Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Herr Montgomery, können die Corona-Beschränkungen in Deutschland nach Ostern wieder gelockert werden? Brauchen wir ein Ausstiegsszenario?

Es ist absolut an der Zeit, über Ausstiegsszenarien nachzudenken. Aus dem Nachdenken wird sich ergeben, wann man dann mit dem Einstieg in einen Ausstieg beginnen kann. Wir reden nicht über ein Kalenderdatum. Es geht um eine wissenschaftliche Kenngröße, wann man es sich erlauben kann, wieder mehr Kontakte zuzulassen.

Der Deutsche Ethikrat fordert eine öffentliche Debatte über den Ausstieg und die Verhältnismäßigkeit. Auch die Beschränkungen führen zu gesundheitlichen Problemen und Todesfällen. Sind die Schäden des Shutdowns am Ende größer als der Nutzen?

Das Papier des Ethikrates enthält drei wichtige Grundwerte, die es auszubalancieren gilt: Die Gesundheit muss höchste Priorität haben. Es ist die Wirtschaft und nicht zuletzt sind es soziopsychologische Faktoren wie Vereinsamung und häusliche Gewalt. Wenn die einschränkenden Maßnahmen erfolgreich sind, muss man jetzt darüber nachdenken, wann man sie gefahrlos wieder aufheben kann. Wenn sie nicht erfolgreich wären, hätten sie ihre Legitimität verloren und müssten zurückgenommen werden. Wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, was man zu welchem Zeitpunkt wo wieder aufmachen kann.

Der Ruf nach einer Maskenpflicht wird lauter. Auch eine digitale Überwachung von Bewegungsprofilen mit einer Tracking-App ist im Gespräch. Wären das sinnvolle Maßnahmen?

Die Tracking-App hilft nur im Nachhinein. Sie gibt nur Auskunft darüber, wenn man mit jemandem im Kontakt stand, der bereits infiziert war. Es hilft, die weitere Infektionsausbreitung zu vermeiden. Die Maskenpflicht hingegen wäre sehr problematisch. Es gibt nicht genug frei verfügbare Masken für alle. Eine Pflicht einzuführen, der die Bürger gar nicht voll nachkommen könnten, wäre schwierig. Wir brauchen die hochwertigen Masken auch dringend für unser medizinisches Personal und die Pflege. Sie lassen sich trotz weltweiter Suche nur schwer beschaffen. Es wäre unsinnig, die jetzt an alle zu verteilen.

Das Robert-Koch-Institut warnt, wir stünden erst am Anfang der Epidemie. Wie ist die aktuelle Lage in den Kliniken? Drohen auch bei uns Zustände wie in Spanien, Italien und den USA?

Wir haben den Höhepunkt der Infektion noch nicht erreicht. Eine Herdenimmunität und eine globalen Durchseuchung haben wir längst nicht erreicht. Von Zuständen wie Italien oder Spanien sind wir aber weit entfernt. Das liegt an der hervorragenden Vorbereitung der Bundesregierung. Deutschland hat so gute medizinische Einrichtungen und so viele Intensivbetten wie kein anderes Land der Welt. Deshalb werden wir unterhalb der Kapazitätsgrenze unseres Gesundheitssystems bleiben und das Problem so gut wie nur möglich meistern.

Österreich will am 1. Mai wieder alle Geschäfte öffnen. Wäre das auch ein Modell für Deutschland?

Das Virus kennt weder Ostern noch Sommerferien. Wir müssen prüfen, ob Lockerungen der Beschränkungen aus epidemologischen Gründen gerechtfertigt wären. Entscheidend ist die Verdopplungsrate der Infizierten. Wir liegen bei gut 13 Tagen. Das ist ein guter Wert. Ab 14 oder 15 Tagen können wir über erste Lockerungen nachdenken. Einen Rückfall können wir uns nicht leisten. Wenn wir am Ende zu früh aufmachen, wäre es tragisch. Es wird keine schnelle Rückkehr zur Normalität geben.

Das heißt, der Sommerurlaub fällt 2020 aus?

Er fällt mit Sicherheit nicht aus, aber er wird völlig anders sein als früher. Keine Flugreisen im engen Billigjet. Quarantäne, wenn man aus bestimmten Ländern zurückkommt und Einreiseverbote in anderen. Wir tun uns und unseren Mitmenschen einen Gefallen, wenn wir in der Region bleiben, die Badeseen nebenan nutzen und uns vernünftig verhalten.