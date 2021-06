Von Michael Abschlag

Wer will was beim Klimaschutz? Wie stehen die Parteien zu Klimazielen, CO2-Preis und Mobilität? Ein Überblick:

CDU/CSU

> Klimaziele: Die Union will den CO2-Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent reduzieren. Klimaneutralität plant sie für 2040, spätestens bis Mitte des Jahrhunderts.

> CO2-Preis: Der jüngste Vorschlag sieht vor, den Preis für jede Tonne CO2 nächstes Jahr auf 45 Euro zu erhöhen. 2023 sollen es 55 Euro sein und 2024 dann 65 Euro.

> EEG-Umlage und Strompreis: Die Mehreinnahmen aus dem CO2-Preis soll der Staat an Wirtschaft und Verbraucher zurückgeben. Dazu will die Union die Erneuerbare-Energien-Umlage abschaffen und die Strompreise senken.

SPD

> Klimaziele: Die SPD fordert, bis 2045 klimaneutral zu werden. Dazu sollen die CO2-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent und bis 2040 um 88 Prozent fallen.

> CO2-Preis: Einen höheren CO2-Preis sieht die SPD kritisch. Sie fürchtet, dass Menschen mit wenig Geld zu stark belastet werden. Für den bestehenden Preis sollen zudem Ausgleichsmaßnahmen geprüft werden, etwa ein Pro-Kopf-Bonus.

> Erneuerbare Energien: Die SPD will mehr Windräder und Solaranlagen bauen. 2040 soll die Stromversorgung komplett auf Erneuerbare umgestellt sein.

> Strompreis: Insgesamt soll die Stromrechnung für die Bürger deutlich niedriger ausfallen. Die EEG-Umlage soll schon bis 2025 abgeschafft werden.

> Mobilität: Um die Elektromobilität zu fördern, sollen Ladesäulen zügiger ausgebaut werden. Zudem will die SPD ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern.

> Wärmepumpen: Auch hier formuliert die SPD ein Ziel: Bis 2030 sollen fünf Millionen Häuser damit versorgt werden.

Grüne

> Klimaziele: Die Grünen haben das ehrgeizigste Ziel: Bis 2030 sollen der CO2-Ausstoß um 70 Prozent reduziert werden.

> CO2-Preis: Der CO2-Preis für Verkehr und Wärme soll 2023 bereits 60 Euro pro Tonne betragen. Um Geringverdiener und Familien zu entlasten, soll ein Energie-Geld an die Bürger zurückfließen.

> Kohleausstieg: Die Grünen wollen sich auch dafür einsetzen, dass der Kohleausstieg 2030 "vollendet" wird – derzeit ist das für 2038 geplant.

> Mobilität: Ab 2030 sollen nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden, ihr Kauf über ein "Bonus-Malus-System" in der Kfz-Steuer gefördert werden. Pendlern mit niedrigem Einkommen soll ein spezieller Fonds beim Umstieg helfen. Wie die SPD fordern auch die Grünen ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern.

> Kurzstreckenflüge: Ein Ausbau der Bahn soll alle Kurzstreckenflüge bis 2030 überflüssig machen. Verbieten wollen die Grünen sie aber nicht.

FDP

> Emissionshandel: Die FDP will den Emissionshandel schnellstmöglich auf alle Emissionen ausweiten. So sollen Anreize für Investitionen in klimafreundliche Technologien geschaffen werden. Auch schlägt die FDP vor, Klimaschutzmaßnahmen des eigenen Landes in anderen Ländern auf die eigene Treibhausgasreduktion anrechnen zu lassen.

> Weitere Ziele: Als zusätzliche Ziele nennt die FDP die Aufforstung von Wäldern, die Förderung alternativer Kraftstoffe, innovative Verkehrskonzepte sowie Arten- und Meeresschutz.

Linke

> Klimaziele: Bis 2040 soll die Wirtschaft emissionsfrei werden. Dazu brauche es einen "Green New Deal", heißt es.

> Transformationsfonds: Mit einem Transformationsfonds von 20 Milliarden Euro jährlich will die Linke Unternehmen beim ökologischen Umbau unterstützen und gleichzeitig Arbeitsplätze in besonders betroffenen Branchen sichern. Die Auszahlung solle an die Einhaltung von Tarifverträgen und an Arbeitsplatzsicherheit gebunden werden.

> Nahverkehr: Der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut und stufenweise kostenfrei werden. In den öffentlichen Verkehr, Bahn- und Stadtumbau sollen pro Jahr 38 Milliarden Euro fließen.

> Kurzstreckenflüge: Sie sollen perspektivisch abgeschafft werden. Lufthansa und Bahn sollten in eine bundeseigene Gesellschaft überführt werden, die sich am Gemeinwohl ausrichten müsse.

> Kohleausstieg: Der Kohleausstieg soll beschleunigt werden. Energie- und Wärmenetze sollen ebenfalls in die öffentliche Hand überführt werden.

Sonstige

> Keine Klimaziele: Die AfD ist die einzige Partei, die den menschgemachten Klimawandel infrage stellt. Die Formulierung von Klimazielen lehnt sie ab.

> Kernkraft: Die AfD spricht sich für eine Laufzeitverlängerung von AKW aus.