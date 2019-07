Von Peter Riesbeck

Berlin. Interview mit Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und Bewerber für das Amt des SPD-Parteivorsitzenden.

Herr Roth, die Staats- und Regierungschefs der EU haben Ursula von der Leyen als neue Präsidentin der EU-Kommission vorgeschlagen. Warum hat die SPD so starke Bedenken?

Die viel wichtigere Frage für mich ist: Warum ist das Spitzenkandidatenprinzip krachend gescheitert, das zu einer höheren Beteiligung bei der Europawahl geführt und die Menschen näher an Europa herangebracht hat? Das treibt mich um, weil wir dringend mehr Demokratie und Teilhabe in Europa brauchen. Die Staats- und Regierungschefs haben das Prinzip der Spitzenkandidatur ohne Not preisgegeben. Dass es da zu Kontroversen und Widerspruch kommt, ist mehr als verständlich.

Was spricht denn gegen Ursula von der Leyen?

Am Ende hat dem Europäischen Rat der Mut gefehlt, mit Mehrheit abzustimmen. Sonst wäre die Wahl auf den sozialdemokratischen Kandidaten Frans Timmermans gefallen. Aber das haben vor allem rechtskonservative Regierungschefs blockiert. Da hat es auch der Bundeskanzlerin an Kraft gemangelt. Das führte dann am Ende zu einer Bewerberin für eines der höchsten Ämter in der EU, die innenpolitisch von Skandalen und Skandälchen geschwächt und selbst in ihrer eigenen Partei unbeliebt ist.

Mitte Juli muss sich Ministerin von der Leyen im Europaparlament zur Wahl stellen. Werden die SPD-Abgeordneten zustimmen?

Es wird zu oft vergessen: Es gibt keinen Automatismus, dass der Vorschlag des Europäischen Rates im Plenum eine Mehrheit findet. Ein Parlament und seine Abgeordneten sind da völlig frei. Es gibt Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die dem Vorschlag des Europäischen Rats nicht zustimmen wollen. Das ist ihr gutes Recht. Dafür habe ich großes Verständnis.

Die Große Koalition ist in keiner guten Verfassung. Jetzt belastet auch die Personalie von der Leyen das Klima. Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) verliert die Geduld und sagt: „Dann geht?“. Ist die Groko am Ende?

Der hat doch auch Muffensausen. Der CDU schlottern die Knie, weil sie merkt, dass sie immer schwächer wird. Wir haben einen Koalitionsvertrag mit einer starken sozialdemokratischen Handschrift. Den wollen wir umsetzen. Wir werden am Ende des Jahres ehrlich Bilanz ziehen, ob es ausreicht. Jeder weiß, dass die emotionalen Beziehungen der SPD zur Großen Koalition sehr enge Grenzen haben. Wir haben uns sehr schwer getan mit diesem Bündnis. Niemand kann der SPD Verantwortungslosigkeit vorwerfen. Herr Bouffier und die Union werden sich daran gewöhnen müssen, dass die SPD ein unbequemerer Partner bleibt, weil wir nicht an der Macht aber an positiven Veränderungen für unser Land und Europa interessiert sind. Aber wir sind nicht verantwortungslos. Wir haben unsere Sinne schon noch beisammen.

Wenn Sie sagen, Bilanz am Ende des Jahres, heißt: Über die Zukunft der Groko entscheidet der SPD-Parteitag im Dezember?

Wir möchten die Mitglieder beteiligen, durch ein Mitgliedervotum. Ich möchte aber auch daran erinnern: Die Groko ist nicht das Ergebnis einer Palastrevolution. Sie ist das Ergebnis einer breiten Debatte und von starken Mehrheiten - auch unter den Mitgliedern..

Sie kandidieren gemeinsam mit Christina Kampmann für den SPD-Vorsitz. Stark verkürzt stellt sich die SPD-Richtungsdebatte derzeit so dar: Linkskurs wie Labour in Großbritannien oder pragmatisch-rechts wie in Dänemark. Wo stehen Sie?

Mein Blick geht auch nach Portugal und Spanien. Dort haben Sozialdemokraten gezeigt, wie man Wahlen gewinnt. Sie haben bewiesen, wie man mit Minderheitsregierungen und neuen Bündnissen ein Land nach vorne bringen kann und dass eine Wirtschaft auch mit höheren Löhnen und gezielten Staatsausgaben aus der Krise herausgeführt werden kann.

Die neue SPD-Spitze wird per Urwahl gewählt. Ist das auch ein Modell für die Kür des Kanzlerkandidaten?

Wir wollen die SPD erstmal dorthin führen, dass nicht alle mit den Augen rollen, wenn wir über Kanzlerkandidaturen sprechen. Und es geht um mehr Debatte und Wettbewerb. Die Partei muss wieder stark und selbstbewusst werden. Die SPD hatte in der Vergangenheit wahnsinnige Angst. Es wurde ja alles wegmoderiert, Konflikte, personelle Debatten. Das hat der Partei nicht gut getan. Wir sind uns teilweise untereinander in einer Respektlosigkeit und Härte begegnet, vor allem in den sozialen Medien. Das hat viele Menschen entsetzt. Das muss sich ändern. Wir brauchen mehr Streit in der Sache. Aber eben fair. Die Mitglieder bei Personalfragen mitentscheiden zu lassen, finden wir sehr wichtig – auch und gerade bei der Kanzlerkandidatur.

Was zeichnet Sie und Christina Kampmann als Duo für die Arbeit an der SPD-Spitze aus?

In der SPD gibt es einen großen Wunsch und eine tiefe Sehnsucht, dass wir jetzt einen echten Aufbruch wagen. Einen wichtigen Schritt sind wir mit der Öffnung für die Doppelspitze schon gegangen. Wir gehen sogar noch weiter als die Grünen, weil wir ausdrücklich zu gemeinsamen Kandidaturen ermuntern. Deshalb gibt es den Roth nicht alleine. Sondern es gibt Kampmann/Roth. Wir beide ergänzen uns. Sie kommt aus der Landes-, ich aus der Bundespolitik. Sie ist eine der wichtigsten Expertinnen in der SPD für das Zukunftsthema Digitalisierung. Dazu kommt meine europapolitische Expertise. Wir haben beide gezeigt, dass wir Wahlen gewinnen können. Wir können Opposition, und wir können Regierung. Wir stehen für etwas, was der SPD mitunter abgeht: Gute Laune, Optimismus und Teamgeist. Das passt.

Das klingt jetzt nach Soft Skills, weichen Führungseigenschchaften. Wo liegen die programmatischen Schwerpunkte?

Ich würde das nicht zu gering schätzen. Da scheint es einige Defizite zu geben, wenn man genau in die Partei hineinhört. Ich biete mich als überzeugter Europäer an, der sich dafür einsetzt, die stark binnenorientierte deutsche Debatte zu öffnen. Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wäre Deutschland nicht so weit gekommen, wenn wir uns nicht von Frankreich hätten inspirieren lassen. Ein neues Verständnis von politischer Kultur wäre kaum so weit vorangeschritten, wenn wir nicht geschaut hätten, wie machen das die Schweden. Wir können von anderen in Europa ganz viel lernen. Christina Kampmann bringt neben ihrer Erfahrung im Bereich Digitalisierung große Kompetenz für eine sozial gerechte Klimapolitik mit. Denn es muss darum gehen, Umwelt und Arbeit miteinander zu versöhnen.

Das bedeutet für die anstehenden Aufgaben in Deutschland?

Die SPD hat derzeit zwei große Bewährungsproben: Die Menschen vor den Risiken der Globalisierung und Digitalisierung zu schützen. Jeder hat eine zweite Chance verdient, wenn sich das berufliche Umfeld ändert. Stichwort aktiver Sozialstaat. Aber es muss auch darum gehen, dass die Menschen sich in einer bunter und liberaler werdenden Gesellschaft aufgehoben fühlen. Bunte vielfältige Gesellschaften sind großartig, aber bisweilen auch anstrengend. Sie brauchen eine Verständigung über ihre Prinzipien, den Respekt vor Traditionen und Lebensformen. Da muss die SPD klar sein, damit wir diese Debatten nicht den Populisten und Nationalisten überlassen. Wir sind das älteste Bündnis gegen Rechts. Wir sind ein Angebot an alle aufrechten Demokratinnen und Demokraten im Land.