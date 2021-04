Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Ulrich Weigeldt (Foto: dpa) ist Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes.

Gibt es für die Hausärzte nach dem Impfgipfel nun mehr Klarheit?

Nein. Ich bin tatsächlich fassungslos. Es ist die Aufgabe der Regierung, eine politische Linie vorzugeben, Klarheit zu schaffen und vor allem zu handeln. Nichts davon ist erfolgt.

Was hätten Sie sich gewünscht, wo fehlt es an Konkretem?

Man hätte vor allem hinterfragen sollen, ob die Einschätzungen, die zur so genannten Bundesnotbremse geführt haben, zutreffend waren. Vor dem Beschluss über die später revidierte "Osterruhe" hieß es in der Debatte, wenn wir das nicht machen, riskieren wir Sieben-Tages-Inzidenzen von 300, 400 oder mehr. Das ist nicht eingetreten. Stattdessen verläuft die Entwicklung bei den Infektionen aktuell flach. Von einem exponentiellen Wachstum ist jedenfalls nichts zu sehen. Zum Zweiten fehlt mir der klare Kurs, dass es mit den Impfungen jetzt endlich sehr zügig vorangehen muss. Die Priorisierung wird offenbar im politischen Raum immer noch nicht richtig verstanden. Da kann es nicht um Schema F gehen. Vielmehr brauchen die Ärzte Ermessensspielräume, um zunächst all diejenigen zu impfen, die ein Risiko tragen. Zudem darf keinesfalls Impfstoff verschenkt werden. Ich hätte mir daher eine Freigabe gewünscht, damit man aus einem Fläschlein Biontech-Impfstoff eine siebte Dosis gewinnt – was nach wie vor verboten ist. Vom Impfgipfel hätte ich auch die klare Aussage erwartet, dass es eben nicht darum geht, den Geimpften vermeintlichen "Privilegien" zu verschaffen, sondern einzig darum, dass ihnen möglichst rasch wieder die ihnen zustehenden Freiheiten zurückgegeben werden. Wenn hier von Fairness gegenüber Nicht-Geimpften gesprochen wird, ist das verfehlt. Schließlich hätte man sich mit der Lage der Kinder befassen müssen. Insgesamt trödelt die Politik.

Hatten Sie die Erwartung, dass die Hausärzte noch stärker mit Impfstoffen versorgt und die Betriebsärzte in die Impfkampagne rasch eingeschaltet werden?

Die Erwartung hatte ich nicht, aber den Wunsch schon. Die Bevorzugung der Impfzentren bei der Versorgung mit Vakzinen ist nicht nachvollziehbar. Es geht doch nicht um die Auslastung von Impfzentren, sondern um ein rasches Impfen möglichst vieler Menschen. Und die wollen mehrheitlich zu ihren Hausärzten. Das bestehende gute Netz von solchen Ärzten und auch den Fachärzten sorgt dafür, dass der Impf-Turbo zündet. Deshalb muss mehr Impfstoff in die Praxen. Die Einbeziehung der Betriebsärzte kann einen zusätzlichen Impuls bringen. Die Betriebe bereiten sich darauf auch schon vor. Insgesamt ist beim Impfen nun eine größere Dynamik sichtbar, die der Amtsschimmel aber oft bremst.

Haben Sie inzwischen Klarheit über die Impfmengen, die die einzelnen Praxen in den nächsten Tagen erreichen?

Wir gehen davon aus, dass das, was angekündigt ist, kommt. Es gibt aber immer mal wieder Probleme und kurzfristige Änderungen, die die Praxen und ihre Patienten in Nöte bringen.

Werden die Hausarzt-Praxen überlaufen von impfwilligen Patienten?

Das ist unterschiedlich. Aber wir bekommen derzeit schon viele Anfragen. Stellenweise werden Praxen in der Tat überrannt. Deshalb sorgt uns, dass man kurzfristig und ohne Abstimmung mit uns sagen könnte, die Priorisierung ist aufgehoben. Denn dann haben wir am Tag danach Schlangen von Patienten vor dem Haus. Deswegen muss das abgestimmt werden.

Sollte man die Impfpriorisierung jetzt schon aufgeben?

Nein, ich bin nicht dafür, das schon komplett aufzugeben. Man sollte daran im Sinne einer Leitlinie festhalten. Aber die Hausärzte müssen die Möglichkeit haben, damit vernünftig und pragmatisch umzugehen, und nicht stur nach Regel. Eine gewisse Flexibilität ist notwendig.