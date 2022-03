Von Benjamin Auber

Heidelberg. Andreas Zick (60) ist Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Universität Bielefeld. Seit 2013 leitet er als Direktor das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG). Sein Buch mit Beate Küpper: "Die geforderte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland", erschien im Jahr 2021.

Herr Zick, die Ereignisse in der Ukraine dominieren das Weltgeschehen. Ist der Widerstand der Corona-Proteste damit etwa vorerst gebrochen?

Bei sehr vielen kleinen Protesten, die es immer noch gibt, können wir schon beobachten, dass pro-russische Stimmen lauter werden. Das liegt daran, dass die Protestierenden in die letzten zwei Jahren eine starke Russland-Neigung entwickelt haben. Außerdem konsumieren diese Gruppen vermehrt russische Medien.

Kann es durch den Krieg sein, dass der Protest abnimmt, weil die Demonstrierenden merken wie gut Sie es in Deutschland eigentlich haben?

Die Protestkultur entwickelt sich weiter und wird künftig andere Themen aufnehmen. Corona wird in den Hintergrund treten. Erst wenn die Regulierung der Politik stärker anzieht, würde sich der Widerstand erneut stärker wieder formieren. Vorstellbar wäre, dass sich bei der drohenden Energieknappheit durch den Ukraine-Krieg etwas Neues entwickelt.

Könnten sich die Querdenker nun gegen die ukrainischen Flüchtlinge richten?

Wir erleben eine Welle der Solidarität. Solidarität und Freiheit sind für gerade auch Querdenker Kampagnenbegriffe. Sie klagen sie für sich ein. Beachtet werden muss, dass die lokalen Protestgruppen stärker sind als je zuvor und sie drei Kernideen eint: Gegen die Regulierung des Staates, ein ganz anderer Freiheitsbegriff und eine nationale Orientierung. Natürlich wird es auch Reflexe in Richtung Migration geben. Es ist aber nicht ausgemacht, wann und wer einen Akzent setzt. Das müssen wir abwarten.

Was hat Sie mit Blick auf die letzten zwei Corona-Jahre überrascht?

Ein neues ideologisches Überzeugungsmuster taucht in der bürgerlichen Mitte auf. Das ist die Neuheit. In der Gesellschaft sickert in Form von Verschwörungsmythen und verstärktes Misstrauen in Eliten ein populistischer Umgang mit Politik ein. Diese rebellisch-autoritäre Haltung zeigt sich bei vielen Spaziergängern. Was wir im Rechtsextremismus verstärkt sehen, taucht hier weicher auf. Es ist dem Zeitgeist angepasst, denn wir erleben, dass in einer digitalen Welt sich ganz neue gruppenspezifische Realitäten herausbilden. Im Grunde eine bürgerlich populistische Parallelgesellschaft, die Distanz zu dem, was sie als System bezeichnen, eint.

Wie hoch schätzen Sie das Gewaltpotenzial der neuen Mitte ein?

Die entscheidende Frage ist, was mit einer Mitte passiert, wenn Gewalt dort eindringt. In den letzten Jahren zeigt sich in der polizeilichen Kriminalstatistik ein massiver Anstieg von rechtsmotivierter Gewalt. Im Vergleich mit anderen Ländern hat Deutschland ein hohes Ausmaß von vorurteilsbasierter Hasskriminalität auf Staatsbedienstete und Journalisten. Bei den Spaziergänger-Protesten sehen wir nicht nur Wissenschaftsfeindlichkeit, sondern auch ein aggressives Bedrohungsszenario. Aus dem Opfer-Mythos heraus speisen die Gruppen ihre Akzeptanz für Gewalt.

Welche Rolle nimmt der Rechtsextremismus in diesem Spiel ein?

Es gibt beide Bewegungen. Rechtsextreme Menschen entwickeln sich in und aus der Gesellschaft heraus. Wir denken rechte Ideologien wären Abweichungstendenzen, die gar nichts mit uns zu tun haben. Aber das stimmt nicht. Wenn der Volkswillen für generelle Menschenfeindlichkeit steigt, erhöht es die Legitimität der Rechtsextremisten.

Wie sollen wir dabei mit Telegram und Hass im Netz umgehen?

Gegen Hasskampagnen im Internet, die ein enormer Beschleunigungsfaktor für Ideologien sind, haben wir uns lange kaum gewehrt. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz werden die Tech-Firmen mit in die Verantwortung genommen. Aber auch das recht nicht, weil das wieder zu einem reinen Problem der Rechtsverfolgung gemacht wird. Telegram lässt massive Desinformationen und demokratiegefährdendes Gedankengut zu. Das ist ein großer Tanker, der im Ausland nicht erreichbar ist. Die Würde des Menschen darf auch digital nicht in Frage gestellt werden. Im Netz brauchen wir eine starke Zivilgesellschaft, die sich dagegen stemmt.

Warum entzündet sich gerade an der Impfung der Protest?

Impfgegner gab es schon vorher. Vor Corona haben wir uns mit den sechs bis acht Prozent nicht beschäftigt. Damit hätten wir rechnen müssen. Eine Pandemie ist für ideologisch orientierte Gruppen ein einfacher Ausgangsmoment, der sich leicht und schnell radikalisieren lässt. Impfgegnerschaft kann politische Identitäten bilden. Dann formieren sich Gruppen, die massiven Druck auf Meinungsabweichler machen. Das alles hat der Verein Querdenken genutzt und organisiert.

Vor Corona eigentlich positiv besetzt ...

Eigentlich wollen wir alle Querdenker sein. Demokratie braucht Kritik, aber ein Misstrauen, das konstruktiv ist.

Werden Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, von der Gesellschaft zu sehr ausgegrenzt?

Pandemien sind Zeiten, wie schon bei der Vogelgrippe, wo Gruppen durch Vorteilsmuster ausgegrenzt werden. Auch Meinung, die uns nicht gefällt, muss geschützt werden. Ungeimpfte wurden sehr früh in eine Schublade gesteckt. Wenn Politik sich nicht mehr differenziert äußert, kann das ein Anlass für Menschen sein sich dagegen aufzulehnen.

Wie sehen die Diskussion einer allgemeinen Impflicht?

Wenn kein geeignetes Diskussionsforum in dieser Frage geschaffen wird, weil sich Politik als handlungs- und durchsetzungsstark zeigen will, ist es für rechtsidentitäre Gruppen leicht einen Widerstand zu organisieren.

Einen Blick noch zur Erziehungswissenschaft: Welchen Beitrag soll sie leisten, damit junge Menschen konfliktresistenter ausgebildet werden?

Die Schulen müssen sich viel mehr mit Konfliktresilienz beschäftigen. Ein Irrglaube, dass allein eine bessere politische Bildung gegen Absetzungstendenzen hilft. Schon die Shell-Jugendstudie vor der Pandemie hat gezeigt, dass die Affinität zu rechtspopulistischen Einstellungen auch unter jungen Menschen sehr hoch war. Es wird viel mehr auf die Konfliktfähigkeit ankommen. Streit müssen wir lernen. Als Gesellschaft gilt es mehr auf Ziviltugenden Wert zu legen. Wenn jemand abgewertet wird, reicht es nicht nur gut zu erklären, sondern mit der eigenen Tugend sich vor jemanden zu stellen. Der Anteil konfliktfähiger politischer Bildung in der Schule zu erfahren, liegt im einstelligen Prozentbereich. Da müssen wir dringend nachsteuern.