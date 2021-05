Von Michael Abschlag

Sollen neue Radwege entstehen? Soll der Bund Lastenräder fördern? Braucht es neue Verkehrsregeln zum Schutz von Radfahrern in den Städten? Zur Radpolitik gibt es unterschiedliche Positionen. Ein Blick in die Wahlprogramme:

> Union: Die CDU/CSU hat ihr Wahlprogramm noch nicht fertig, es gibt aber bereits einen Entwurf zum neuen Grundsatzprogramm der Partei. Dort wird der Fahrradverkehr nur am Rand erwähnt – neben anderen Bauvorhaben wie Straßen und Schienenwegen, verbunden mit der Forderung nach schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren. In ihrem letzten Wahlprogramm 2017 hatte die Union erklärt: "Wir erwarten von den betroffenen Städten, dass sie auch die Fahrrad-Mobilität fördern." Angekündigt war ein "Programm zur Förderung von Radschnellwegen, die unabhängig von vorhandenen Bundesstraßen verlaufen." Tatsächlich unterstützt der Bund den Ausbau der Radinfrastruktur derzeit mit 1,4 Milliarden Euro.

> SPD: Auch die SPD spricht sich in ihrem Wahlprogramm für "Förderprogramme" aus, außerdem für "ein geändertes Straßenverkehrsrecht", um in Städten mehr Fläche für öffentlichen Verkehr, Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. Man wolle "den Straßenverkehr im Sinne der Vision Zero sicherer machen", insbesondere auch für Radfahrer. Als "Vision Zero" wird das Ziel bezeichnet, keine Verletzten und Toten im Straßenverkehr zu haben.

> Grüne: Am ausführlichsten werden die Grünen. Sie nennen in ihrem Programmentwurf "die Zunahme des Fahrradverkehrs in den Städten" als eine von mehreren "guten Entwicklungen". Man wolle "Elektromobilität im Straßenverkehr gezielt stärken durch eine Förderung aller Kommunen, die ihren innerstädtischen Logistikverkehr auf E-Fahrzeuge und Lastenfahrräder umstellen". Unter anderem Elektrolastenräder sollen finanziell bezuschusst werden, zudem sollen für sie Kaufanreize geschaffen werden, denn sie hätten "im Lieferverkehr großes Potenzial". Insgesamt wolle man "die Infrastruktur für Fahrräder deutlich verbessern". Geplant ist ein "bundesweites Netz von hochwertigen Radfernwegen." Außerdem wollen die Grünen die Fahrradmitnahme in allen Zügen ermöglichen. Und auch in der Straßenverkehrsordnung sind "fahrradfreundliche Regeln" geplant, etwa ein grüner Pfeil für Radfahrer.

> FDP: Im FDP-Wahlprogramm kommen Fahrräder nur an einer einzigen Stelle vor, und auch das eher knapp: "Für alle Verkehrswege – von der Schiene über die Straße bis zum Radweg – muss der Aufwuchs der Investitionsmittel verlässlich fortgesetzt und zügig verbaut werden", heißt es dort. Darüber hinaus wird der Radverkehr nicht erwähnt.

> Linke: Auch die Linkspartei fordert "mehr sichere und intakte Rad- und Fußwege" sowie "mehr Fahrradabstellanlagen". "In den Städten und Ballungsgebieten müssen Radschnellwege mit grüner Welle geschaffen werden", so die Forderung. Man wolle sich für "weitgehend autofreie Innenstädte" einsetzen und "den Kommunen hierfür erheblich mehr Spielraum einräumen." Wie die Grünen will auch die Linkspartei die Anschaffung von Elektrolastenrädern fördern. Außerdem will man "Kommunen unterstützen, lokale Logistik-Zentren mit guten Arbeitsbedingungen einzurichten. Von dort kann die Verteilung erfolgen, am besten zu Fuß oder per Lastenrad." Die Linkspartei nennt sogar eine konkrete Zahl: "In den öffentlichen Verkehr, Radwege, Fußwege und Stadtumbau investieren wir 38 Milliarden Euro pro Jahr", heißt es in dem Programm.

> Fazit: Grüne und Linke wollen Elektrolastenräder fördern, und fast alle Parteien sind sich in einem Ziel einig: Sie wollen mehr Radschnellwege. Konkrete Zahlen nennen sie allerdings nicht.