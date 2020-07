Ein „Riesenfehler“ sei die Aussetzung der Wehrpflicht gewesen, so Eva Högl. Foto: dpa

Andreas Herholz, RNZ Berlin und Andreas Hoenig

Berlin. Die Rückkehr der Wehrpflicht als Rezept gegen zunehmenden Rechtsextremismus in der Bundeswehr – kaum im Amt, hat die neue Wehrbeauftragte Eva Högl bereits mit dieser Forderung eine kontroverse Debatte ausgelöst. "Ich halte das es für einen Riesenfehler, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde", erklärte sie am Wochenende in einem Interview und forderte eine kritische Analyse dieser Entscheidung. Vor neun Jahren war die Wehrpflicht nach langem, kontroversem Ringen ausgesetzt worden.

Doch der Vorstoß der neuen Wehrbeauftragten stößt parteiübergreifend auf Widerspruch. FDP-Wehrexpertin Agnes Marie Strack-Zimmermann warf Högl "erschreckende Ahnungslosigkeit" vor. Der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen, Tobias Lindner, sprach von "sicherheitspolitischem Unfug". Die Wehrpflicht würde nur massive personelle und finanzielle Ressourcen verschlingen. Und der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch erklärt: "Rechtsextremistisches Gedankengut und rechtsterroristische Gewaltfantasien in der Bundeswehr stehen nicht kausal mit dem Ende der Wehrpflicht in Zusammenhang, sondern mit einer Kultur in der Bundeswehr, die dies über Jahrzehnte zugelassen und toleriert hat."

Högl verteidigte ihre Forderung, sieht in der Wehrpflicht ein Mittel, die Truppe besser gegen Rechtsextremismus zu schützen. Es täte der Bundeswehr jedenfalls sehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang seinen Dienst leiste, plädiert Högl für die Wiedereinführung. "Das erschwert es auch, dass sich Rechtsextremismus in der Truppe breitmacht", so Högl.

Nach einer Reihe von rechtsextremen Vorfällen in der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) hat Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer umfassende Konsequenzen und Reformen angekündigt. Die CDU-Chefin lehnt die Wiedereinführung der Wehrpflicht ebenfalls ab, kündigte aber einen Freiwilligendienst in der Bundeswehr unter dem Motto "Dein Jahr für Deutschland" an, der bereits ab 2021 starten soll. Danach sollen interessierte Jugendliche eine sechs Monate lange Grundausbildung bei der Bundeswehr bekommen und danach für weitere sechs Monate für Reservedienste eingesetzt werden können.

Kramp-Karrenbauer nannte die von Högl angestoßene Debatte interessant. Es gehe aber "nicht darum, einfach die Wehrpflicht alter Form wieder aufleben zu lassen, es geht auch nicht darum, das insbesondere zu sehen als einen Kampf gegen Rechts. Sondern es geht um die Frage, was uns in dieser Gesellschaft zusammenhält, was der Kitt ist und wie wir die stärken, die für diese Gesellschaft wirklich etwas tun wollen."

Die Wehrpflicht sei auch aus Gründen der mangelnden Wehrgerechtigkeit ausgesetzt worden. Außerdem habe sich die Bundeswehr strategisch weiterentwickelt, es seien Strukturen wie die Kreiswehrersatzämter abgebaut worden: "Ich glaube, dass das intelligentere Mittel wäre, über eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland nachzudenken – eben nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im zivilen Bereich."

Zustimmung erhält die Wehrbeauftragte für ihren Vorstoß nur vom Reservistenverband und von der AfD. Doch ansonsten stößt Högl auf breite Ablehnung und Kritik. Auch in ihrer eigenen Partei, der SPD, hält man wenig von den Plänen. Die Parteichefs Saskia Ecken und Norbert Walter-Borjans erteilten dem Vorstoß eine klare Absage. "Die Wehrpflicht gehört zu den immer wiederkehrenden Themen und steht nicht im Zusammenhang mit der gefährdeten Demokratiefestigkeit einzelner Bereiche der Bundeswehr, die nie mit Wehrpflichtigen besetzt worden sind", erklärte das Vorsitzenden-Duo mit Blick auf das KSK.

Als die Bundesregierung im Sommer 2010 ein großes Sparpaket geschnürt hatte, musste damals auch Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg kräftig den Rotstift ansetzen. Der CSU-Politiker schlug vor, die Wehrpflicht auszusetzen, war damit aber zunächst auf heftigen Widerstand in der Union gestoßen. Doch am Ende setzte sich zu Guttenberg durch: 2011 wurde sie ausgesetzt. Jahrzehntelang hatte die Wehrpflicht gerade in den Unionsparteien als unantastbar gegolten.