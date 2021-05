Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach ist Epidemiologe und Gesundheitspolitiker seiner Fraktion.

Haben wir die dritte Corona-Welle im Griff und bewältigt?

Bewältigt haben wir sie noch nicht. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir sie Ende Mai so in den Griff bekommen, dass die Fallzahlen exponentiell sinken werden. Wir sind im Moment auf einem sehr guten Weg. Die Kombination der Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wirkt.

Mit welcher weiteren Entwicklung rechnen Sie? Können die Menschen im Sommer in Urlaub fahren?

Ich glaube, dass ein Sommerurlaub wieder möglich sein wird. Dafür schaffen wir derzeit die Voraussetzungen. Wir wissen aus den Erfahrungen in anderen Ländern wie Israel, dass ab einer bestimmten Zahl der Geimpften die Infektionszahlen vor allem auch durch die Impfungen runtergehen. Das heißt, in der Kombination der ergriffenen Maßnahmen und der Impfeffekte bis Ende Mai sollten wir sehr bald unter 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegen. Das könnte schon im Juni und im Juli gelingen. Wenn wir dann vorsichtig bei Öffnungen vorgehen, steht einem Sommerurlaub nichts mehr im Wege, wenn auch immer noch mit bestimmten Auflagen. Er wird sich schon ziemlich normal anfühlen.

Also noch einmal gefragt: Im Juni/Juli eine Inzidenz unter 50?

Ja, ich gehe davon aus, dass wir schon im Juni wieder unter 50 gehen.

Was halten Sie von der Corona-Verordnung mit wieder größeren Spielräumen für Genesene und Geimpfte?

Die Corona-Verordnung ist aus meiner Sicht so richtig. Wir müssen den Geimpften und Genesenen wieder die Individualrechte zurückgeben. Wir wissen auf der Grundlage neuerer Studien, dass die Geimpften nur ein relativ geringes Risiko haben, sich zu infizieren, und keine große Gefahr auch für andere darstellen. Die Grundlage für Kontaktbeschränkungen ist daher nicht mehr gegeben. Die schnelle Öffnung von Restaurants für Geimpfte aber wäre ein Fehler – aber das sieht der Gesetzgeber ja auch noch nicht vor. Das ließe sich kaum kontrollieren.

Sollten wir die Priorisierung beim Impfen freigeben – oder ergänzen durch einen Vorrang für sozial Schwache und Kinder?

Die Priorisierung ganz aufzugeben, dazu wäre es zu früh. Wir haben bisher längst noch nicht alle in den Priorisierungsgruppen geimpft. Eine Ausnahme würde ich nur vorsehen für soziale Brennpunkte, wie das Köln aus meiner Sicht vorbildlich macht. Ich halte die stärkere Berücksichtigung von Brennpunkten sowohl aus moralischer wie aus epidemiologischer Sicht für einen wichtigen Schritt nach vorne, den wir überall machen sollten.

Und wie sieht es mit den Kindern aus, wenn es für sie Impfstoffe gibt?

Wenn ein Impfstoff für die Über-12-Jährigen freigegeben wird, dann wäre auch die Impfung von Kindern richtig. Ihnen aber eine Priorität zu geben, das sollte gut überlegt werden. Dafür reichen aus meiner Sicht die Gründe nicht.

Wo liegt das größte Risiko, dass wir die Entwicklung wieder verspielen?

Das größte Risiko besteht darin, dass wir alles zu schnell wieder lockern und damit wieder gefährliche Zusammenkünfte möglich machen. Wenn das geschieht in einer Situation, in der womöglich erst 30 oder 40 Prozent geimpft sind, dann hätten wir wieder große Ausbrüche zu befürchten. Längerfristig fürchte ich, dass wir im Herbst, wenn die Impfwirkung wieder zu abebben beginnt, wieder Mutationen bekommen, die Reaktionen erfordern. Aber wenn wir weitermachen wie jetzt, werden wir einen sehr guten Sommer erleben.