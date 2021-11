Von Jürgen Petzold

Berlin. Die Corona-Lage ist dramatisch und im Bundestag herrscht hektische Betriebsamkeit: Fast täglich legen die Ampel-Parteien neue Vorschläge für härtere Regeln vor. Ziel ist mehr Einheitlichkeit auf Bundesebene, doch bei den meisten Punkten legen letztlich die Länder ihre Maßnahmen fest.

Öffentliche Verkehrsmittel

In Bussen und Bahnen soll künftig bundesweit die 3G-Regel gelten. Die Fahrgäste brauchen also einen Testnachweis, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Kontrolliert werden soll aber nicht an den Eingängen von Bus und Bahnen, sondern im Rahmen der üblichen Ticketkontrollen. Bei Verstoß gegen die 3G-Regel soll es ein Bußgeld geben. Auch in Taxen und Schulbussen soll 3G gelten.

Arbeitsplatz

Bundesweit sollen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber einen Impfnachweis oder Genesenennachweis vorlegen müssen. Sind sie weder geimpft noch genesen, müssen sie täglich vor Betreten ihres Arbeitsplatzes einen Coronatest vorlegen. Akzeptiert wird ein höchstens 24 Stunden alter Antigen-Test oder ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test. Arbeitgebern droht ein Bußgeld, wenn sie den Status nicht kontrollieren. Zudem soll die zum 1. Juli aufgehobene Homeoffice-Pflicht wieder aktiviert werden. Wenn keine zwingenden Gründe entgegenstehen, müssen Arbeitgeber im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten ihren Beschäftigten Arbeit im Homeoffice anbieten. Die Beschäftigten wiederum müssen das Angebot annehmen, wenn keine Gründe entgegenstehen.

Kontaktbeschränkungen und Einkaufen

Die Möglichkeit, Kontaktbeschränkungen im privaten und im öffentlichen Raum anordnen zu können, soll zusätzlich in den Maßnahmenkatalog aufgenommen werden. Geschäfte sollen offen bleiben, Schließungen sind nicht geplant. Allerdings gilt hier weiter die Maskenpflicht.

Bars und Restaurants

Restaurants und Bars können offen bleiben, wenn sie ihre Sitzplätze unter Einhaltung der jeweiligen Hygieneregeln anbieten. Es könnte aber zu Schließungen kommen, wenn es zu eng wird, um die Regeln einhalten zu können.

Freizeit

Beim Besuch von Theatern, Kinos, Fitnessstudios oder Fußballstadien kann die 2G-Regel vorgeschrieben werden. Das heißt, dass Ungeimpfte auch mit einem negativen Coronatest nicht mehr an diesen Freizeitaktivitäten teilhaben können. Für Veranstaltungen kommt zudem "2G Plus" infrage: Dann müssten Geimpfte und Genesene auch noch einen negativen Coronatest vorlegen. Auch Kapazitätsbegrenzungen soll es geben können.

Grundregeln

Im neuen Gesetz bleibt es bei den bisherigen Grundregeln der Pandemie-Bekämpfung. Dazu zählen die Maskenpflicht und Mindestabstand.

Länderklausel

Weil manche Regionen stärker von der Pandemie betroffen sind als andere, soll weiterhin die Möglichkeit bestehen, dass einzelne Bundesländer bei einer angespannten Lage in Eigenregie schärfere Maßnahmen beschließen können.

Geltungsdauer

Die neuen Regeln sollen bis zum 19. März gelten. Der Bundestag kann diese aber vorher um bis zu drei weitere Monate verlängern.

Zeitplan

Wenn alles glattgeht, beschließt der Bundestag das neue Gesetz am Donnerstag, dann könnte es der Bundesrat am Freitag billigen. In Kraft treten sollen die verschärften Regelungen dann Anfang kommender Woche.

Alten- und Pflegeheime

Einigkeit besteht darüber, dass es für die Mitarbeiter in den Heimen eine Pflicht zu regelmäßigen Tests geben soll – bei Ungeimpften täglich. Noch nicht verständigt haben sich die Ampel-Parteien über die vor allem von den Grünen erhobene Forderung nach einer Impfpflicht für die dortigen Beschäftigten. Dies ist aber ohnehin nicht Bestandteil des jetzt beratenen Infektionsschutzgesetzes und soll in einer Extra-Bestimmung festgelegt werden.