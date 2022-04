Dirk Laabs geht zwar von einer geringen Anzahl an rechtsextremen Soldaten, Polizisten und Agenten aus, die in Netzwerken organisiert sind, allerdings seien diese wenigen trotzdem sehr gefährlich. Foto: dpa

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Dirk Laabs recherchiert seit fast 20 Jahren zu den Themen Terrorismus und Rechtsextremismus. In seinem aktuellen Buch "Staatsfeinde in Uniform" zeigt er auf, wie Rechtsextremisten die Institutionen der Bundesrepublik unterwandern.

Herr Laabs, bei einer Razzia gegen Rechtsextreme sind am Mittwoch auch zwei Personen mit Bezug zur Bundeswehr verhaftet worden. Ein Einzelfall?

Nein. Einzelfall ist ein politischer Kampfbegriff, mit dem versucht wird, das Phänomen von Rechtsextremisten in Armee und Sicherheitsbehörden kleinzureden. Aber allein wenn man sich die Verhaftungen der letzten Jahre anschaut, kann man hier schon nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Es ist ein klares Muster zu erkennen. Seit dem Fall Franco A. im Jahr 2017 sind die Behörden sensibilisiert und es wird genauer hingeschaut, deshalb stößt man auf mehr Fälle.

Wie groß sind denn die rechtsextremen Netzwerke in der Bundeswehr?

Es ist eine sehr kleine Gruppe, gemessen an der Zahl von über 180.000 Soldaten. Aber entscheidend ist nicht die Quantität, sondern die Qualität. Zum Vergleich: Die RAF hatte zu ihren Hochzeiten an die 40 Mitglieder. Es geht also nicht um die Anzahl, sondern um die Gefährlichkeit dieser Leute. Und es stellt eine erhebliche Gefahr dar, dass allein 50 aktive und ehemalige Soldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) als rechtsextrem gelten.

Ist das den Behörden bekannt?

Dass rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden existieren, gibt inzwischen auch der Verfassungsschutz zu – auch wenn er betont, dass es keinen Kopf dahinter gibt. Aber noch entscheidender ist, dass rechtsextreme Soldaten gezielt Kontakte zu Zivilisten suchen und diese ausbilden. Es ist also nicht zielführend, nur auf die Institutionen zu schauen, denn die Gefahr breitet sich aus. Genau davor haben auch die Behörden Angst, wie man nicht zuletzt an der bundesweiten Razzia gesehen hat.

Werden auch gezielt rechtsextreme Gesinnungsgenossen für den Staatsdienst angeworben?

Es gibt seit den neunziger Jahren die Warnung vom Militärischen Abschirmdienst, dass organisierte Rechtsextremisten versuchen, die Behörden zu unterwandern. Ich war da lange Zeit skeptisch. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass an der Sorge etwas dran ist.

Gibt es Einheiten, wo das Problem besonders groß ist?

Ja, dazu gehören bei der Bundeswehr vor allem das KSK und die Fallschirmjäger. Das liegt auch daran, dass gerade in diesen Elite-Einheiten die Wehrmacht noch immer glorifiziert wird. Es wird dann oft argumentiert, man bräuchte die historischen Bezüge, weil die Soldaten Vorbilder haben müssten. Aber man kann sich Vorbilder auch im Ausland suchen. Außerdem lässt sich das Soldatentum nicht auf ein reines Handwerk reduzieren. Und selbst dann ist die Überlegenheit der deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg längst als Teil der deutschen Propaganda entlarvt.

Wie ist es mit den Vorgesetzten und Kollegen der rechtsextremen Soldaten und Polizisten? Wird da noch zu oft weggeschaut und geschwiegen?

Ja, auf jeden Fall. Das sieht man insbesondere beim KSK. Es sind ja oft untere Dienstgrade, die in dieser Hinsicht auffällig werden. Der sehr kleine Verband KSK hat aber eine sehr große Führungsschicht. Es wurde aber bisher viel zu wenig über die Aufsichtspflicht gesprochen. Wer wusste was wann? Warum wurde nichts getan? Es gibt klare Anzeichen, dass weggeschaut und selbst auf Beschwerden nicht reagiert wurde.

Führt die öffentliche Aufmerksamkeit zu einer stärkeren Sensibilisierung der Behörden für das Problem?

Ja, es ist auf jeden Fall so, dass die Sicherheitsbehörden aufgeschreckt sind. Militärischer Abschirmdienst und Verfassungsschutz machen sich nach meiner Kenntnis große Sorgen. Gerade das terroristische Potenzial innerhalb der Bundeswehr wird nicht ignoriert. Aber die Probleme sind so groß, dass sie sich nicht über Nacht lösen lassen. Das gilt etwa für die politische Bildung von Soldaten. 18 Jahre nicht vorhandener Bildung bei jungen Soldaten – etwa über den Holocaust – lassen sich in der Bundeswehr nicht mal eben aufholen. Aber man muss natürlich trotzdem klar rüberbringen, wofür diese Armee steht.

Wie gut sind die rechtsextremen Soldaten, Polizisten und Agenten denn miteinander vernetzt?

Auch hier ist unsere Vorstellung oft noch von der RAF geprägt, deren Mitglieder eng miteinander verbunden waren und vieles gemeinsam entschieden haben. Wenn man sich aber andere terroristische Netzwerke anschaut, wie etwa Al Kaida oder der IS, dann läuft vieles sehr informell ab. Soldaten haben ja genauso berufliche Netzwerke wie Beschäftigte anderer Branchen. Die kennen sich zum Beispiel von Übungen oder von Einsätzen. Nicht jeder Kontakt von Gleichgesinnten ist also gleich Teil eines Netzwerkes.

Die Gruppen agieren also überwiegend lose miteinander?

Ja. Um einen Terroranschlag zu verüben, brauche ich ja auch nicht unbedingt ein Netzwerk. Das kann ein einzelner entscheiden und umsetzen oder auch eine Gruppe von zwei oder drei Leuten. Auch im Fall von Franco A. wurde zuerst argumentiert, dass es kein Netzwerk gebe, dann hieß es, das Netzwerk habe keinen Kopf. Aber das heißt eben nicht, dass es minder gefährlich ist. Im Gegenteil: Ein dezentrales Netzwerk ist viel schwieriger zu bekämpfen. Die rechtsextreme Szene strebt diesen sogenannten führerlosen Widerstand deshalb seit Jahrzehnten an.

Es gibt Berichte, dass Rechtsextremisten aus Deutschland nun in die Ukraine gehen, um Kampferfahrung zu sammeln. Können Sie das bestätigen?

Nach allem, was ich höre, schätzt man dieses Problem beim Verfassungsschutz bislang als nicht allzu gravierend ein. Es handelt sich dabei wohl um eine Anzahl von Personen im einstelligen Bereich. Man sollte das im Auge behalten. Aber wir haben ja Rechtsextremisten, die an der Waffe ausgebildet sind und vor allem gekämpft haben, bereits im Land – wie die KSK-Soldaten. Dieses Problem ist nicht gelöst. Denn diese Gruppe allein umfasst mindestens 50 top ausgebildete Soldaten und Veteranen. Die sind aktuell um ein Vielfaches gefährlicher als ein paar Hooligans, die in der Ukraine mit dem Asow-Regiment kämpfen.

Das ukrainische Asow-Regiment gilt als ultranationalistisch. Gibt es Verbindungen zu deutschen Rechtsextremisten?

Ja, die gibt es seit Jahren. Es wird versucht, Rechtsextremisten aus den USA, Deutschland, Schweden, Italien und anderen Ländern auszubilden, um ein internationales Netzwerk zu bilden. Übrigens betrifft das nicht nur das Asow-Regiment, sondern es gibt auch in St. Petersburg entsprechende Strukturen. In der Kriegssituation jetzt ist die Gefahr sogar geringer als vor dem Krieg. Denn jetzt gibt es dort nicht mehr die Möglichkeit, in Ruhe Trainingslager abzuhalten.

Wer betreibt denn die Ausbildungslager in St. Petersburg?

Das sind private Camps, aber man weiß ja, dass in Russland so etwas nicht ohne das Wissen und das Einverständnis des Staates möglich wäre. Diese Camps werden toleriert und vermutlich registrieren russische Behörden auch die Namen der Teilnehmer.