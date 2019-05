Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Udo Bullmann ist Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament und Ko-Spitzenkandidat der SPD für die Europawahl am 26. Mai

Herr Bullmann, EU-Kommissar Günther Oettinger kritisiert den Europakurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel als „kleines Karo“ und „ohne Vision“. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Das ist erstmal nichts Neues. Nur, dass Günther Oettinger selbst ein Teil des Problems ist und das jetzt vielleicht auch bemerkt hat. Aber ich will fair bleiben: Oettinger ist kein geborener Europäer, aber er hat sich in die Materie eingearbeitet und einen europäischen Blick auf die Dinge erworben. Aus europäischer Perspektive fällt die Bilanz der deutschen Europapolitik nicht positiv aus. Das liegt wahrlich nicht allein an der Bundeskanzlerin. Fakt ist: Mit dem Abgang von Helmut Kohl hat die Union den Blick für die historische Dimension des Projekts Europa verloren. Dass es dabei um mehr geht als den unbestreitbaren ökonomischen Vorteil, den Deutschland aus Europa zieht. Die Bilanz der Eurokrise und der Ära Merkel/Schäuble ist, dass die Union Europa nicht mehr in der Kategorie Zukunft denkt.

Danke, #Saabrücken, für diesen großartigen Wahlkampfauftakt! Für spannende Fragen und eine engagierte Diskussion. Wir spüren, dass die Menschen für #Europa brennen. Wir streiten gemeinsam mit Euch für Europas Zukunft! @spdde #europaistdieantwort #kommtzusammen pic.twitter.com/PZXW3QkxRl — Udo Bullmann (@UdoBullmann) 3. Mai 2019

Die Antworten Ihres Parteikollegen Olaf Scholz als Bundesfinanzminister auf die Eurozonen-Pläne von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fielen jetzt auch nicht besonders wagemutig aus …

Da habe ich ein anderes Urteil. Olaf Scholz will Europapolitik für Deutschland umsetzbar machen, gegen manche Widerstände im Kanzleramt. Er hat die Finanztransaktionssteuer, die Wolfgang Schäuble in seiner Zeit als Finanzminister bewusst verschleppt hatte, gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire wieder auf die europäische Tagesordnung gesetzt. Zur Digitalsteuer für Konzerne wie Facebook und Apple geht Scholz einen anderen Weg und sucht zunächst eine Einigung im Rahmen der OECD. Er hat aber auch angekündigt: Sollte dieser Ansatz nicht vorankommen, kommt die Digitalsteuer für Google & Co. im Rahmen der EU.

Sie haben angekündigt, die Große Koalition in Brüssel nicht fortzusetzen - mit wem wollen die Sozialdemokraten eine Mehrheit im Europaparlament erreichen?

Die Große Koalition in Brüssel ist aufgekündigt. Sie war eine Absprache zwischen Jean-Claude Juncker und Martin Schulz. Ich bin seit einem Jahr Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament und seither kämpfen wir für eine eigene Reformmehrheit jenseits der Konservativen. Das gilt auch für die Europawahl - wir machen einen engagierten Wahlkampf, damit unser Spitzenkandidat Frans Timmermans Kommissionspräsident werden kann.

Die jüngste Kapitalismus-Kritik von Juso-Chef Kevin Kühnert ist auf dem Weg zu einem guten Wahlergebnis aber nicht hilfreich, oder?

Wenn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) feststellt, dass in Deutschland die 45 reichsten Haushalte mehr Vermögen besitzen als zwanzig Millionen weniger privilegierte Haushalte, kann ich nicht sagen: Wir haben kein Gerechtigkeitsproblem. Die steigenden Mieten, die Ungleichheit bei den Vermögensentwicklungen - das spielt doch hinein in den Alltag der Menschen. Viele Familien müssen sich eine Schulfreizeit für die Kinder vom Mund absparen. Das wirft doch ein Schlaglicht auf die Debatte und die Frage: Wo soll wieder mehr Spirit für gesellschaftlichen Zusammenhalt herkommen? Die Bilder bei Kevin Kühnert sind vielleicht ein wenig altbacken, ich hätte manches anders formuliert. Aber hätte er über die alte und nach wie vor richtige sozialdemokratische Idee des Genossenschaftswesens gesprochen, hätte ihm niemand zugehört. Es geht um die Frage, wie wir mehr Gemeinwohl in der Wirtschaft verankern, etwa in der Wohnungswirtschaft oder in der Automobilindustrie beim Übergang in eine neue Mobilität, zu einer echten ökologischen Transportwirtschaft. Das sind berechtigte Überlegungen. Da bin ich bei den Fragen von Kevin Kühnert.

Nach dem BWM-Betriebsratschef hat sich auch der Arbeitnehmervertreter von Daimler von Ihrer Partei distanziert. Wie sehr schmerzen solche Äußerungen?

Ich erlebe, dass der DGB und die Einzelgewerkschaften sich sehr engagiert in den Europawahlkampf einbringen. Europäischer Mindestlohn, Digitalsteuern, - wir kämpfen gemeinsam für ein soziales Europa.

Auch IWF-Chefin Christine Lagarde fordert jetzt eine Kohlendioxid-Steuer, Angela Merkel unterstützt die Idee ebenfalls. Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer rückt davon ab. Stellt die Union ihre eigene Kanzlerin kalt?

Die Politik der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ist ein Konzept des Nein. Im Kampf gegen den Klimawandel, aber auch bei den Antworten auf die Vorschläge zur EU-Reform Macrons. Ich glaube nicht, dass das nur Taktik ist. Sie steht klar rechts von Angela Merkel. Eine Kohlendioxidsteuer kann sinnvoll sein, wenn sie sozial abgefedert wird. Unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat dafür Vorschläge gemacht, die werden jetzt in der Koalition beraten. Und dann werden wir uns das Ergebnis genau anschauen. Mit der AKK-Politik des Verweigerns kommen wir jedenfalls nicht weiter - nicht beim Klimaschutz, nicht in Berlin und schon gar nicht in Europa.