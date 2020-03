Heidelberg. (hol) Unsere heutige Aufgabe stellt Hans-Bernhard Petermann. Er lehrte bis zu seiner Pensionierung Philosophie an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und leitet Kurse an der Hector-Akademie.

RNZ-Hausaufgaben

Ludwig Wittgenstein, einer der berühmtesten Philosophen des 20. Jahrhunderts, fasste sein erstes Buch mit dem Satz zusammen: "Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen." – Prüfen wir diesen Satz durch folgende Aufgaben:

> a) Für alle, auch Jüngere: Wir bilden eine Wortfamilie z.B. zu unterschiedlichen Tätigkeitswörtern, also andere Wörter für "machen", z.B. "tun". 1. Wie viele Wörter bekommt ihr zusammen? 2. Diskutiert: Meinen diese Wörter alle das Gleiche, oder worin besteht ihre jeweilige Besonderheit? 3. Prüfung: Sagen diese unterschiedlichen Wörter "klar" und eindeutig, was gemeint ist?

> b) Für fortgeschrittene Sprachkritiker: 4. Wir finden alphabetisch Begriffe, die unterschiedliche Formen des Sagens bezeichnen, also: Aussage, Beschreibung, Chat, Diskussion, … Wer schnell ist, kann auch zwei oder drei zu jedem Buchstaben suchen. 5. Prüfung: "Sagen" diese unterschiedlichen Begriffe "klar" und eindeutig, was sie meinen? Und was ist das jeweils Besondere dieser unterschiedlichen Sagens-Formen?

> c) Methodisch wichtig: Alle Ergebnisse a) aufschreiben, b) mit anderen diskutieren (auch wenn das derzeit nicht im direkten Kontakt geht), c) gegebenenfalls neu formulieren, d) schließlich: Konsequenzen aus dieser Arbeit überlegen, auch Erwachsene, Lehrer, Schriftsteller kritisieren, wenn sie etwas unklar formulieren.

Fertige Lösungen für diese Aufgabe gibt es nicht; sie bestehen darin, dass man sich die Einsichten und Konsequenzen aus dieser Arbeit bewusst macht. Macht Spaß und fördert unsere Intelligenz!

