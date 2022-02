Von Benjamin Auber

Heidelberg. Die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Katharina Nocun (35) beschäftigt sich in ihren Büchern wie "True Facts: Was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft", mit Mythen und wie Menschen darauf reagieren.

Frau Nocun, wie können Sie den Lesern erklären, dass wir beide nicht Teil "eines großen Plans" sind?

Jemand, der felsenfest an Verschwörungsmythen glaubt, werden wir nicht überzeugen können. Die Menschen, die dazu tendieren, sehen Muster, die es nicht gibt. Sobald man Akteure aus dem Milieu kritisiert, wird man automatisch zum Teil einer bösartigen Verschwörung hochstilisiert. Das ist bequem, denn dann muss man sich nicht mit den Argumenten des Gegenübers auseinandersetzen.

Warum taugt gerade die Corona-Pandemie dazu, um Verschwörungsideologien zu verbreiten bzw. zu glauben?

Es ist umstritten, ob der Verschwörungsglaube durch die Pandemie zugenommen hat. Vor Corona haben Studien gezeigt, dass bis zu einem Drittel der Gesellschaft einen Hang zu solchen Geschichten hat. Laut Studien kann ein Gefühl von Kontrollverlust, etwa durch Trennung, Krankheit oder politische Unsicherheit, dazu führen, dass man Verschwörungserzählungen eher glaubt. In der Pandemie haben viele Menschen einen Kontrollverlust erlebt, vor allem weil keiner weiß, wie es weiter geht.

Welche Verantwortung trägt die Politik bei Corona, dass Verschwörungsmythen überhaupt entstehen?

Selbst in einem perfekten und transparenten politischen Umfeld ohne Lobbying oder Korruption würde es Verschwörungsanhänger geben. Der Politik, bei allen Problemen die Schuld zu geben, greift zu kurz. Manchmal driften Menschen auch ab, wenn sie Schwierigkeiten im privaten Bereich haben.

Können Sie einordnen, wer die "Spaziergänger" sind, die montags gegen die Corona-Maßnahmen protestieren?

Der Begriff "Spaziergang" ist irreführend, denn was sich montags in vielen Städten abspielt, ist eine Demonstration. Es ist regional total unterschiedlich, wer sich zu solchen Versammlungen trifft. Oft ist nicht eindeutig erkennbar, welches politische Ziel die Teilnehmer verfolgen. Einigen geht es nur um einzelne Corona-Maßnahmen, einige Anhänger rechtsextremer Gruppen oder Verschwörungsgläubige sprechen aber von "Systemumsturz".

Wie sollte man mit solchen Zusammenkünften umgehen?

In gewisser Weise ist es ein völlig normaler Vorgang, wenn einige Menschen für oder gegen Maßnahmen demonstrieren. Für einige gehen die Einschränkungen zu weit, für andere greifen sie zu kurz. Was nicht zur Entspannung der Situation beiträgt ist, dass in manchen Städten Demonstrationen einfach laufen gelassen werden, obwohl Auflagen wie eine Maskenpflicht nicht eingehalten werden und gleichzeitig mit Härte Gegendemos aufgelöst werden.

Welche Bedrohung geht von den Corona-Protesten aus und wie schwer treffen Sie persönlich Beschimpfungen oder gar Morddrohungen?

Es ist nicht schön, aber ich habe gelernt mit den Drohungen zu leben. Wenn man sich zu Themen wie Rechtsextremismus kritisch äußert, ist man automatisch auf dem Radar. Oft gehört es aber zu einer gezielten Kampagne, um Personen einzuschüchtern oder mundtot zu machen. Gefährlich wird es, wenn es Versammlungen mit Fackeln oder Parolen vor Privathäusern stattfinden. Ich würde mir von den Behörden wünschen, dass diese Gefahr ernster genommen wird. Darüber hinaus sollte die Zivilgesellschaft noch stärker dagegen aufbegehren und sich solidarisch gegen den Hass zeigen.

Hilft es den Messenger-Dienst Telegram in Deutschland zu verbieten oder ist das nur eine Scheindebatte?

Ob es abnimmt, wenn wir eine Plattform verbieten, wage ich zu bezweifeln. Oftmals sind diese Gruppen und Akteure auch auf anderen Kanälen unterwegs.

Und was würde dann helfen?

Wir haben definitiv ein großes Defizit bei der Strafverfolgung gegen Hass und Hetze und bei der Umsetzung geltenden Rechts. Viele Verschwörungsinfluencer sind polizeibekannt und oftmals passiert wenig bis gar nichts oder viel zu spät. Dass sich beispielsweise Attila Hildmann ins Ausland absetzen konnte, war ein wichtiges Signal für die Szene. Nämlich, dass man einfach davonkommen kann. Es braucht mehr Rechtsdurchsetzung, aber auch Unterstützung für Betroffene.

Würde die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht eher spalten oder zusammenführen?

Wie sich eine mögliche Impfpflicht auswirken würde, ist schwer zu beurteilen. Jemand, der lange gegen Impfungen gewettert hat, jetzt aber nur deshalb bei der Ablehnung bleibt, weil er sein Gesicht wahren will, nimmt es vielleicht sogar als Erleichterung wahr. Aber klar ist auch, dass radikale Impfgegner jetzt schon mobilisieren und teilweise in Gruppen zu Gewalt aufrufen. Doch davon sollte man sich bei der Entscheidung nicht leiten lassen.

Welche Tipps haben Sie für innerfamiliäre Konflikte? Der Riss geht quer durch die Gesellschaft...

Grundsätzlich ist es ratsam, früh zu intervenieren. Ein fundierter Faktencheck oder eine inhaltliche Diskussion können dann oft helfen. Bei verfestigten Überzeugungen kommt man allerdings mit Fakten oft nicht mehr weiter. Beratungsstellen empfehlen dann, Gespräche auf einer emotionalen Ebene zu führen. Wie kann ich die Bedürfnisse, die durch diese Überzeugung befriedigt werden, auf eine gesunde Art und Weise befriedigen?

Was passiert, wenn scheinbar gar nichts mehr hilft?

Manchmal hat man es nicht in der Hand, ob der andere die angebotene Hilfe annehmen möchte. Wenn es einem zu viel wird, kann eine Kontaktpause helfen. Es ist aber auch legitim rote Linien zu ziehen, etwa wenn sich jemand nicht an gemeinsame Absprachen hält. Wer den Kontakt abbricht, verliert jedoch auch die Möglichkeit, positive Impulse zu setzen.

Glauben Sie, wenn Corona besiegt ist, dass sich auch die Verschwörungsmythen in Luft auflösen?

Verschwörungsideologen sind sehr gut darin, immerzu auf das nächste Pferd zu setzen. Sie werden dann neue Mythen, wie etwa die Leugnung des menschengemachten Klimawandels verbreiten um weiter im Gespräch zu bleiben. Das werden wir nur begrenzt verhindern können.

Info: Alle bisherigen Folgen unter www.rnz.de/corona-podcast.de. Beratungsstellen unter: www.zebra-bw.de