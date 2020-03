Von Andreas Herholz

Berlin. Drei Fragen an Ingeborg Neumann, BDI-Vize und Gesamtpräsidentin der deutschen Textil- und Modeindustrie.

Frau Neumann, immer mehr Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Wie sehr trifft dies die Textil- und Modeindustrie? Welche Hilfen erwarten Sie von der Bundesregierung?

Der Schaden ist immens, wir sind eine globale Industrie, unsere Lieferketten sind zusammengebrochen. Viele unserer Unternehmen sind in einem Ausnahmezustand, viele im freien Fall etwa die Autozulieferer oder Bekleidungshersteller, weil der Handel seine Bestellungen storniert. Wir brauchen jetzt auch innerhalb unserer Wirtschaft viel Solidarität. Kurzarbeitergeld haben viele schon beantragt, jetzt brauchen wir aber Direkthilfen. Wie sollen kleine und mittlere Unternehmen Kredite aufnehmen, wenn sie überhaupt keine Aufträge haben, aber die Kosten weiterlaufen? Die Banken bewerten nach überholten Kriterien. Wenn es hier ganz kurzfristig keine Direkthilfen gibt für Unternehmen bis mindestens 100 Beschäftigte, gehen viele unserer Betriebe in die Knie.

Kommen die Hilfen schnell und unbürokratisch an?

Nein, da hakt es aufgrund des gewaltigen Ausmaßes der Corona-Krise natürlich an vielen Stellen. Bei uns melden sich verzweifelte Unternehmer, die in Kürze ihre gesamte Existenz verlieren. Viele hängen in Warteschleifen. Hier müssen die Verwaltungen und Banken ihre Kräfte jetzt zusammenziehen. Wir brauchen in Zukunft eine nachhaltige Globalisierung. Die Epidemie zeigt doch gerade, dass wir Probleme nur gemeinsam und nicht als Nationalstaaten lösen können. Und wir brauchen eine funktionierende Industrie im eigenen Land. Deshalb muss die gesamte Gesetzgebung für das kommende Jahr auf den Prüfstand.

Was fordern Sie konkret?

Neumann: Wir müssen Steuern senken, die C02-Bepreisung aufschieben. Und auch hier geht Bayerns Ministerpräsident Söder voran und hat massive Strompreissenkungen gefordert. Wir werden keine andere Wahl haben, sonst schaffen wir das nicht. Wir wollten trotz der extrem angespannten Lage ruhig und besonnen bleiben. Panik war noch nie ein guter Ratgeber. Nach vorne schauen und wenn möglich, sich auf die Zeit zu konzentrieren, wenn wir unser öffentliches und unser Wirtschaftsleben wieder aufnehmen können.