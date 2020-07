Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Peter Beyer (49) ist Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit und CDU-Bundestagsabgeordneter.

Herr Beyer, deutsche Länder-Regierungschefs haben an US-Kongressmitglieder und Senatoren geschrieben, um Änderungen an den Truppenabbauplänen in Deutschland zu erreichen. Sehen Sie hierin Chancen?

Ich begrüße es, dass die Ministerpräsidenten der Länder das machen. Auch einige namhafte Abgeordnete des Deutschen Bundestages haben gemeinsam mit mir ähnliches schon vor zwei Wochen getan. Wir müssen da öffentlich klar Position beziehen – wir tun das nach meinem Geschmack generell zu selten.

Peter Beyer. Foto: dpa

Ich würde aber davor warnen, die Erwartungen zu hochzuschrauben. Ich glaube nicht, dass wir alles aufhalten können. Die Maschinerie ist schon angelaufen. Ich weiß aber aus meinen Kontakten in Washington, dass es dort nicht sehr viel Unterstützung für diese Truppenabbaupläne von Trump gibt. Daher glaube ich, dass man im Detail schon noch Einfluss auf die Pläne nehmen kann. Dass man sie aber ganz stoppen kann, denke ich nicht.

Wie steht es aktuell um die deutsch-amerikanischen Beziehungen?

Sie liegen zwar nicht auf der Intensivstation, aber sie bedürfen einer Behandlung. Die Beziehungen haben sich, seit die Trump-Administration im Amt ist, verschlechtert. Das liegt ganz besonders an einer Kommunikation von US-Seite, die teils nicht vorhanden, teils aber auch oft unsachlich ist. Betroffen sind Themen wie die Sicherheitsarchitektur, der Multilateralismus, Abkommen und eben auch die US-Truppenreduzierung in Deutschland. Bei letzterem wurde der Weg gewählt, diese Pläne erst einer Zeitung zu stecken und dann eine Woche auf keinerlei Anfragen der deutschen Seite zu reagieren. Wir wurden eine geschlagene Woche in Unklarheit gelassen. Ungeachtet dessen sind die USA nach wie vor ein sehr enger Partner.

Ist das nur ein Problem Trumps, oder ein generelles der Beziehungen zu den USA?

Dem US-Präsidenten liegt die transatlantische Freundschaft nicht am Herzen – doch das alleine wäre eine zu schlichte Erklärung. Wir müssen schon sehen, dass sich die Realitäten in der Welt wie etwa ein mächtiger werdendes China generell geändert haben – und das wirkt sich natürlich auch auf unsere Beziehungen zu den USA aus. Auch die Obama-Jahre waren ja kein goldenes transatlantisches Zeitalter, auch ein möglicher Präsident Joe Biden würde mit Deutschland und Europa hart verhandeln. Das Neue bei der Trump-Administration ist aber, dass es häufig kein ernsthaftes Interesse an Verhandlungen gibt, es fehlt oft an Kompromissbereitschaft. Die Themenpalette selbst liegt auf dem Tisch und hat nur bedingt mit Trump zu tun. Aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, die hat viel mit der Person Trump zu tun.

Wie kann die Bundesregierung auf Sanktionsandrohungen der USA gegen hiesige Firmen wegen Beteiligung am Pipeline-Projekt Nord Stream 2 reagieren?

Wir haben immer ganz klar gesagt: Wir lehnen solche extraterritorial wirkenden Sanktionen entschieden ab und halten sie für rechtswidrig. Es wird daher auf allen Kanälen versucht, dagegenzuhalten. Es gibt ja schon die US-Strafmaßnahmen gegen Firmen, die die Röhren verlegen. Nun kommen weitere auf einer Gesetzesbasis hinzu, was eine massive Ausweitung des Anwendungsbereichs solcher Beschränkungen bedeuten würde. Wir laufen dagegen massiv Sturm. Es ist übrigens nicht nur ein deutsches Interesse, sondern ein europäisches. Schließlich sind auch Firmen aus rund zwölf europäischen Staaten betroffen. Wir tun, was man über politische und diplomatische Kanäle machen kann. Wir haben aber auch ein bis zwei Flüssiggasterminals im Ausbau, um den USA die Möglichkeit zu geben, bei uns stärker LNG zu verkaufen. Das ist geostrategisch wichtig. Energiepolitisch müssen wir uns breit aufstellen.