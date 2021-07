Wasser fließt durch den Damm des Wasserkraftwerks Baihetan im Südwesten Chinas. Das Wasserkraftwerk Baihetan, das zweitgrößte der Welt in Bezug auf die installierte Gesamtkapazität, wurde offiziell in Betrieb genommen. Foto: dpa

Von Tim Müller

Heidelberg/München. Jürgen Geist (44; Foto: Andreas Heddergott) ist Professor für aquatische Systembiologie an der Technischen Universität München. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Wirkung von Wasserkraftwerken auf das Ökosystem Fluss.

Herr Geist, viele Anbieter werben mit Strom aus Wasserkraftwerken als grüne, umweltfreundliche Energiequelle. Allerdings stellt solch eine Anlage auch einen massiven Eingriff in die Natur dar. Wird die Wasserkraft da etwa verklärt?

Wichtig ist, dass man ein differenziertes Bild der Wasserkraft zeichnet. Auch diese Art von Energiegewinnung hat ihre Vor- und Nachteile, die offen und ehrlich diskutiert werden müssen.

Welche Vorteile hat die Wasserkraft denn gegenüber der Stromerzeugung aus Wind und Sonne?

Im Vergleich zu den beiden anderen regenerativen Energien hat Wasserkraft unter anderem den Vorteil, dass sie grundlastfähig ist. Sie kann also dauerhaft ein Mindestmaß an Strom bereitstellen und damit Versorgungssicherheit gewährleisten. Das ist bei der Wind- und Sonnenenergie anders. Die Wasserkraft ist somit ein sinnvoller Teil im Mix der erneuerbaren Energien.

Vergangenes Jahr machte die Wasserkraft rund 3,3 Prozent des deutschen Strommix aus. Welche negativen Wirkungen haben diese wenigen Prozente?

Im Moment ist der Schutz der Biodiversität in aller Munde. Besonders präsent ist dabei das Verschwinden von Vögeln und Insekten. Was den Artenschutz unter der Wasseroberfläche angeht, sieht das anders aus. Die meisten in Deutschland vorkommenden Flussfischarten stehen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten – sie sind entweder verschwunden oder ihr Bestand ist stark zurückgegangen. Besonders Fische, wie Aale, Lachse und Störe, die auf unverbaute Fließgewässer angewiesen sind, weil sie zur Fortpflanzung die Flüsse hinauf, beziehungsweise hinab ziehen, sind in Gefahr. Diese Entwicklung ist nicht die alleinige Schuld der Wasserkraft. Aber sie trägt ihren Teil dazu bei, indem wandernde Tiere geschädigt und Flüsse fragmentiert werden, was den Lebensraum einer Vielzahl von Lebewesen beeinträchtigt.

Kleinwasserkraftwerke – mit einer Leistung von unter einem Megawatt – gelten als besonders schädlich im Hinblick auf die Artenvielfalt in Flüssen. Wieso?

Bei kleinen Anlagen stehen negative ökologische Auswirkungen und die Kosten für Maßnahmen zum Schutz der Fische und der Artenvielfalt oft nicht im Verhältnis zum Nutzen des Kraftwerks in Form des Stromertrags. Allerdings darf man nicht pauschalisieren. Es gibt durchaus Standorte, wo Kleinkraftwerke Artenschutz und Stromerzeugung unter einen Hut bringen. Generell plädiere ich aber dafür, die wenigen unberührten Flussläufe weiter unangetastet zulassen. Es ergibt keinen Sinn, auch in dem letzten kleinen Oberlauf ein Kraftwerk zu installieren – auch aus ökonomischer Sicht. Auf der anderen Seite ist es meines Erachtens in Ordnung, dass Gewässern, die der Mensch bereits stark verändert hat, weiterhin für die Stromproduktion genutzt werden – wobei auch hier ökologische Verbesserungen möglich sind.

Und alles dazwischen?

Hier geht es darum, dass Wissenschaftler gemeinsamen mit Ingenieuren und anderen Verantwortlichen einen Ausgleich zwischen menschlicher Nutzung und Umweltschutz erreichen.

Was bedeutet das für Deutschlands Wasserkraftwerke?

Wenn beispielsweise eine bestehende Anlage komplett überholt werden muss, dann sollte neue Turbinen-Technik zur Stromerzeugung einziehen. Dabei sollte für jeden Standort die Technologie mit den geringsten negativen Auswirkungen auf die Ökologie ausgewählt werden. Außerdem ließe sich die Betriebsweise der Kraftwerke umstellen. Während der Aal-Wanderung ins Meer könnten zum Beispiel die Turbinen teilweise abgeschaltet und so den Fischen der Weg geebnet werden.

Und beim Thema Neubau?

Hierzulande ist das Potenzial der Wasserkraft vollständig ausgeschöpft. Es geht nun für Deutschland um Verbesserungen an Bestandsanlagen und eher darum, sich international zu positionieren. Gerade im Hinblick auf Großprojekte in den Balkanstaaten oder in Südostasien am Mekong. Setzt man sich also beispielsweise dafür ein, dass dort beim Bau Rücksicht auf die Umwelt genommen wird, oder nicht.