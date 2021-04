Von Christian Altmeier

Heidelberg. Martin Thunert ist Politikwissenschaftler am Heidelberg Center for American Studies (HCA) und assoziiertes Mitglied des Zentrums für Nordamerikastudien der Universität Frankfurt.

Herr Dr. Thunert, welche Note würden Sie US-Präsident Joe Biden für seine ersten 100 Tage im Amt geben?

Ich denke, er würde eine Zwei minus von mir bekommen. Das ist sicherlich eine sehr strenge Bewertung, die schlechter ausfällt, als in den meisten Medien derzeit. Aber es gibt in seiner Politik große Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen. Für sein Krisenmanagement in der Corona-Pandemie hat er klar eine Eins verdient. Für die Flüchtlingspolitik und das Chaos an der Grenze würde ich ihm aber eher eine Vier geben. Das ist auch laut Umfragen in den USA seine Achillesferse. Deshalb halte ich eine schwache Zwei insgesamt für angemessen.

Im Wahlkampf wurde Biden von Donald Trump als "schläfriger Joe" verspottet. Seinen Start im Amt hat er aber nicht verschlafen, oder?

Nein, die neue Regierung hat richtig Gas gegeben. Biden und sein Team hatten schon etliche Maßnahmen in petto und wirkten gut vorbereitet auf den Start ins Amt. Außerdem hat Biden, im Gegensatz zu Trump, überwiegend Leute mit Regierungserfahrung in sein Kabinett geholt, von denen er viele bereits aus der Obama-Administration kennt. Auf Dauer kann das auch eine Komfortzone sein, die träge macht. Aber der Start war sicherlich schwungvoll.

Martin Thunert. Bild: privat

Hat Biden denn trotz der vielen Obama-Mitarbeiter eine eigene Agenda?

Ja, die ist bereits klar erkennbar. Biden wird inzwischen von den progressiven Demokraten deutlich positiver eingeschätzt, als noch während des Vorwahlkampfes. Die unabhängigen Wähler halten ihn dagegen für weiter links stehend. Das liegt auch daran, dass sich in den vier Jahren zwischen den Amtszeiten von Obama und Biden in den USA politisch viel verändert hat. Es gab eine populistische Revolte in beiden Parteien. Bernie Sanders etwa stand bei den Demokraten lange Zeit am äußersten Rand der Partei. Sowohl 2016 als auch 2020 hätte er dann fast die Präsidentschaftskandidatur erobert. Bei den Republikanern wiederum hat der Populist Trump sich sogar durchgesetzt. Biden hat diese Veränderung verstanden.

Wie wirkt sich das konkret aus?

Es gibt trotz der Gegensätze eine Reihe von Kontinuitäten von der Trump-Regierung zur Biden-Regierung. Das Infrastrukturpaket etwa, das Biden derzeit durch den Kongress bringen will, hatte Trump bereits in ähnlicher Form versprochen – wenn auch nie umgesetzt. Und für beide Regierungen spielt die Reduzierung der Neuverschuldung oder gar die "schwarze Null" keine zentrale Rolle mehr.

Aber Biden hat auch eigene Themen?

Ja, natürlich. Ein zentraler Punkt ist, dass er eine Art "Anti-Reagan" verkörpert. Vor 40 Jahren hat Ronald Reagan damit begonnen, den Einfluss des Staates in den USA radikal zurückzudrängen. Für ihn war der Staat nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Biden versucht, das Vertrauen in den Bundesstaat als Problemlöser durch populäre Maßnahmen wiederherzustellen. Dabei hilft ihm derzeit die Pandemie. Ob es ihm nachhaltig gelingt, das Staatsvertrauen zu erhöhen, ist noch nicht abzusehen. Aber die neoliberale Auffassung, dass der Staat geschliffen werden muss, hat ebenfalls keine Mehrheit mehr.

Wie bewerten Sie das öffentliche Auftreten Bidens?

Biden versucht sich auch in diesem Punkt von Reagan abzusetzen. Für Reagan und die meisten seiner Nachfolger als Präsident waren Rhetorik und Kommunikation zentrale Elemente ihrer Amtsführung. Biden hält sich da eher zurück. Er ist medial nicht omnipräsent und gibt kaum Pressekonferenzen. Er präsentiert sich als arbeitender Präsident, der theatralischen Auftritten und präsidentieller Rhetorik weniger Bedeutung beimisst, als die Präsidenten der letzten 40 Jahre.

Ist Biden aus deutscher Sicht der erhoffte Partner in Washington?

Ja, aus Sicht der Bundesregierung ist er sicherlich der erhoffte Partner. Die Frage ist eher, ob die Deutschen auch der erhoffte Partner für Biden sind. Die neue US-Regierung tritt zum Beispiel sehr hart gegenüber Russland und Wladimir Putin auf. Da tun sich die Deutschen noch sehr schwer. In Bezug auf den Konflikt in der Ostukraine etwa hat Bundesaußenminister Heiko Maas immer wieder Dialogbereitschaft gegenüber Moskau signalisiert, während die Amerikaner den Druck erhöhen wollten. Ein weiterer Konfliktpunkt bleibt natürlich die Ostseepipeline Nordstream 2. Auch Biden ist strikt dagegen, auch wenn er mit Maßnahmen noch zögert. Und schließlich wird Deutschland irgendwann Farbe bekennen müssen im Umgang mit China. Fein säuberlich zwischen Politik und Wirtschaft zu trennen, wird auf Dauer nicht funktionieren.

Dennoch ist der transatlantische Umgangston wieder freundlicher geworden.

Für die Deutschen ist es ein Riesenunterschied zur Trump-Regierung. Man kennt die meisten Akteure wieder und kann besser und vertrauensvoller zusammenarbeiten. Symbolisch war es auch ganz wichtig, dass Biden den geplanten Abzug von 9000 US-Soldaten aus Deutschland abgesagt hat und die Zahl der US-Truppen hierzulande sogar noch etwas aufstockt.

Wo setzt Biden denn seine außenpolitischen Schwerpunkte?

Der Fokus liegt ganz klar weiterhin auf dem Indo-Pazifik. Bei der Haltung gegenüber China gibt es sicherlich eine große Kontinuität zur Trump-Regierung. Obama hat noch versucht, Peking in die internationale Gemeinschaft einzubinden. Diese Strategie muss heute als gescheitert gelten, wie der Umgang Chinas mit den Uiguren, mit der Demokratiebewegung in Hongkong oder die Drohkulisse gegenüber Taiwan zeigen. Auch in Afghanistan gibt es eine Fortsetzung von Trumps Kurs, die Truppen von dort abzuziehen. Biden hat den Verbündeten dabei übrigens ebenfalls kein Mitspracherecht eingeräumt. Eine Kehrtwende gibt es gegenüber dem Iran. Biden will versuchen, das Atomabkommen mit Teheran noch zu retten. Die zweite außenpolitische Kehrtwende hat er beim Thema Klimaschutz hingelegt. Hier übernehmen die USA inzwischen wieder die Führungsrolle, wie der jüngste Klimagipfel gezeigt hat.

Biden ist auch angetreten mit dem Versprechen, die politischen Gräben in den USA zu verringern. Gibt es da bereits Erfolge?

Nein, bisher nicht. Mit Ausnahme der Pandemie-Bekämpfung bekommt Biden sogar weniger Zuspruch von Anhängern der Republikaner als Barack Obama in seinen ersten 100 Tagen im Amt. Biden hat allerdings beim wichtigen Pandemiebekämpfungsgesetz auch keine Kompromisse mit den Republikanern gesucht, sondern das Gesetz allein mit der knappen Mehrheit der Demokraten im Senat durchgebracht. Entscheidend wird zudem sein, ob Biden Forderungen der Parteilinken entspricht, institutionelle Barrieren des Durchregierens, wie etwa den Filibuster im Senat, abzubauen. Auch eine Erweiterung des Supreme Courts ist noch im Gespräch. Das würde von den Republikanern als Kriegserklärung aufgefasst.

Geht Biden davon aus, dass es keine Chance auf eine Zusammenarbeit mit den Republikanern gibt?

Ich denke, er setzt derzeit eher darauf, Maßnahmen umzusetzen, die von den Menschen als positiv aufgefasst werden, um einen Verlust der demokratischen Mehrheiten im Kongress bei den Zwischenwahlen im Herbst 2022 zu verhindern. Sowohl Bill Clinton als auch Barack Obama haben nach zwei Jahren im Amt ihre Mehrheit im Kongress verloren. Dieses Schicksal will Biden mit Erfolgen bei der Pandemiebekämpfung, einer verbesserten Wirtschaftslage und sozialen Wohltaten abwenden. Das gäbe ihm die Möglichkeit, in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit auch eher mal Kompromisse einzugehen.

Setzen die Republikaner denn auf eine Fundamentalopposition?

Im Augenblick schon. Aber die Republikaner sind auch noch sehr stark mit sich selbst beschäftigt, denn noch ist unklar, ob sich die Trumpisten oder die traditionellen Republikaner durchsetzen werden. Es fehlt daher eine klare Strategie, wie die Partei mit Bidens Agenda umgehen will. Die republikanischen Abgeordneten glauben zudem nicht, dass sich ein Zugehen auf die Demokraten für sie bei ihren Wählerinnen und Wählern auszahlen würde. Dort, wo sie in den Einzelstaaten der USA die politischen Mehrheiten haben, versucht ein Teil der Republikaner überdies die regionalen Wahlgesetze in einer nicht zu rechtfertigenden Weise zu verschärfen, um damit Minderheiten, von denen man annimmt, dass sie den Demokraten zuneigen, den Wahlakt zu erschweren. Nahziel sind auch hier Gewinnen bei den Zwischenwahlen zum Kongress 2022.