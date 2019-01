Von Daniel Bräuer

Karlsruhe. Der neue Verfassungsrichter startet mit einem ungewöhnlichen Appell ins Amt. Man möge "in Ruhe und Respekt vor den Argumenten des jeweils anderen" diskutieren, mahnt Stephan Harbarth. Ein Aufruf, der in der aufgeladenen Atmosphäre des Bundestags nötig sein kann. Im Glaskubus des Verfassungsgerichts am Karlsruher Schloss, geht es traditionell ruhiger, gesitteter zu.

Hintergrund Sanktionen Verstoßen Bezieher von Arbeitslosengeld II (Hartz IV) gegen bestimmte Pflichten, müssen sie mit Strafmaßnahmen rechnen. Dabei geht es um Aufgaben aus der Eingliederungsvereinbarung, insbesondere "Eigenbemühungen" wie das Schreiben von Bewerbungen. Als Verstoß gilt auch, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Eingliederungsmaßnahme nicht anzutreten bzw. sie [+] Lesen Sie mehr Sanktionen Verstoßen Bezieher von Arbeitslosengeld II (Hartz IV) gegen bestimmte Pflichten, müssen sie mit Strafmaßnahmen rechnen. Dabei geht es um Aufgaben aus der Eingliederungsvereinbarung, insbesondere "Eigenbemühungen" wie das Schreiben von Bewerbungen. Als Verstoß gilt auch, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Eingliederungsmaßnahme nicht anzutreten bzw. sie abzubrechen. § 31a SGB II sieht beim ersten Pflichtverstoß eine Kürzung der Regelbezüge um 30 Prozent für drei Monate vor. Ein zweiter Verstoß binnen eines Jahres führt zur Kürzung um 60 Prozent, ein dritter zum kompletten Wegfall. Die Sanktion gilt stets für volle drei Monate, auch wenn der Betroffene nachträglich seinen Pflichten nachkommt. Nur der komplette Wegfall wird dann auf eine 60-Prozent-Kürzung reduziert. Für Unter-25-Jährige gelten verschärfte Regeln. Eine Kürzung von zehn Prozent gibt es für verpasste Termine beim Jobcenter, Amtsarzt oder Psychologen (§ 32 SGB II). Sie ist mit den anderen Sanktionen kombinierbar.

Und doch hat es Harbarths erste mündliche Verhandlung als Senatspräsident politisch in sich. Es geht um die Frage, ob Jobcenter die Bezüge für Hartz-IV-Empfänger kürzen dürfen, wenn die ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommen. Sprich: Termine versäumen, angebotene Stellen ablehnen, Praktika nicht antreten. Es ist die Gretchenfrage der rot-grünen Agendapolitik, des "Förderns und Forderns" und seiner Folgen.

Die Regierung ist überzeugt, dass es dabei im Kern bleiben muss. "Der Sozialstaat muss Mittel haben, die Mitwirkung auch einzufordern", sagt Sozialminister Hubertus Heil (SPD). Ulrich Karpenstein, Rechtsvertreter der Regierung, betont: Das Grundgesetz geht vom eigenverantwortlichen Individuum aus. Deshalb sei das Ziel, jeden dazu zu bringen, seinen Unterhalt selbst zu verdienen statt auf Dauer Sozialleistungen zu beziehen.

Doch wieviel Zwang ist dabei zulässig? Das Sozialgericht Gotha hat den Fall eines Erfurters vorgelegt, der eine Stelle und ein Praktikum nicht antrat. Dafür wurde ihm das ALG II erst um 30, dann um 60 Prozent gekürzt, von 391 auf zuletzt rund 150 Euro. Später kann die Stütze sogar ganz gestrichen werden, inclusive der Wohn- und Heizkosten.

Zwei Welten tun sich auf vor den Verfassungsrichtern: Die eine beschreibt das Jobcenter als Ort fürsorglicher, individueller Betreuung. "Es gibt für keinen die immergleiche Maßnahme", sagt Bundesagentur-Chef Detlef Scheele. Da werden gemeinsam Potentiale analysiert, Weiterbildungen angeboten, Stellen mit passendem Ausbildungsniveau angeboten - und andere nur als Sprungbrett zu einem besser passenden, besser bezahlten Job. Bei psychischen Problemen gibt es Hilfsangebote - und ehe eine Kürzung verhängt wird, gibt es eine Anhörung, sogar einen Kontaktversuch zuhause. "Das Ziel ist, dass es gar nicht erst zu Sanktionen kommt", sagt ein Vertreter des Jobcenters in Offenbach.

Aus der Sicht von Sozialverbänden und Gewerkschaften stellt sich die Lage ganz anders dar. "In der Regel wird mehr gefordert als gefördert", klagt Susanne Böhme, die Anwältin des Arbeitslosen aus Erfurt. Viele Sachbearbeiter seien "negativ voreingenommen". Die Diakonie beklagt Sanktionen, die für Lappalien verhängt werden. DGB-Vorstand Annelie Buntenbach warnt: Der Zwang, jede Stelle anzunehmen, führe zu mehr prekären Jobs. Und Roland Rosenow vom Sozialhilfeverein Tacheles berichtet: Von 100 "Eingliederungsvereinbarungen" sei vielleicht eine mit dem Betroffenen ausgehandelt. Der Rest: anonyme Standardtexte.

Diese Differenz weckt auch bei den Richtern Zweifel. "Sie schildern einen idealen Ablauf", sagt Susanne Baer, als Berichterstatterin federführend in diesem Verfahren. "Aber wenn es so wäre, wäre die Zahl der Beschwerden doch nicht so hoch." Ein weiterer Widerspruch: Laut Sozialverbänden treffen Sanktionen besonders oft psychisch Kranke, die nicht einmal ihren Tagesablauf auf die Reihe kriegen, Post nicht öffnen, sich nicht vors Haus trauen. Laut BA machen nur wenige Sanktionierte psychische Probleme geltend. "Sind das eigentlich eigenverantwortlich handelnde Menschen?", fragt Senatspräsident Stephan Harbarth.

Und noch ehe es darum geht, ob die Sanktionen eigentlich die Jobchancen verbessern, werden die Richter ganz grundsätzlich. Mehrfach verweisen sie darauf, dass der Harz-IV-Satz als Existenzminimum definiert sei. "Jetzt wird es von hinten durch die Brust ins Auge doch gekürzt. Wie ist das dogmatisch zu erklären?", fragt Baer. "Wo ist da die Grenze? Gibt es eine Grenze in der Grenze?", fragt der Richter Andreas Paulus.

Das Gesetz sieht vor, dass ab der zweiten Sanktionsstufe zum Beispiel Lebensmittelgutscheine verhindern sollen, dass Betroffene Hunger leiden. "Sind der Ausschluss von Hunger und Obdachlosigkeit die nicht unterschreitbare Grenze? Oder liegt die höher?", fragt Harbarth. Neben ihm ergänzt Johannes Masing, dienstältester Richter im Senat: "Wären die Verluste sehr hoch, wenn die Mitwirkungspflichten bloße Angebote wären?"

"Ich bin politisch der Meinung, Sanktionen zu streichen, die nicht helfen", sagt Minister Heil später im Foyer. Die Kürzung von Wohnkostenzuschüssen etwa habe in der Praxis keinerlei Nutzen, sagt er. Auch die verschärften Sanktionen gegen junge Arbeitslose unter 25 will er abschaffen. "Darüber wird in der Koalition noch zu reden sein."

Ob es noch viel weitergehende Änderungen geben muss, wird das Gericht in einigen Monaten verkünden.