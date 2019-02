Von Michael Abschlag

Heidelberg. Michael Lüders ist Politik- und Islamwissenschaftler und ehemaliger Nahost-Redakteur der "Zeit".

Herr Lüders, wie bewerten Sie den Teilabzug der USA aus Syrien?

Im Prinzip ist es eine richtige Entscheidung, sich aus Syrien zurückzuziehen. Die USA besitzen jenseits des Kampfes gegen den Islamischen Staat keinerlei völkerrechtliche Legitimation für ihre Präsenz in Syrien. Klar ist aber auch: Wenn die USA abziehen, entsteht ein Machtvakuum, und das wird von anderen Kräften ausgefüllt.

Die Kurden sind dann die großen Verlierer, oder?

Es gibt hinter den Kulissen zur Zeit Gespräche vor allem zwischen Russland und der Türkei, um zu verhindern, dass türkische Truppen in Nordsyrien einmarschieren und die Kurden dort bekämpfen. Ein solcher Vorstoß der Türkei wäre auch militärisch nicht ganz einfach, denn die kurdischen Kämpfer sind gut geschult und auch trainiert im Guerillakampf. Deshalb hätten die Türken wohl hohe Verluste zu verzeichnen. Der russische Präsident Putin versucht den türkischen Präsidenten Erdogan davon zu überzeugen, in Nordsyrien eine Art Pufferzone einzurichten, die türkischen Sicherheitsinteressen entgegenkommt, ohne dass ein türkischer Einmarsch die Folge wäre. Gleichzeitig versucht Putin, Erdogan davon zu überzeugen, seine Beziehungen mit Damaskus zu verbessern.

Das wäre also ein denkbares Szenario für die Region?

Das wäre ein denkbares Szenario, ja. Es sind aber auch viele andere möglich, denn in Syrien sind sehr viele Akteure beteiligt. Es ist keine klare Strategie erkennbar. Wichtig ist auch, sich vor Augen zu führen, dass in Syrien ein Stellvertreterkrieg stattfindet zwischen Israel und dem Iran. Der scheidende israelische Generalstabschef Eisenkot sagte kürzlich, dass die Israelis in den letzten Jahren in Syrien Tausende Angriffe gegen iranische Stellungen geflogen sind. Das ist ein sehr gefährliches Spiel, denn es ist ja möglich, dass die Iraner irgendwann zurückschlagen.

Allerdings fühlt sich auch Israel vom Iran und der Hisbollah bedroht. Wie lässt sich die Situation entschärfen?

Mehrere Akteure, darunter Russland, Israel und der Iran, müssen sich über ihre Sicherheitsinteressen austauschen und nach Kompromissen suchen. Im Augenblick aber gibt es solche Gespräche kaum. Stattdessen versuchen die verschiedenen Akteure, ihre eigenen Interessen ohne Rücksicht auf Verluste der Gegenseite durchzusetzen.

Das heißt, der Friedensprozess ist zum Erliegen gekommen?

Es gibt in Syrien nicht wirklich einen Friedensprozess. Es gab immer wieder Versuche, die Lage zu befrieden, aber das liegt nicht in den Händen des Regimes in Damaskus alleine. In Syrien findet auch ein Stellvertreterkrieg externer Mächte statt, und es gibt in den USA noch immer Hardliner, die um jeden Preis einen Regimewechsel wollen.

Assad hat einen großen Teil Syriens zurückerobert, der IS ist weitgehend zurückgedrängt - da müsste der Krieg doch eigentlich bald vorbei sein.

Im Prinzip schon. Aber es gibt verschiedene Akteure, die versuchen, direkt und indirekt auf die Entwicklung in Syrien Einfluss zu nehmen. Israel will das Vordringen des Iran verhindern, die Türkei hat ihre eigenen Interessen im Norden des Landes, und es gibt mehrere bewaffnete Rebellengruppen, die Widerstand leisten. Perspektivisch kann die Lage in Syrien befriedet werden, aber nur, wenn sich Russland und die USA verständigen und ihre Interessensphären abgrenzen.

Welche Rolle spielt in dem Konflikt der saudisch-iranische Machtkampf?

Saudi-Arabien musste anerkennen, dass das Regime von Baschar al-Assad nicht zu stürzen sein wird. Die geostrategischen Gewinner des Stellvertreterkriegs sind ganz eindeutig Russland und der Iran. Die ersten Golfstaaten, Kuwait und Bahrain, sind bereits dabei, ihre Botschaften in Damaskus wieder zu öffnen. Diese Partie im Machtkampf ist zugunsten des Iran ausgegangen.

