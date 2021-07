Von Michael Abschlag

Heidelberg. Ceyda Keskin (Foto: zg) arbeitet für den Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe.

Frau Keskin, heute tritt die Türkei aus der Instanbul-Konvention zum Schutz von Frauen aus. Was bedeutet das?

Dass die Türkei austreten will, ist verfassungswidrig und auch besorgniserregend. Es ist auch ein verheerender Rückschlag. Die Türkei war eines der ersten Länder, das die Konvention unterschrieben und ratifiziert hat. Damit ist sie eigentlich verpflichtet, Gewalt gegen Frauen, auch häusliche Gewalt, durch verbindliche Rechtsnormen zu unterbinden und Maßnahmen zur Intervention, zur Prävention, zur Strafverfolgung und zum Schutz der Frauen zu gewährleisten. Es hat zwar schon vorher stark an der Umsetzung der Konvention gemangelt, aber jetzt soll offiziell der Austritt erfolgen. Letztes Jahr gab es bereits 300 Morde an Frauen, die von Partnern, Ex-Partnern oder anderen männlichen Angehörigen verübt wurden. Dieses Jahr waren es auch schon über 170, und die Zahlen steigen stetig.

Warum kam es denn zu dem Austritt?

Wenn wir uns die Argumente von Präsident Recep Tayyib Erdogan ansehen, merken wir schnell, welche politische Motivation dahinter steckt. Da heißt es, die Konvention passe nicht zu muslimischen Wertvorstellungen und Traditionen, sie zerstöre Familien, verbreite eine Gender-Ideologie und versuche, Homosexualität zu normalisieren. Damit versucht Erdogan, eine konservative Wählerschaft zu gewinnen und zugleich die Errungenschaften der Frauen- und LGBT-Bewegung brechen. Aber so leicht schafft er das nicht. Es finden landesweit Demonstrationen und Proteste statt.

Glauben Sie, dass sich die Entwicklung noch aufhalten lässt?

Die Frauenverbände sind sehr entschlossen, weiterzukämpfen. Der Austritt ist für sie natürlich ein Schlag ins Gesicht. Es haben sich sehr viele Frauen zusammengeschlossen, und sie demonstrieren fast täglich. Aber da sind auch die EU und Deutschland gefragt.

Was könnte Deutschland denn tun?

Deutschland hat ja Beziehungen zur Türkei, die müssen infrage gestellt werden. Es braucht Sanktionen. Wenn die Türkei so weiter macht, stellt sich irgendwann die Frage: Ist das ein vertrauenswürdiger Partner, mit dem ich Abkommen schließen will, wie etwa den Flüchtlingsdeal?

Auch in anderen Ländern, etwa in Polen, wird Stimmung gemacht gegen die Istanbul-Konvention. Sehen Sie die Gefahr, dass noch weitere Staaten austreten könnten?

Tatsächlich gibt es in der EU Staaten, die die Ratifizierung der Konvention auf Eis gelegt haben, wie Ungarn, oder mit einem Austritt drohen, wie eben Polen. Das ist damit zu erklären, dass es seit Jahren eine Entwicklung gibt, die darauf abzielt, die Rechte von Frauen auf ein gewaltfreies Leben massiv einzuschränken. Das gilt auch für Homosexuelle. Der Kampf um Gleichstellung und Selbstbestimmung ist durch das Wiedererstarken von patriarchalen, nationalistischen, antifeministischen, antidemokratischen und auch autoritären Strömung massiv bedroht. Deutschland und auch die Europäische Union müssen dafür Sorge tragen, dass diese Entwicklungen gestoppt werden.

Wie sieht es mit den anderen Staaten aus? Halten sie sich an die Verpflichtung, die sie getroffen haben?

Da würde ich mal einen Blick auf Deutschland werfen. Deutschland hat die Konvention ja auch ratifiziert und ist also verpflichtet, sie umzusetzen. Wir sind mit anderen Frauenrechtsorganisationen in dem Bündnis Istanbul-Konvention aktiv. Wir haben vor ein paar Monaten einen Bericht veröffentlicht, in dem wir klar machen, wo es noch hakt. Zusammenfassend kann man sagen: Auch nach drei Jahren fehlt es in Deutschland an einer übergreifenden Gesamtstrategie, an handlungsfähigen Institutionen und auch an Ressourcen, um das Recht aller Frauen und Mädchen auf ein gewaltfreies Leben umzusetzen. Insbesondere Frauen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte, mit Behinderungen, mit diversen geschlechtlichen Identitäten oder auch wohnungslose Frauen haben keinen umfassen Zugang zu Schutz und Prävention. Wir kritisieren auch, dass der Gewaltschutz von geflüchteten Frauen, deren Aufenthaltsstatus unklar ist, nicht garantiert ist.

Sehen Sie denn auch positive Entwicklungen der letzten Jahre?

In der Türkei beobachte ich, dass die ganze Bevölkerung inzwischen weiß, was diese Konvention ist. Das ist unglaublich wichtig. Gerade weil die Regierung so aggressiv vorgeht, ist ein starkes Bewusstsein entstanden, dass der Einsatz für Frauenrechte wichtig ist. Das ist auf jeden Fall positiv. Auch die Vernetzung von Vereinen und Organisation, die stattgefunden hat, ist ein gutes Zeichen.