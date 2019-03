Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Ein Gast war gestern zu Besuch im Bundeskabinett: Jean-Yves Le Drian, Frankreichs Außenminister. "Außen- und europapolitische Themen" seien behandelt worden, erläutert Regierungssprecher Steffen Seibert. Entsprechende gegenseitige Besuche seien im Januar im Vertrag von Aachen vereinbart worden, bemüht sich Seibert um Normalität. Aber nichts ist normal derzeit im deutsch-französischen Verhältnis und in der Koalition. SPD und Union streiten über Rüstungsexporte an Saudi-Arabien. Und, weil es sich um europäische Projekte wie den Eurofighter handelt, sind die EU-Partner hochgradig verstört. Eine "unberechenbare" Rüstungspolitik hält Frankreichs Botschafterin Anne-Marie Descôtes Deutschland vor. Und erhält Unterstützung aus der FDP. "Die Große Koalition setzt das Vertrauen unserer europäischen Partner leichtfertig aufs Spiel", sagt Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Fraktionsvize, gegenüber unserer Berliner Redaktion (siehe Interview).

Der Hintergrund: Deutschland hat seine Waffenexporte an Saudi-Arabien im Oktober gestoppt. Zuvor war bekannt geworden, dass saudische Geheimdienste in den Mord an Regimekritiker Jamal Khashoggi verwickelt sind. Ferner verweist der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid auf den Koalitionsvertrag: "Rüstungsexporte in Länder und Regionen, in denen Krieg geführt wird, sind von deutscher Seite nicht zulässig", sagt Schmid unserer Berliner Redaktion. Saudi-Arabien ist seit 2015 am Krieg im Jemen beteiligt. Erst in der Nacht zu gestern flog die saudische Luftwaffe Angriffe auf Ziele im Nachbarland.

Bis Ende März gilt der Lieferstopp für Waffen an Saudi-Arabien. Die SPD drängt auf Verlängerung. "Für uns ist doch jetzt erstmal nicht die Frage, was wollen die Briten, was wollen die Franzosen, sondern für uns muss es darum gehen, mit welcher Position sich Deutschland in diese zukünftigen Debatten einbringen will", bekräftigte SPD-Chefin Andrea Nahles am Wochenende auf dem Parteitag.

Widerstand kommt aus der Union, sie verweist auf gültige Lieferverträge. "Einen weiteren, einseitigen, ohne Abstimmung mit den europäischen und den Nato-Partnern verhängten deutschen Stopp für Rüstungsexporte halte ich für falsch und gefährlich", sagt Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, unserer Berliner Redaktion. Auch er verurteile den Mord an Khashoggi, so Pfeiffer, aber er sei "der Meinung, dass eine einseitige Verlängerung des Rüstungsexport-Stopps nach Saudi-Arabien ein schwerer Fehler wäre, der Deutschland international weiter isoliert". Nach Grundrente und Soli streitet die Große Koalition jetzt also auch über Waffenexporte.

Unsere Partner "drohen notfalls die Fertigung einzelner Bauteile aus Deutschland abzuziehen. Das kann die SPD nicht wollen", kritisiert Lambsdorff. Nicht nur Frankreich ist genervt, auch die britische Regierung klagt. Denn auch der Eurofighter steht vor einem Lieferstopp, weil dort deutsche Luftklappen verbaut werden. Notfalls werde man die Produktion aus Deutschland abziehen, drohen die Briten. Ein "Austrocknen" der deutschen Wehrindustrie, fürchtet Lambsdorff. Die SPD kontert: "Die deutsche Rüstungsindustrie hat nach wie vor volle Auftragsbücher, so dass von der Gefahr eines ‚Ausblutens‘ keine Rede sein kann", so Schmid. "Nach geltenden rechtlichen Regeln sind Rüstungsexporte in Krisengebiete schon seit Jahrzehnten untersagt. Das weiß die Industrie und solche Kosten kalkuliert sie daher ein."

Ein möglicher Kompromiss scheiterte gestern im Bundessicherheitsrat. Sollten zehn oder zwanzig Prozent deutsche Komponenten verbaut werden, sollen die Waffen geliefert werden können. "Unsere Verlässlichkeit als Bündnispartner wird inzwischen offen in Frage gestellt", so Lambsdorff.