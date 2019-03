Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der CDU-Politiker Axel Voss ist Abgeordneter im Europaparlament und dort Mitglied im Rechtsausschuss und Berichterstatter zur EU-Urheberrechtsreform.

Herr Voss, das EU-Parlament hat der umstrittenen EU-Urheberrechtsreform zugestimmt ...

Ich bin sehr erleichtert. Wir senden ein gutes Signal an alle Kreativen in Europa. Wir stehen an ihrer Seite und wollen eine bessere Vergütung durch die Internet-Plattformen erreichen. Das ist eine Reform zugunsten der kreativen Nutzer im Internet. Wir sorgen mit der Urheberreform für mehr Rechtssicherheit.

Die Gegner der Reform sprechen bereits vom Ende des Internet …

Das ist völliger Unsinn. Wir wollen nichts abschaffen und nicht mehr filtern. Ziel des Artikel 13 der Urheberrechtsreform ist, dass die Internetanbieter mehr Verantwortung für das übernehmen, was auf ihrer Plattform stattfindet. Es geht um eine faire Vergütung, damit die Künstler nicht nur eine Art Trinkgeld erhalten.

Vor allem kleine Start-ups fürchten um ihre Existenz. Greifen die Ausnahmeregelungen hier nicht zu kurz?

Wir haben zweierlei Regelungen: Die ganz jungen und kleine Start-ups müssen die Verpflichtungen des Artikel 13 der Reform gar nicht erfüllen. Darüber hinaus gibt es immer noch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, um kleinere Plattformen nicht zu belasten. Zwischen kleinen Start-ups und Plattformen und großen Anbietern wird klar unterschieden.

Gegner befürchten vor allem auch eine Zensur über Uploadfilter. Gerät hier die Meinungsfreiheit unter die Räder?

Niemand will, dass hier mehr gefiltert wird. Aber wir müssen einen Weg finden, wie gewährleistet werden kann, dass eine Plattform nicht alles einfach hochladen kann. Wenn der Eigentümer eines urheberrechtlich geschützten Werkes nicht will, dass dies auf einer Plattform landet, muss dies gewährleistet werden.

Selbst in Ihrer eigenen Partei regt sich Widerstand gegen die Reform …

Wir brauchen diese Uploadfilter eigentlich gar nicht. Das ist gar nicht das Anliegen einer europäischen Regelung. Wir wollen vor allem, dass fair vergütet wird. Warum sollen Kaufhäuser, Diskotheken und Bars immer für Musik zahlen und vergüten, und milliardenschwere Konzerne im Netz über keinerlei Lizenzen verfügen und kein Honorar zahlen?

Sie selbst sind massiv angegriffen worden. Es soll sogar Morddrohungen gegeben haben. Wie gehen Sie damit um?

Ich versuche, das nicht so sehr an mich herankommen zu lassen. Das ist auch für meine Familie und die Mitarbeiter keine schöne Situation. Hier ist eine emotionale Debatte völlig entgleist.