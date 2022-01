Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Grünen-Politikerin Steffi Lemke (54) ist Umweltministerin.

Wenn es zu Konflikten zwischen dem Ausbau der Erneuerbaren Energien einerseits und dem Arten- und Naturschutz andererseits kommt, auf welcher Seite stehen Sie?

Wir erleben derzeit zwei ökologische Krisen auf einmal. Die Klimakrise und das massenhafte Artenaussterben lassen sich nur gemeinsam lösen. Beim Ausbau der Erneuerbaren sind Konflikte vor Ort nicht vermeidbar, aber sie sind lösbar. Zum Beispiel durch mehr Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Das Wichtigste ist aber die Verfügbarkeit geeigneter Flächen für Windkraftanlagen. Die gute Nachricht: Es gibt genügend Flächen, bei denen es keinen Konflikt mit dem Naturschutz gibt. Durch kluge und rechtssichere Steuerung auf Planungsebene werden wir die erforderlichen Flächen erschließen. Nicht zuletzt gilt es Wege zu finden, um die Genehmigung von Windkraftanlagen zu beschleunigen.

Steffi Lemke. Foto: dpa

Sie haben sich die Minderung des Plastikmülls auf die Fahnen geschrieben, wie?

In Deutschland gelangt noch immer zu viel Plastik in den Abfall, trotz der Verbesserungen in jüngster Zeit. Das Umweltministerium prüft weitere Stellschrauben, wie eine Mindestquote für den Verkauf von Mehrweg-Getränkeverpackungen. Dass weniger Kunststoffe zu Abfall werden, ist auch eine Frage des Designs. Mit dem Recht auf Reparatur will ich absichern, dass Produkte so hergestellt werden, dass defekte Teile besser ersetzt werden können. Niemand soll das ganze Handy entsorgen müssen, nur weil der Akku nicht mehr funktioniert. Wenn kaputte Komponenten ausgetauscht und intakte Teile weitergenutzt werden, spart das wertvolle Ressourcen.

Was will Deutschland in Sachen Umweltpolitik im Rahmen seiner G7-Präsidentschaft auf den Weg bringen?

Ich möchte die G7-Partner für ein starkes Abkommen gegen Meeresmüll und die Verschmutzung der Umwelt mit Plastikabfällen gewinnen. Mit den G7 will ich ein gutes Artenschutzabkommen bei der Weltnaturkonferenz erreichen. Außerdem mache ich den Meeresschutz zu einem Thema der G7-Präsidentschaft. Meere sind artenreich und müssen geschützt werden. Sie nehmen einen großen Teil der CO2-Emissionen auf und garantieren nicht zuletzt die menschliche Ernährung in vielen Teilen der Erde.

Sie sind auch Ministerin für Verbraucherschutz. Was tun Sie, um die Folgen der hohen Inflation für die Menschen zu mindern?

Derzeit leiden viele Menschen unter den hohen Preisen für Gas und Strom. Geringverdiener und Familien mit mittlerem Einkommen trifft es besonders hart. Als Sofortmaßnahme wird die Bundesregierung Heizkostenzuschüsse umsetzen. Und wir diskutieren den früheren Wegfall der Ökostrom-Umlage. Auch wenn die Lage für Stromanbieter derzeit schwierig ist, müssen sie Verbraucherinnen und Verbraucher fair behandeln. Die überstürzten Kündigungen oder Liefereinstellungen von Billiganbietern können in vielen Fällen rechtswidrig sein. Vor solchen Praktiken will ich die Menschen schützen, daher arbeite ich mit dem Wirtschaftsminister an einer Verbesserung des Energiewirtschaftsgesetzes.

Gibt es beim Verbraucherschutz noch andere Felder, die rasches Handeln erfordern?

Der Schutz digitaler Verbraucherrechte ist mir ein großes Anliegen: mehr Nutzerrechte auf Online-Plattformen, verlässlicher Schutz der Verbraucherdaten sowie Künstliche Intelligenz, der man vertrauen kann. Dafür werde ich mich vor allem im Kreis der EU-Partner einsetzen. Bei Finanzdienstleistungen will ich faire Konditionen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Immer mehr Menschen beschweren sich bei der Bundesnetzagentur über unerlaubte Telefonwerbung. Damit ihnen nicht weiter Verträge untergeschoben werden können, dränge ich auf eine Pflicht zur schriftlichen Bestätigung für telefonisch geschlossene Verträge in sämtlichen Marktsegmenten.

Noch ein Wort zur Atomenergie. Gibt es für die international unter der Überschrift Klimaschutz eine langsame Wiedergeburt?

Nein. Atomkraft ist definitiv ein Auslaufmodell. Sie ist zu teuer, sie ist hochriskant, die Endlagerung ist nicht geklärt und alle Beteuerungen von moderneren und ungefährlicheren Reaktoren haben sich als hinfällig erwiesen. Mein Eindruck ist, dass die Renaissance eher herbeigeredet wird, als dass wir sie wirklich erleben. Und schauen sie sich die Projekte an, die als Beispiel herangezogen werden: Die Kosten explodieren und die Zeitpläne geraten komplett aus dem Ruder.

Warum hat Deutschland international und auf europäischer Ebene Probleme, für seinen Anti-Atom-Kurs Mitstreiter zu finden?

Weltweit liegt der Anteil der Atomenergie bei rund fünf Prozent der Energieversorgung. Daran wird sich auch nicht viel ändern. Wegen der hohen Risiken übernimmt keine Versicherung die Haftung, letztlich sichern Steuergelder die Atomkraft ab. Das klingt für mich nicht nach der Energie der Zukunft. Unsere Position teilt eine ganze Reihe von EU-Partnern und auch die Finanzbranche. Ich halte es für einen schweren Fehler der EU-Kommission, die Glaubwürdigkeit der EU-Taxonomie wegen Atomkraft und Erdgas aufs Spiel zu setzen. Erdgas muss derzeit noch als Überbrückung herhalten. Je schneller wir erneuerbare Energien ausbauen, desto früher können wir aus fossilem Gas aussteigen.