihr gibt. Carl Friedrich von Weizsäcker, Physiker und selbst Philosoph, sagte einmal: "Philosophie ist die Wissenschaft, über die man nicht [+] Lesen Sie mehr Philosophie Der Begriff "Philosophie" stammt vom altgriechischen Wort "philosophia" ab, das wörtlich übersetzt "Liebe zur Weisheit" bedeutet. Philosophie lässt sich als Begriff schwer definieren, da es sehr viele Deutungen von ihr gibt. Carl Friedrich von Weizsäcker, Physiker und selbst Philosoph, sagte einmal: "Philosophie ist die Wissenschaft, über die man nicht reden kann, ohne sie selbst zu betreiben." Zu den Aufgaben der Philosophie an Universitäten gehört die Untersuchung von Methoden und Prinzipien des Erkenntnisgewinns sowie die Prüfung wissenschaftlicher Argumente und Theorien. Philosophie kann in diesem Zusammenhang als Grundlagenwissenschaft verstanden werden. Sie stellt sich Fragen, die Spezialwissenschaften bisher nicht beantworten können, da es keine Verfahren zu ihrer Klärung gibt. Als Paradebeispiele gelten Probleme der Moral und Ethik. Da sich aus der Beschäftigung mit solchen offenen Fragen Einzelwissenschaften, wie die Mathematik, Physik oder Soziologie entwickelt haben, wird die Philosophie auch als "Mutter aller Wissenschaften" bezeichnet. tml

[-] Weniger anzeigen

Hinterfragen als Prinzip

Während Leukipp über Atome sinniert, treiben einen Mann in Athen andere Fragen um: "Wie sieht ein gutes Leben aus?", "Wie verhalte ich mich gegenüber anderen?" Es sind grundlegende Frage, die Sokrates (469–399 v. Chr.) stellt.

Oft sieht man ihn auf dem Marktplatz diskutieren. Seine Gesprächspartner fragt er nach scheinbar eindeutigen Begriffen wie "Gerechtigkeit", "Wissen" oder "das Gute". Doch nachdem Sokrates mit seinem Gegenüber gesprochen hat, ist meist nichts mehr klar. Als erster zeigt er, dass mutmaßlich feststehende Werte unseres Lebens nur durch Tradition begründet sind. Sokrates hinterfragt das Althergebrachte, stellt neue Thesen auf – vor allem junge Männer begeistern sich für seine kritische Art. Das ruft die Obrigkeit auf den Plan: Er wird wegen Gotteslästerung angeklagt und zum Tode verurteilt.

Sokrates hinterlässt keine Lehre, keine Texte. Erst sein Schüler Platon (ca. 428–347 v. Chr.) wird seine Ideen in Texte gießen, weiterentwickeln und damit die klassische Philosophie Griechenlands begründen. Platons Schüler Aristoteles wiederum wird sich teilweise von seinem Lehrer und Sokrates lossagen und eine eigene philosophischen Schule ins Leben rufen. Zum ersten Mal werden systematische Naturbeobachtungen eine Rolle spielen.

Die Vernunft gebrauchen

Europa erwacht aus dem Schlaf des Frühmittelalters. Wir schreiben das Jahr 1033: Ein Junge kommt im norditalienischen Aoste auf die Welt, der später als Anselm von Canterbury (1033–1109) in die Geschichte eingehen wird. Mit 23 Jahren tritt Anselm in den Benediktiner-Orden ein. Der begabte junge Mann steigt schnell auf, wird Abt eines Klosters.

Dann verfasst er seine philosophischen Texte. Thematisch sind sie nichts Neues: Es geht um Gott. Doch die Methode ist revolutionär: Anders als bisherige Denker des Mittelalters bezieht sich Anselm in seinen Werken nicht auf alte Autoritäten, sondern er setzt die Vernunft ein, um Gott näherzukommen.

Mit dem "ontologischen Gottesbeweis" versucht Anselm ausschließlich mit Logik die Existenz Gottes zu beweisen. Ob es ihm gelungen ist, darüber scheiden sich bis heute die Geister. Aber seine Methode macht Schule: Die Scholastik ist geboren. Fortan wird die Vernunft selbst bei Glaubensfragen eine Rolle spielen. Der Kirchenvater Thomas von Aquin feiert ihn später für seine Art des Denkens, Martin Luther dagegen verdammt ihn. Fest steht: Erzbischof Anselm von Canterbury hebt den geistigen Schatz der Vernunft nach den dunklen Jahrhunderten wieder.

Was soll ich tun?

Die preußische Stadt Königsberg soll er nie verlassen haben, aber seine Gedanken gingen um die Welt: Immanuel Kant (1724-1804) prägt die Vorstellungen und Werte der Deutschen wie kein anderer Philosoph. Der Sohn eines Sattlermeisters zeigt früh Talent für Sprachen. Er wird gefördert, studiert Philosophie und Naturwissenschaften an der Universität Königsberg – später wird er dort lehren.

Kern von Kants Moralphilosophie ist die Frage "Was soll ich tun?". Er beantwortet sie vor allem durch den "Kategorischen Imperativ" ("Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde"). Flankiert wird er von weiteren Formeln, die präzisieren, warum man entsprechend dem Imperativ handeln sollte. Der entscheidende Punkt: Menschen besitzen Würde, weil sie nicht nur sinnliche, sondern auch geistige Wesen sind. Deshalb dürfen sie nie nur als Mittel zu einem bestimmten Zweck angesehen werden, sondern immer auch als Zweck an sich. Kurz gesagt: Sein Gegenüber darf man niemals instrumentalisieren.

Kants Moralphilosophie stellt die Pflichten gegenüber anderen in den Mittelpunkt. Sie ist tief in die deutsche Mentalität eingedrungen und oft als Gehorsamspflicht missverstanden worden. Doch Kants Ideen finden sich auch im modernen Deutschland: So steht sein Konzept der Menschenwürde heute direkt am Anfang der Verfassung ("Die Würde des Menschen ist unantastbar" Grundgesetz, Art. 1, Abs. 1).