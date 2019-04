Die Aktivistin Natalie Dedreux (M), die mit dem Down-Syndrom lebt, bei einer Demonstration in Berlin, die anlässlich der Bundestagsdebatte über Bluttests für Schwangere stattfand. Foto: dpa

Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Es war eine offene und emotionale Debatte gestern im Bundestag. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach mahnte daher schon zu Beginn der Aussprache den "Respekt vor der Position des Anderen" an. Der Bundestag diskutierte über die Frage, ob vorgeburtliche Bluttests auf Trisomie 21 bei Risikoschwangerschaften künftig von den Krankenkassen übernommen werden sollen. Eine Frage, die quer durch alle Parteien umstritten ist. Über einen entsprechenden Antrag will der Gemeinsame Bundesausschuss, ein Gremium, in das Kassen, Kliniken, Ärzte und Patienten Vertreter entsenden, im Herbst entscheiden. Der Bundestag diskutierte vorab mögliche medizinische, rechtliche und ärztliche Folgen.

SPD-Politiker Lauterbach plädiert für eine Anerkennung des Bluttests als Kassenleistung. Die Argumentation des ausgebildeten Arztes war eine medizinische. Bislang übernehmen die Kassen allein die Kosten für die Fruchtwasseruntersuchung, ein Test, der mögliche Gen-Fehler eines Kindes entdecken kann. Mit hohen Risiken für die Schwangere und das Kind. "Doch die Fruchtwasseruntersuchung ist in vielen Fällen falsch positiv", warnt Lauterbach und fragt mit Blick auf den unkomplizierten Bluttest: "Dürfen wir Schwangeren einen besseren Test als Kassenleistung vorenthalten?"

Zwei Stunden lang wechseln die Rednerinnen und Redner und ihre Argumente im Drei-Minuten-Takt. Die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt, selbst Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom, lehnt die Übernahme der Kassenleistung ab. Es gebe ein "Recht auf Nichtwissen", so Schmidt. Sie warnt vor einer auf Optimierung und Leistung getrimmten Gesellschaft und fordert "eine Willkommenskultur für alle Kinder" und eine inklusive Gesellschaft.

Auch die CDU-Abgeordnete Claudia Schmidtke spricht sich grundsätzlich dafür aus, dass die Kassen die Kosten für den Bluttest übernehmen. Aber sie warnt mit Blick auf die im Grundgesetz verankerte Unantastbarkeit der Würde des Menschen: "Leben ist nicht disponibel." Schmidtke ist Ärztin und Patientenbeauftragte der Bundesregierung. Sie plädiert für eine Beratung der Schwangeren im Fall eines Bluttests.

Orientierungsdebatte heißen die offenen Aussprachen im Bundestag, die jenseits der üblichen Fraktionsdisziplin ablaufen. Gestern wurde offen gestritten. Aber mitunter litt die Diskussion unter der knappen Redezeit für die Abgeordneten. So war die Aussprache des Parlaments erhellend, weil offen um eine ethische Entscheidung gestritten wurde.

Bezüglich Vermutungen, dass es bei entsprechenden Befunden zu einer höheren Zahl an Abtreibungen kommen könnte, meint Karl Lauterbach: "Diese Befürchtung wäre berechtigt, wenn man das Verfahren als Screening-Test bei jeder gesunden Frau einsetzen würde. Wir wollen den Test aber nur für Frauen, die Hochrisiko-Fälle sind und bei denen es schon im Screening Auffälligkeiten gegeben hat. Dann wird es nicht zu mehr Abtreibungen kommen."

Derzeit werden neun von zehn Kindern mit Trisomie 21 abgetrieben. Die Grünen-Abgeordnete Corinna Rüffer warnt vor dem Druck von Eltern, sich künftig für ihre behinderten Kinder rechtfertigen zu müssen. "Dieser Test dient allein der Selektion", so Rüffer.

Der eindrucksvollste Auftritt einer bemerkenswerten Debatte fand gestern vor den Toren des Bundestags statt. In einem Radio-Interview sprach die Behinderten-Aktivistin Natalie Dedreux, die 20-Jährige hat selbst Down-Syndrom. "Wir haben ein anderes Gesicht, eine kleinere Nase und andere Ohren", sagte sie. Manche seien "schneller beim Denken, andere langsamer", so Dedreux. Ihr Fazit: "Wir sind cool. Die Menschen brauchen keine Angst vor uns zu haben."