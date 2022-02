Von Klaus Welzel

Heidelberg. Corona kommt im Herbst wieder. Da ist sich Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Heidelberger Uniklinikum, sicher. Dennoch besteht kein Grund zur Panik.

Prof. Kräusslich, sind Sie zufrieden mit den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde vom Mittwoch?

Auf jeden Fall ist es gut, dass ein Plan mit mehreren Stufen beschlossen wurde. Der Termin am 20. März kommt daher, dass dann die aktuelle gesetzliche Grundlage ausläuft. Ob der 20. März wirklich der richtige Zeitpunkt ist, um alle weiteren Maßnahmen wegfallen zu lassen, wird man sehen. Da sollte man vielleicht Anfang März die aktuelle Lage nochmals prüfen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 92: Warum Omikron in den USA schlimmer wütet als in Deutschland Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Da höre ich eine gewisse Skepsis raus. Wo hätten Sie gerne nachgeschärft?

Ich halte die Maßnahmen, die unmittelbar wegfallen – im Einzelhandel nur noch Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich aufheben –, für richtig. Es muss aber eine rechtliche Grundlage dafür geben, dass die Maskenpflicht und gegebenenfalls andere Maßnahmen nach dem 20. März bedarfsgerecht weitergeführt werden können. Das sollte möglichst bereits Anfang März erfolgen.

Das müsste dann der Bundestag regeln. Aber die endgültigen Lockerungen soll es ja nur geben, falls die Kliniken nicht überlastet werden. Wie sieht es an den hiesigen Kliniken aus?

Das hat sich seit der letzten Woche nicht entscheidend verändert. Wir haben immer noch circa 30 positiv getestete Mitarbeitende pro Tag, insgesamt 250 bis 300 in Isolierung. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation und beatmet hat sich nicht sehr verändert. Dagegen sehen wir immer mehr Patienten mit Corona auf den Normalstationen. Aber da muss man unterscheiden, ob jemand wegen Corona kommt, oder ob die Person z. B. ein gebrochenes Bein hat und außerdem Corona-positiv ist. Für die Klinik ist es natürlich trotzdem relevant, weil die Schutzmaßnahmen jetzt in vielen Bereichen notwendig sind; der Aufwand ist also weiterhin groß. Insgesamt kommen wir aber aktuell gut zurecht, allerdings ist es noch immer angespannt und wir können aufgeschobene Eingriffe noch nicht nachholen.

In den USA werden ja derzeit mehr Corona-Tote als während der Delta-Welle gemeldet, weil die Omikron-Variante hoch ansteckend ist. Was macht Deutschland denn anders als die USA?

Die USA haben eine viel schlechtere Impfquote. Doppelt geimpft sind dort knapp zwei Drittel, geboostert nur ein Viertel der Bevölkerung. Bei uns ist das viel höher. Hinzu kommt, dass in vielen Staaten kaum oder keine Schutzmaßnahmen vorgesehen sind. Auch in den USA sind die Patienten auf der Intensivstation in der Regel ungeimpft. Dort ist die Impfquote zu niedrig, es fehlen Schutzmaßnahmen. Man kann also ganz klar sagen, warum dort so viele Menschen sterben.

Omikron vermehrt sich sehr stark in den oberen Atemwegen. Wir sprachen vor einigen Monaten über eine Nasenspray-Impfung, die hier ja besonders gut helfen würde. Wie weit sind denn da die Entwicklungen?

Verschiedene derartige Impfstoffe sind in der Erprobung, aber noch nicht ausreichend getestet. Wir müssen abwarten, wie gut die Schutzwirkung sein wird. Dabei muss man vor zu hohen Erwartungen warnen, die daher kommen, dass die neuen mRNA-Impfstoffe sofort so erfolgreich waren.

Das RKI geht fest davon aus, dass wir im Herbst vor einer weiteren Coronawelle stehen. Liegt das – wie schon oft von uns besprochen – wirklich nur an der zu geringen Impfbereitschaft? Oder gibt es da noch andere Faktoren?

Es liegt zum Teil an der Impfquote, aber auch an der Dauer des Schutzes. Bei Omikron schützt die zweifache Impfung nicht ausreichend, auch der Schutz durch den Booster lässt über die Zeit nach. Wir können zudem nicht sicher vorhersagen, welche Variante im Herbst dominant sein wird. Einige Kollegen vermuten Delta; das ist möglich, aber es kann auch eine andere Variante sein, die den Immunschutz teilweise unterlaufen könnte. In jedem Fall rechne ich damit, dass wir im Herbst und Winter deutlich zunehmende Infektionen haben werden. Deshalb ist es wichtig, weiter zu impfen und die rechtlichen Grundlagen für eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen zu legen, um dann gewappnet zu sein.

Wenn so ein Virus wiederkommt: Wo hält es sich denn in der Zwischenzeit, also während des Sommers, so auf?

Es kann nicht einfach Pause machen und warten. Ein Virus muss immer wieder neu infizieren, um sich zu halten, sonst stirbt es aus. Das kann aber in geringem Umfang und irgendwo auf der Welt sein.

Biontech-Gründer Ugur Sahin sagte, er gehe davon aus, dass wir die nächsten zehn Jahre mit Corona leben müssten. Sehen Sie das auch so?

Ich sehe keinen Grund, warum das Virus verschwinden sollte. Es hat sich beim Menschen sehr gut eingerichtet. Wir haben Varianten, die dreifach Geimpfte infizieren können. Das Virus hat sich weltweit ausgebreitet und selbst, wenn wir weltweit eine eher unwahrscheinliche Impfquote von 75 bis 80 Prozent erreichen sollten, würde das Virus nicht verschwinden. Es wird bleiben. Wie lange, werden wir sehen, aber die nächsten Jahre wird es nicht verschwinden.

Wir sprachen zuletzt über die mutmaßliche Nachfrage nach dem Totimpfstoff Novavax. Ist diese mittlerweile feststellbar – zum Beispiel bei den Beschäftigten am Klinikum?

Unser betriebsärztlicher Dienst hat eine Reihe von Anmeldungen für die Impfung mit Novavax. Ab der kommenden Woche sollte dieser Impfstoff verfügbar sein und wird dann verimpft. Das Interesse hat natürlich auch mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab Mitte März zu tun. Wer bis dahin eine Immunisierung begonnen hat, hat Bestandsschutz. Man geht davon aus, dass, wer sich einmal hat impfen lassen, auch die zweite Impfung wahrnehmen wird.

Also könnte es sein, dass durch diesen Impfstoff die Quote noch verbessert wird?

Das könnte sein, einen dramatischen Sprung erwarte ich allerdings nicht. Aber es freut mich, wenn dieser Impfstoff als Chance begriffen wird und Menschen, die sich prinzipiell impfen lassen wollen, sich jetzt dafür entscheiden.