Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Professor Karl Lauterbach ist studierter Mediziner und Gesundheitsökonom. Im Rennen um den SPD-Vorsitz hat er 2019 seinen Posten als Fraktionsvize im Bundestag niedergelegt.

Herr Lauterbach, Österreich führt im Kampf gegen die Corona-Epidemie eine Mundschutz-Pflicht in Geschäften wie Supermärkten ein. Wäre das auch deutschlandweit sinnvoll?

Es gilt, zwischen qualitativ hochwertigen medizinischen Masken, so genannten Chirurgen-Masken, und selbstgebastelten Masken zu unterscheiden. Wenn wir ausreichend medizinische Masken von hoher Qualität haben, um das medizinische Fachpersonal zu versorgen und gleichzeitig die Bevölkerung, wäre eine Maskenpflicht im öffentlichen Personen-Nahverkehr oder auch in Supermärkten durchaus sinnvoll. Die Pflicht für eine selbstgebastelte Maske sehe ich kritisch. Es gibt keine Studien, dass solche Masken etwas bringen. Im Gegenteil: Eine feuchte, selbstgebastelte Maske, die dann auch noch angefasst wird, würde das Risiko für die Betroffenen erhöhen. Eine Mundschutz-Pflicht wäre nur bei medizinischen Masken sinnvoll. Es kommt jetzt darauf an, die Produktion von medizinischen Masken hochzufahren, sodass wir nicht mehr auf den Weltmarkt angewiesen sind. Die Verpflichtung zum Tragen von selbstgebastelten Masken halte ich für bedenklich.

Es gibt auch die Forderung nach Desinfektionen vor Geschäften…

Sinnvoll ist auf jeden Fall, dass im Supermarkt Abstand gehalten wird. Die Menschen dürfen sich nicht ins Gesicht fassen und müssen sich regelmäßig die Hände waschen. Desinfektionsmittel zur Pflicht zu machen – wenn derjenige, nachdem er das Desinfektionsmittel aufgetragen hat, sich fünf Sekunden später wieder ins Gesicht fasst, das bringt nichts. Man darf nicht jeden Tag mit neuen Ratschlägen kommen.

Die Stadt Jena prescht vor. Brauchen wir nicht einheitliche Regelungen?

Das Vorpreschen von Jena ist kritisch. Sinnvoll wäre, dass der Bund die Produktion von Masken in Deutschland koordiniert hochfährt und die Verteilung der Masken auch aus Berlin erfolgt. Das müssen dann aber Masken von hoher Qualität sein.

Zu Beginn der Krise wurde vom Tragen der Masken noch abgeraten. Ein Fehler?

Masken schützen nicht nur die anderen, sondern ein Stück weit auch einen selbst. Eine Maske, die Ärzte zum Selbstschutz tragen, ist auch bei anderen wirksam. Die Masken wurden vermutlich zu Beginn der Epidemie nicht in den Vordergrund gestellt, weil man nicht fordern wollte, was man nicht hat. Wir müssen jetzt die Maskenproduktion in Deutschland organisieren. Bei den Verhältnissen, die wir derzeit in den USA, aber auch einigen asiatischen Ländern sehen, wird eine Maskenbeschaffung außerhalb von Deutschland aus meiner Sicht nicht mehr möglich sein.

Wie lange lassen sich die derzeit geltenden Beschränkungen noch aufrechterhalten?

Es ist viel zu früh, über Lockerungen zu reden. Wir müssen die Zahl der Neuinfektionen dramatisch absenken. Die Testkapazitäten müssen hochgefahren werden. Es ist nicht sicher, dass wir die Maßnahmen nach dem 20. April wieder lockern können. Es kann sogar sein, dass wir die Einschränkungen noch weiter verschärfen müssen. Fußballspiele vor vollen Stadien wird es auf lange Zeit nicht mehr geben. Ich kann mir das für den Rest des Jahres nicht mehr vorstellen. Die Menschen müssen verstehen, dass Covid-19 nicht nur zum Tod führen kann. Viele von denen, die es überleben, werden bleibende Schäden behalten und erhebliche Behinderungen erleiden. Auch junge Patienten können bleibende Lungenschäden behalten und eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität. Bleibende Schäden sind nicht die Ausnahme, sondern kommen häufig vor. Viele Ältere, die es überstehen, werden danach ein Pflegefall sein. Die Muskulatur und die Hirnleistung werden abgebaut.