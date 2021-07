Von Christoph Slangen

Cavaillon. Es war definitiv nicht sein Tag. König Ludwig XVI. bilanzierte frustriert die Ausbeute des morgendlichen Jagdausflugs vom 14. Juli 1789 in seinem Tagebuch: "Rien" – "Nichts". Abends früh zu Bett gegangen, weckte ihn sein Kammerherr, der Herzog von Liancourt. Er berichtete, dass das Volk von Paris tagsüber die Bastille erobert, die dort einsitzenden Gefangenen befreit und den Gouverneur geköpft habe. "Das ist also eine Revolte", schloss der Monarch. "Nein, Sire", korrigiert der Höfling trocken, "das ist eine Revolution."

Es ist eine Revolution, die den "König von Gottes Gnaden" dreieinhalb Jahre später unter die Guillotine bringen sollte. Das blutige Fanal, der Fall einer mittelalterlichen Trutzburg mit acht je 23 Meter hohen Türmen, der jährlich am französischen Nationalfeiertag zelebriert wird, war ein eher bizarrer Moment. Und zweihundert Jahre, bevor Berliner Mauerstücke zum Touristensouvenir wurden, war der Abriss der Bastille bereits ein florierendes Geschäft großen Stils.

In Frankreich gärte es seit Langem: Die Staatsfinanzen zerrüttet, der Adel reformunwillig, das aufstrebende Bürgertum frustriert ob mangelnder Freiheiten, die einfache Bevölkerung von Hunger heimgesucht und von Steuereintreibern ausgepresst. Einen Ausweg sollten die Generalstände schaffen, eine Versammlung der drei Stände Adel, Klerus und Bürger, die der König für Mai 1789 einberufen hatte – erstmals seit 1614. Doch statt erhoffter untertäniger Hilfe erhielt Ludwig XVI. immer neue Forderungen. Die Generalstände boten dem landesweiten Unmut die öffentliche Bühne.

Und dann kam der 14. Juli. "Auf zur Bastille", hieß es in den Pariser Straßen. Es gab keinen koordinierten Befehl zum Aufstand, versichern die Historiker. Doch das Volk, das fürchtete, der König werde Truppen gegen die aufmüpfigen Hauptstädter schicken, wollte die in der Bastille gelagerten Pulvervorräte zur Selbstverteidigung sichern. Tausende strömten herbei, es kam abwechselnd zu Verhandlungen und Schusswechseln. Der 49-jährige Gouverneur der Bastille, der Marquis de Launay, gab den ganzen Tag über konfuse Befehle – verteidigen, kapitulieren? Sein wirres Betragen schien die Unentschiedenheit des alten Systems zu symbolisieren. Am Ende wollte er die Bastille mit dem gigantischen Pulvervorrat von 135 Fässern in die Luft sprengen. Die Explosion hätte einen Gutteil von Paris in Schutt und Asche gelegt.

Die eigenen Schweizer Garden hinderten ihn daran, die Lunte zu legen. Als er schließlich nach der Kapitulation gegen eigentlich freies Geleit durch Paris geführt wurde, lynchte ihn die aufgebrachte Menge. Ein Metzger schlug ihm den Kopf ab. Einer seiner Soldaten urteilte später trocken über den unschlüssigen Gouverneur: "Er hatte den Kopf verloren, bevor man ihn ihm abschlug."

Ironie der Geschichte: Als die Bastille fiel, taugte sie kaum noch zum verhassten Symbol der Willkürherrschaft. Ganze sieben Gefangene beherbergte das gefürchtete Staatsgefängnis: Zwei Verrückte, vier Urkundenfälscher und den Graf de Solages, der wegen angeblicher Sexualdelikte einsaß. Die Horrorgeschichten, die 1789 über das finstere Verlies der Bourbonen kursierten, waren teils nicht mehr aktuell, teils übertrieben. Dennoch: Wer hier einsaß, büßte keine ordentlich verhängte, klar definierte Strafe ab, die ein Gericht auferlegt hatte. Er war schlicht auf Anordnung des Königs hier. Ein "lettre de cachet", ein Einkerkerungsbefehl des Monarchen genügte, um jemanden auf unbestimmte Zeit verschwinden zu lassen.

Die "Ehre", in der Bastille einzusetzen, hatten keine Kleinkriminellen. Aufrührerische Adlige, missliebige Regierungskritiker, Verleger, Publizisten, Schriftsteller, aufgeklärte Philosophen: Die Gefangenenliste im 18. Jahrhundert liest sich wie ein Who is Who der freien Geister: Voltaire, Diderot, Marmontel. Häufiger Grund für Bastille-Aufenthalte: Auf Abwege geratene Sprösslinge der Oberschicht sollten eine Zwangs-Denkpause hinter Gittern einlegen. Oft stellte der König ein "lettre de cachet" auf Bitten entnervter Eltern des Hochadels aus.

Von einer demokratischen Muster-Besserungsanstalt war die Bastille 1789 zwar weit entfernt – von mittelalterlichen Verliesen und Folterkellern aber auch. Tatsächlich waren die Haftbedingungen sogar relativ luxuriös. Die reguläre Gefangenenkost bestand aus mehreren Gängen, Wein oder Champagner inklusive. Auch der Posten des Kommandanten war begehrt: Zum Jahresgehalt von 60.000 Livres kam die lukrative Möglichkeit, etwas vom königlichen Kostgeld in die eigene Tasche umzulenken oder sich von den Häftlingen zusätzliche Vergünstigungen bezahlen zu lassen.

Heute sind die Konturen des einstigen Gefängnisses mit einer weißen Pflastersteinlinie auf der Place de la Bastille gekennzeichnet. Mehr ist nicht geblieben. Ein cleverer Bauunternehmer, Pierre-François Palloy, begann in der Nacht nach dem Aufstand mit dem Komplettabriss. Aus den Mauersteinen stellte er Miniaturmodelle der Bastille her, die verschenkt oder verkauft wurden. Eine Abrissgenehmigung oder einen entsprechenden Auftrag hatte Palloy nicht. Nachträglich sanktionierte und bezahlte die Nationalversammlung das Unternehmen des "Patrioten Palloy". Der kam auch 1792 zum Zug, als der "Temple", ein Ordensdistrikt der Johanniter in Paris, säkularisiert und umgebaut wurde: zum letzten Gefängnis für Ludwig XVI. und seine Familie vor dem Gang zum Schafott.