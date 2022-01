Von Alexander Rechner

Brüssel. David McAllister (51, CDU) ist Abgeordneter des Europäischen Parlaments und leitet dort seit 2017 den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten.

Herr McAllister, wie groß ist die Gefahr eines Kriegs in Europa?

Die Sicherheitslage in Europa ist derzeitig hochgradig gefährdet. Es ist sehr ernst. Daher ist es umso wichtiger, weiterhin alle diplomatischen Bemühungen zu unternehmen, um im Dialog mit Moskau bleiben.

Verstehen Sie, warum Russlands Präsident Wladimir Putin gerade jetzt die Lage eskaliert?

Die Bundesaußenministerin hat bei ihrem Besuch in Moskau zurecht die Frage gestellt: ,Was denn ein Aufmarsch von über 100.000 Soldaten an der russisch-ukrainischen Grenze sein soll, wenn nicht eine Bedrohung?’ Deshalb appellieren wir an die russische Führung um Präsident Putin, mit ernsten Absichten an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Verantwortung für diese sehr ernste Lage liegt beim Kreml.

Derzeit wird in der Ukraine-Krise über Europa hinwegverhandelt. Warum begnügt sich die EU mit einem Platz am Katzentisch?

Die Europäische Union ist in den unterschiedlichen Formaten miteingebunden. Letzte Woche habe ich am informellen Rat der Außenminister in Brest teilgenommen. Dabei hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die Aufgabe erteilt bekommen, die EU-Aktivitäten mit der NATO sowie mit den USA und auch innerhalb der OSZE zu koordinieren. Herr Borrell hat am Montag in einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament zudem vorgetragen, wie eng und vertrauensvoll sich Amerikaner und Europäer bei allen Formaten momentan absprechen.

Kritiker werfen dennoch vor, Europa spricht nicht mal mit einer Stimme. Was muss sich ändern?

Die Europäische Union besteht aus 27 Mitgliedstaaten. Unter diesen gibt es teils unterschiedliche Auffassungen, wie in Details mit Russland umzugehen ist. Aber wir müssen in unserer Botschaft gegenüber Moskau eindeutig sein: Entscheidend ist die Umsetzung des Minsker Abkommens. Die EU muss geschlossen und einig auftreten – eng abgestimmt mit unseren Nicht-EU-Partnern und Verbündeten, allen voran mit den USA, Kanada und Großbritannien.

Denken Sie, dass dieser Konflikt die EU enger zusammenrücken lässt?

Seit Langem werbe ich dafür, dass wir in der EU in außen- und sicherheitspolitischen Fragen enger zusammenrücken. Angesichts der globalen Herausforderungen brauchen wir eine wirkungsvollere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Die Ereignisse in Afghanistan und in der Ukraine sind weitere Weckrufe. Wir müssen mehr als bisher die gleichen strategischen Ziele verfolgen. Präsident Emmanuel Macron hat am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament darauf hingewiesen, dass Sicherheit und Verteidigung ein Schwerpunkt der französischen EU-Ratspräsidentschaft sein soll. Ich begrüße das Ansinnen, im März den ,Strategischen Kompass’ zu beschließen – schließlich ist dies eine Art Weißbuch für eine bessere Zusammenarbeit in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Welche Sanktionsmittel hat Europa momentan überhaupt gegen Russland in der Hand?

Eine militärische russische Aggression gegen die Ukraine hätte massive Konsequenzen zur Folge. Gegenwärtig werden hinter den Kulissen in Brüssel verschiedene Optionen für diesen Fall geprüft. Vom Finanz-, über den Wirtschaft- bis zum Energiesektor muss alles erörtert werden. Der russischen Seite muss klar sein, was auf dem Spiel stünde. Enorm hohe Kosten und erhebliche wirtschaftliche Schäden kämen auf Russland zu. Der Ball liegt eindeutig im russischen Spielfeld. Der Kreml muss die Lage deeskalieren. Ein erster Schritt wäre beispielsweise, diesen massiven Truppenaufmarsch an der Grenze zu reduzieren.

Hört Moskau die Botschaft?

Entscheidend ist, dass wir als EU Geschlossenheit und Einigkeit zeigen und uns nicht auseinanderdividieren lassen. Herr Putin fordert unsere Werte heraus. Die russische Außenpolitik verfolgt das Ziel, die Welt in Interessensphären aufzuteilen. Der Kreml will eine Mitsprache erhalten, wie sich souveräne Staaten positionieren und in welche Bündnisse diese eintreten. Kein Land sollte das Recht haben, einem anderen das vorzuschreiben.

Außenministerin Annalena Baerbock warb in Moskau auch für Treffen im Normandie-Format bestehend aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine. Was halten Sie davon?

Das Normandie-Format wäre das richtige Instrument, um eine Deeskalation zu erreichen. Auch wenn es seit mehr als zwei Jahren leider keine Fortschritte gegeben hat. Die Reaktivierung dieses Formats wäre ein wesentlicher Eckpfeiler zur friedlichen Lösung dieser Krise.

US-Außenminister Antony Blinken will an diesem Freitag seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow zu Gesprächen in Genf treffen. Was muss die Botschaft der USA an Russland sein?

Die Botschaft der USA muss die Gleiche sein wie des gesamten politischen Westens. Erstens: Wir wollen mit Diplomatie und Dialog auf der Grundlage des Völkerrechts die Sicherheit in Europa bewahren. Zweitens: Wir stehen an der Seite der Ukraine. Jede militärische Aggression gegen die Ukraine würde massive finanzielle und wirtschaftliche Konsequenzen für Moskau nach sich ziehen. Und drittens: Wir sind einig und geschlossen als NATO und als EU.