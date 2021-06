Von Daniel Bräuer

Kirchhheim/Teck. Renata Alt hätte sich gewünscht, dass die Allianz-Arena am Mittwoch in Regenbogenfarben erstrahlt. "Gerade, wenn die Beziehungen nicht so sind, wie man sie sich wünschen würde, muss jede Gelegenheit genutzt werden, klare Signale zu senden", sagt die FDP-Abgeordnete aus Kirchheim/Teck. Sie ist Vorsitzende einer Parlamentariergruppe, die für den Bundestag Kontakte nach Ungarn pflegt. "Homosexuelle dürfen nicht zu Staatsfeinden gemacht werden!", sagt Alt.

> Homosexuellen-Rechte: Der jüngste Streit entzündet sich an einem neuen Gesetz, das zum Beispiel Aufklärungsbücher zum Thema Homosexualität auf den Index setzt. Homo- oder Transsexuelle dürfen nicht mehr als Teil der Normalität dargestellt werden; Firmen, die sich für sie einsetzen, sollen nicht mehr werben dürfen. Die EU-Kommission ist "sehr besorgt" und prüft ein Vertragsverletzungsverfahren. Es wäre nicht das erste.

> Demokratie in Gefahr: "Ungarn ist leider auf dem Weg zu einem autokratischen Staat", sagt Alt. Tatsächlich stuft die Organisation Freedom House das Land nur noch als "teilweise frei" ein. Berüchtigt sind zum Beispiel Maßnahmen gegen internationale NGOs oder die von dem Milliardär George Soros finanzierte "Central European University". Auch wenn der Europäische Gerichtshof die Gesetze reihenweise kassierte. Die CEU ist nach Wien ausgewichen.

> Justiz unter Druck: "Das Verfassungsgericht spielt nicht mehr die Rolle als Counterpart der Regierung", sagt Matthias Hartwig vom Heidelberger Max-Planck-Institut für internationales öffentliches Recht. Nicht nur liegt die Richterauswahl weitgehend in der Hand der Fidesz-Partei, die mit komfortabler Zweidrittelmehrheit regiert. Auch die Kompetenzen des Gerichts wurden stark beschnitten, der Rückgriff auf unliebsame Präzedenzfälle aus der Zeit vor der Verfassungsreform 2011 verboten. Der Plan, auch neue, Fidesz-treue Verwaltungsgerichte aufzubauen, wurde auf Eis gelegt. Zwei Schritte vor, nach Protesten einen zurück – so beschreibt Alt die Methode von Viktor Orbán. "Aber der eine Schritt ist getan."

> Schwierige Reaktion: Ob Orbáns Justizreformen gegen EU-Prinzipien verstoßen, darüber könnte zwar der EuGH urteilen. Nur: Für Sanktionen wie den Entzug von Stimmrechten müsste laut EU-Vertrag der Rat der übrigen 26 Staaten einstimmig einen solchen Verstoß feststellen. Und das würde das verbündete Polen mit seiner ebenfalls stramm rechtskonservativen Regierung verhindern. Zur Abstimmung über Strafen, bei der es nur noch eine qualifizierte Mehrheit braucht – 55 Prozent der Staaten, die für 65 Prozent der Einwohner stehen – kommt es bei diesem Verfahren also nie.

Seit Dezember gibt es als Alternative den "Rechtsstaatsmechanismus": Mit qualifizierter Mehrheit kann der Rat den Entzug von EU-Geldern beschließen. Für Ungarn, das stark von EU-Töpfen profitiert, wäre das sehr schmerzhaft. Doch anstoßen müsste das Verfahren die Kommission, und die zögert. Es gilt ein Deal, der im März die Haushaltsblockade beendete: Erst soll der EuGH überprüfen, ob der Mechanismus überhaupt rechtens ist. Glück für Orbán: Bis dahin dürften die nächsten Wahlen 2022 gelaufen sein.

> Pressefreiheit: Die meisten Lokalzeitungen sind in der Hand von Orbán-Freunden, überregionale eingestellt, die einzige Nachrichtenagentur und der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter staatlicher Kontrolle. Beim Internetportal "Index" trat die Redaktion aus Protest gegen neue Eigentümer zurück; das unabhängige "Klubradio" hat jüngst die Lizenz verloren. Aus Impfzentren und Krankenhäusern darf in der Pandemie nur die staatliche Medienholding berichten, auf "Falschmeldungen" über Corona stehen Haftstrafen. Als Orbán 2010 an die Macht kam, lag Ungarn auf Rang 23 im Ranking von "Reporter ohne Grenzen". Seither geht es bergab, 2021 um weitere drei Plätze auf Rang 92 – global erstmals in der unteren Tabellenhälfte.

> Gelb? Rot? Die Europäische Volkspartei hat Orbán lange gewähren lassen. Inzwischen ist die Fidesz selbst aus der EVP-Fraktion ausgetreten. Damit seien "Gesprächskanäle verlorengegangen", um Dinge offen anzusprechen, die schieflaufen, sagt der Karlsruher CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary. Orbán provoziere ständig und kassiere Gelbe Karten. "Aber es war noch nicht das üble Foul dabei, das eine Rote Karte rechtfertigt." So habe Orbán noch jedes letztinstanzliche EuGH-Urteil akzeptiert. Dem widerspricht Hartwig. Ungarn sei in der Umsetzung "sehr renitent". Eines vom Dezember 2020, Flüchtlinge nicht nach Serbien abzuschieben, ignoriere es bis heute.

> Handel ohne Annäherung: Der Bund sei gegenüber Ungarn viel zu inkonsequent, moniert FDP-Politikerin Alt. Ein Grund könnten wirtschaftliche Interessen sein. So werden zum Beispiel alle Audi-Motoren in Ungarn gefertigt. Baden-Württemberg ist mit Waren im Wert von 4,5 Milliarden Euro der größte Ungarn-Exporteur unter den Ländern. Doch die Verflechtung könnte auch Einfluss mit sich bringen: Für Ungarn machen Deutschland-Geschäfte ein gutes Viertel des Außenhandels aus, umgekehrt nur zwei Prozent. Deutsche Firmen tragen gut 13 Prozent zur Wertschöpfung in Ungarn bei.