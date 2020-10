Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. "Wir sind nicht ohnmächtig! Gegensteuern ist möglich". Mit diesen eindringlichen Worten versuchte Regierungssprecher Steffen Seibert gestern nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts der sich immer mehr breitmachenden Alarmstimmung zu begegnen. Angesichts wachsender Ansteckungszahlen müsse sich zeigen, ob man die Krise erfolgreich bestehen könne oder die Kontrolle über die Entwicklung verliere. Ein Grund für die wachsende Nervosität: In etlichen Großstädten wird bei den Infektionszahlen inzwischen der Grenzwert überschritten, der sie zu Corona-Risikogebieten macht. Gleichzeitig nimmt der Ärger über die unterschiedlichen und unübersichtlichen Beschränkungen zu, mit denen die Bundesländer und die lokalen Behörden versuchen, eine weitere Eskalation zu verhindern. Die Hoffnungen auf mehr Einheitlichkeit richten sich nun auf die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten. Ein Überblick:

Beherbergungsverbot

Im Zentrum der Kritik steht das Beherbergungsverbot. Die Verantwortung dafür tragen aber, wie die Bundesregierung unterstrich, nicht der Bund, sondern die Länder. Dennoch verteidigte Kanzleramtschef Helge Braun die umstrittene Beschränkung als eine "Notfallmaßnahme". Zu den Kritikern gehört der Deutsche Städtetag. Dessen Präsident, der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung, nannte das Verbot nicht durchdacht und forderte, es zu streichen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Hotels oder der Verkehr mit Bussen und Bahnen Hotspots seien. In die gleiche Richtung äußerte sich der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, fordert: "Wir brauchen möglichst einheitliche und vor allem klare Regeln, die auch tatsächlich dem Schutz der Gesundheit dienen. Sonst gefährden wir die Akzeptanz in der Bevölkerung. Akzeptanz und Zusammenhalt waren bislang unser größtes Pfund in der Krise. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen." Bareiß forderte zudem angesichts des "weitreichenden Beschlusses" ausreichend Schnelltests. "Ein nochmaliger Lockdown der ganzen Hotelbranche muss verhindert werden."

Sperrstunden und Alkoholverbot

Weitere Maßnahmen, mit denen viele Städte auf den sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen reagieren, sind Sperrstunden für Bars und Restaurants, Beschränkungen beim Ausschank von Alkohol und erweiterte Maskenpflichten im öffentlichen Raum – mit Bußgeld bei Verstößen. In Berlin und anderen Metropolen unterbanden Sicherheitskräfte zuletzt größere Zusammenkünfte und schlossen Lokale, die die Beschränkungen missachteten. Auch daran gibt es Kritik, weil Betriebe mitbetroffen sind, die mit scharfen Hygienekonzepten versuchten, Infektionen zu verhindern.

Söder will neue Hilfen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädierte zudem für weitere Staatshilfen. "Wir brauchen ein Update des Konjunkturprogramms", sagte er dem "Handelsblatt". Unternehmen sollten noch vor der Wahl "Impulse einer Steuerreform" mit Steuersenkungen erhalten.

Die aktuelle Lage

Die Bundesregierung spricht mittlerweile vom Beginn einer zweiten Infektionswelle. "Die Pandemielage ist ernst", so Seibert. Wie immer an Wochenenden und unmittelbar danach geben die Infektionszahlen nur bedingt Aufschluss über die Entwicklung. Der vom Robert-Koch-Institut am Montag gemeldete Wert von 2467 neuen Infektionen ist aber der höchste Wert für einen Montag seit Mitte April, zwei Wochen nach dem Scheitel der ersten Welle. Ende letzter Woche war schon eine Zahl von über 4700 erreicht worden. Zudem überschreiten immer mehr Städte und Landkreise den kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Laut RKI waren es am Montag 32 – und weitere werden hinzukommen.