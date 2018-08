Von Anna Manceron

Heidelberg. Menschen sind Menschen - egal, wie sie aussehen und woher sie kommen. Menschenrassen gibt es nicht. Um das zu verdeutlichen, hat die französische Nationalversammlung Mitte Juli beschlossen, das Wort "Rasse" aus ihrer Verfassung zu streichen. Bisher stand dort, Frankreich garantiere "allen Bürgern die Gleichheit vor dem Gesetz, unabhängig von ihrer Herkunft, Rasse oder Religion".

Künftig wird das Wort "Rasse" durch "Geschlecht" ersetzt - und so noch einmal die Gleichheit zwischen Frauen und Männern betont. Die Abgeordneten schlossen sich damit der Meinung von Staatschef Emmanuel Macron an. Er hält den Begriff "Rasse" für veraltet. Das Wort steht seit 1946 in der französischen Verfassung und sollte den Rassentheorien der Nazis entgegenstehen.

Hintergrund Reformfreudiger Macron Frankreichs junger Präsident Emanuel Macron geht mit Entschiedenheit bei den innenpolitischen Reformen voran. Kurz vor der Sommerpause nahm er Präzisierungen bei der französischen Verfassung vor. Einmal geht es um den Klimaschutz als Verfassungsziel, dann um den Verzicht des Wortes Rasse im Gesetzestext. Die französische Nationalversammlung will nunmehr den Klimaschutz in der Verfassung des Landes verankern. Die Abgeordneten stimmten für eine entsprechende Ergänzung des ersten Verfassungsartikels. Dort soll es künftig heißen: Die Republik "handelt für den Schutz der Umwelt und der Biodiversität und gegen die Klimaveränderungen." Der Umweltschutz soll damit zu einem Grundprinzip des französischen Staates werden - derzeit wird er nur in einem späteren Artikel erwähnt, der Klimaschutz kommt bislang nicht explizit vor. Punkt für Macron. Durch die europäische Migrationsdebatte geriet der Begriff in eine Art Schieflage, da vor allem populistische Parteien wie der Front National das Wort "Rasse" bewusst missverständlich und eben im rassistischen Sinn gebrauchen. Justizministerin Nicole Belloubet bezeichnete die Änderung als "starkes Symbol" - das aber nicht dazu führen dürfe, juristische Mittel zur Bekämpfung von Rassismus zu schwächen. Die Abstimmung der Nationalversammlung über die gesamte Verfassungsänderung steht noch aus. Danach muss der Senat darüber beraten. Wenn beide Parlamentskammern sich auf eine gemeinsame Version verständigt haben, gibt es noch eine weitere Hürde: die Zustimmung einer Volksabstimmung oder einer Drei-Fünftel-Mehrheit des Gesamtparlaments. Damit ist nicht vor 2019 zu rechnen. Der Text ist Teil einer größeren Reform der Institutionen in Frankreich, bei der auch die Zahl der Parlamentarier um fast ein Drittel sinken soll.

Aus demselben Grund wurde der Begriff auch im deutschen Grundgesetz verankert. In Artikel 3 heißt es: "Niemand darf wegen (…) seiner Rasse (…) benachteiligt oder bevorzugt werden." Auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aus dem Jahr 2006 zielt darauf ab, "Benachteiligungen aus Gründen der Rasse zu verhindern oder zu beseitigen".

Das ist zwar gut gemeint, widerspricht aber den wissenschaftlichen Tatsachen. Denn aus biologischer Sicht ist klar: Es gibt keine Menschenrassen. Alle Menschen gehören einer einzigen Art an, dem Homo sapiens. Genetiker begründen dies damit, dass sich alle Menschen (unabhängig von ihrer Herkunft) miteinander fortpflanzen können, und dass auch ihre Kinder fruchtbar sind.

Die Unesco hat bereits 1995 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinen wissenschaftlichen Grund gebe, den Begriff "Rasse" weiter zu verwenden. Einige europäische Länder wie Finnland, Schweden oder Österreich haben den Begriff inzwischen komplett aus ihren nationalen Gesetzen verbannt.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) in Berlin fordert seit mittlerweile zehn Jahren, den Begriff "Rasse" aus dem Grundgesetz und anderen deutschen Gesetzen zu streichen. Denn: "Rassismus lässt sich nicht glaubwürdig bekämpfen, wenn man den Begriff "Rasse" weiter verwendet", sagt Hendrik Cremer, Jurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIMR.

Durch die jetzige Formulierung im Grundgesetz entstehe der Eindruck, der Staat akzeptiere, dass es verschiedene Menschenrassen gebe. "Im schlimmsten Fall wird rassistisches Denken dadurch noch gefördert", so Cremer. Die Betroffenen bringe dies zudem in eine moralische Zwickmühle: "Um nachzuweisen, dass sie diskriminiert wurden, müssen sie sich einer bestimmten Rasse zuordnen und selbst rassistische Begriffe verwenden. Das ist mitunter doppelt verletzend", betont der Jurist.

Den Begriff - wie nun in Frankreich beschlossen - ersatzlos zu streichen, ist für Cremer jedoch keine Lösung. Im Gegenteil: "Dann würde der Schutz vor rassistischer Diskriminierung ja ganz wegfallen." Stattdessen schlägt er folgende Formulierung vor: "Niemand darf rassistisch diskriminiert werden." Das Wort "rassistisch", so Cremer, enthalte an sich schon ein Werturteil. Es bedeute nichts anderes als "die Ablehnung jeglicher Rassentheorien".

Das sieht auch die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) so. Der Verein mit Sitz in Berlin setzt sich seit seiner Gründung Mitte der Achtzigerjahre gegen Rassismus und Diskriminierung ein. "Es reicht nicht, das Wissen, dass es keine menschlichen Rassen gibt, im Hinterkopf zu haben", sagt Tahir Della, Sprecher der ISD. "Wir müssen das auch sprachlich zum Ausdruck bringen, vor allem in einem so wichtigen Text wie dem Grundgesetz."

Für Guido Sprenger, Professor für Ethnologie an der Universität Heidelberg, ist "Rasse" in erster Linie kein biologisches, sondern ein soziales Konstrukt. Und: "Solange solche Ideen in einer Gesellschaft eine Rolle spielen und zu Stigmatisierung und Ausgrenzung führen, muss man sie auch klar benennen", sagt Sprenger. Für ihn gilt: "Man kann Rassismus nicht verbieten, ohne dabei auch das Wort Rasse zu benutzen."

Eine Streichung des Begriffs aus dem Gesetz würde Sprenger deshalb nicht befürworten. Aber wäre er denn mit der alternativen Formulierung "Niemand darf rassistisch diskriminiert werden" einverstanden? "Klar, das wäre auch in Ordnung", so der Ethnologe. Aber: "Da steckt das Wort Rasse ja trotzdem noch drin."

Der wunde Punkt dieser Debatte ist, dass es keine einheitliche Definition von "Rasse" gibt. Selbst unter Wissenschaftlern derselben Fachrichtung gehen die Meinungen zum Teil weit auseinander. Die meisten Deutschen aber dürften - insbesondere vor dem Hintergrund der NS-Vergangenheit - bei dem Wort "Rasse" in erster Linie an genetische Unterschiede denken.

Ob man den Begriff "Rasse" verwenden kann, ohne dabei selbst rassistisch zu sein - diese Frage beschäftigt mittlerweile auch die Bundesländer. Thüringen und Brandenburg haben den Begriff "Rasse" bereits aus ihren Landesverfassungen gestrichen. Und auch in Berlin und Niedersachsen gab es ähnliche Initiativen - allerdings ohne Erfolg.

Auch im Bundestag scheiterte die Links-Fraktion 2010 mit dem Versuch, den Begriff "Rasse" aus allen deutschen Gesetzen zu entfernen. Ihr Antrag wurde abgelehnt. Aber: "Unsere Fraktion steht dazu, dass dieser Begriff unbrauchbar ist und wir setzen uns auch weiterhin für seine Abschaffung ein", erklärt ein Sprecher des Bundestagsabgeordneten Friedrich Straetmanns (Die Linke) auf Nachfrage der RNZ. Konkrete Pläne für einen neuen Antrag gebe es aber nicht.