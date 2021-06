„,Geht nicht’ gibt es in Deutschland nicht mehr“, sagt Kanzlerkandidat Armin Laschet. Markus Söder will ihn unterstützen. Foto: dpa

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Eine "Grundmelodie" voller Harmonie erklang am Montag bei den Unionsparteien nach getaner Arbeit. So ließ sich Kanzlerkandidat Armin Laschet ein, und auch CSU-Chef Markus Söder, wenn auch ein wenig anders, als sie das gemeinsame Wahlprogramm der Unionsschwestern vorstellten "Was unser Land von CDU und CSU erwartet, das ist ein Modernisierungsschub", so Laschet. Genau das hätten die beiden Parteien jetzt vor. Söder schwärmte: "Dies ist ein einheitliches, ein geschlossenes, ein gemeinsames Programm". Es wende sich an Stammwähler der Union genauso wie Neuwähler. "Wir werden es gemeinsam rocken", versprach Söder und sicherte Laschet alle Unterstützung zu. Und noch eines soll das Programm ausdrücken: Entschlossenheit. ",Geht nicht’ gibt es in Deutschland nicht mehr", so Laschet.

Geschlossenheit lautet die wichtigste Botschaft, die CDU und CSU aussendeten. Studien zeigen: Nichts nimmt der Wähler so übel wie ständiges Streiten. "Zwischen uns ist die Welt heil", versicherte Söder. Er und Laschet hätten eine "verlässliche" menschliche Basis. Dabei hatten die beiden Vorsitzenden noch vor wenigen Wochen heftig gerungen, wer von ihnen der Richtige sei, die Nachfolge von Angela Merkel (CDU) anzutreten, die seit gefühlten Ewigkeiten als Bundeskanzlerin regiert. Doch das war einmal. Es gebe keinen Groll mehr, so der CSU-Chef. Die Zeiten hätten sich geändert.

Inzwischen spricht er von einer "ganz guten" Ausgangslage der Union, einer "sehr guten Performance" des Kanzlerkandidaten. Die Umfragen scheinen das zu stützen. Die sehen mittlerweile die Union nach einem vorübergehenden Tief wieder um sieben, acht Prozentpunkte vor den Grünen.

Als letzte der großen Parteien haben CDU und CSU ihr gemeinsames Wahlprogramm vorgelegt. Mit einer Absage an höhere Steuern und neue Schulden, einen sozial abgefederten Klimaschutz, der mit marktwirtschaftlichen Mitteln erreicht werden soll, und einem Modernisierungsjahrzehnt will die Union um Stimmen werben. Allzu viele konkrete Zahlen finden sich allerdings nicht in dem knapp 140 Seiten starken Dokument. Eine Mahnung kam zudem gleich aus den eigenen Reihen. "Wenn wir kein Wachstum bekommen, können wir uns das nicht leisten", mahnt Carsten Linnemann, der dem CDU-Vorstand angehört. Laschet und Söder dagegen versichern, das Programm sei gut durchgerechnet und relativ rasch umsetzbar.

Beim letzten größeren Streitpunkt, einer Aufbesserung der Mütterrente, musste die CSU allerdings zurückziehen, weil die CDU die Sozialsysteme finanziell nicht noch stärker belasten wollte. Doch das Thema liegt auf Wiedervorlage, womöglich bei etwaigen Koalitionsverhandlungen in der Zukunft. Es soll zudem in einem ergänzenden Bayern-Programm der CSU stehen.

Das wichtigste Ziel der Union bleibt: Sie will auch die nächste Regierung anführen. "Es darf kein Bündnis gegen die Union gebildet werden", unterstrich Laschet. Bei einem Resultat jenseits der 30-Prozent-Marke wäre das vermutlich gegeben. Ansonsten geht es CDU und CSU um zweierlei: Dass die Wirtschaft nach Corona wieder richtig durchstarten kann und das Land umfassend modernisiert wird für eine klimafreundliche Zukunft.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bezeichnete das Programm als "unsozial". Die Union habe sich für ein Programm entschieden, das Wohlhabenden viel verspreche und die Breite der Gesellschaft aus dem Blick verliere. Die Union lasse etwa Sozialarbeiterinnen, Erzieher und Menschen, die in der Pflege arbeiten, im Stich, kritisierte die Grünen-Chefin. Die FDP im Bundestag begrüßte zwar den Verzicht auf Steuererhöhungen. "Doch zur Wahrheit gehört auch: Steuersenkungen sind bei der Union immer Wahlkampfthema, aber nie Regierungshandeln", sagte Fraktionsvize Christian Dürr. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nannte das Programm "ideenleer". Mit Modernisierung habe es "rein gar nichts zu tun", sagte er.