Von Benjamin Auber

Heidelberg/Mannheim. Die Sozialpsychologen Jana Berkessel und Tobias Ebert vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) beschreiben in ihrer kürzlich veröffentlichten Untersuchung, dass die Corona-Pandemie zuerst die Reichen trifft, aber dann die ärmeren Teile der Bevölkerung besonders davon betroffen sind.

Frau Berkessel, Herr Ebert, war Corona zu Beginn ein Lifestyle-Virus?

Ebert: Das ist eine provokante Formulierung, die ich so jetzt nicht unterschreiben würde. Richtig ist aber, dass unsere Hypothese besagt, dass ganz am Anfang der Pandemie sich eher diejenigen Menschen anstecken, die ins Ausland reisen oder internationale Kontakte hatten. Insofern sollte die Pandemie zuerst Menschen betroffen haben, die sich in der Regel in den reicheren Milieus bewegen und in der Lage sind, mobil zu sein.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 70: Warum die Pandemie in armen Regionen heftiger wütet Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

Warum hat es anfangs vor allem reichere Gebiete getroffen?

Berkessel: Zu Beginn der Pandemie, wenn das Virus noch nicht weit verbreitet ist, ist die Diversität der Kontakte entscheidend, also mit wie vielen verschiedenen Menschen in Interaktion getreten wird, nicht eben wie eng die Kontakte sind. Und das kennzeichnet aus sozialpsychologischer Perspektive die Personen mit höherem sozialen Status. Wenn zu Beginn einer Pandemie Verhaltensweisen nicht eingeschränkt sind, gehen wir davon aus, dass die diverseren Netzwerke einen zentralen Risikofaktor darstellen.

Wie lässt sich erklären, dass sich das Corona-Virus in ärmeren Gebieten zunächst langsam ausbreitet, dann aber umso heftiger wütet?

Berkessel: Sobald sich das Virus weiter verbreitet hat, ist nicht mehr die Diversität, sondern die Enge der Kontakte entscheidend und die Pandemie zirkuliert vor allem in sozialen Gruppen, die ihre Kontakte weniger einschränken können. Wenn Schutzmaßnahmen nach einer Zeit greifen, können sich besser gestellte Menschen meist geeigneter vor dem Virus schützen – zum Beispiel, weil sie häufiger ihre Berufe aus dem Homeoffice ausüben können. Insofern hat Corona ein tragisches Muster, wonach Reichere das Virus einschleppen, aber Ärmere im späteren Verlauf der Pandemie viel stärker darunter leiden müssen.

Welchen Einfluss hat in diesem Zusammenhang die Urbanität auf die Entwicklung der Pandemie?

E b e r t: Für das Infektionsgeschehen, das können wir mit unserer Studie nachweisen, ist Urbanität ein Faktor unter vielen, aber nicht das alleinige Erklärungsmuster. In Städten ist häufig der sozioökonomische Status im Mittel höher, aber der sozioökonomische Effekt, den wir in unserer Studie zeigen, kann nicht alleine durch einen städtischen Aspekt erklärt werden.

Heidelberg hat über den gesamten Pandemieverlauf gesehen fast immer eine niedrigere Inzidenz vorzuweisen als Mannheim. Spielt also der sozioökonomische Status die entscheidende Rolle?

E b e r t: Aus einer rein wissenschaftstheoretischen Perspektive ist eine Einzelfallbetrachtung immer schwierig, weil wir uns auf Gesetzmäßigkeiten konzentrieren. Wenn man aber das Heidelberg-Mannheim-Beispiel auf unsere Hypothese anwendet, und davon ausgeht, dass Heidelberg einen höheres Pro-Kopf-Einkommen aufweist, müssten in Mannheim erst später höheren Inzidenzen aufgetaucht sein. Aber selbst wenn das stimmen würde, hängt die Erklärung dieser Unterschiede auch an anderen Faktoren wie der Demografie, Branchenzusammensetzung, Stadtstruktur, etc.

In Ihrer Studie ziehen Sie Parallelen zur Spanischen Grippe 1918 bis 1919 ...

B e r k e s s e l: Die letzte Pandemie, die in ihrem Ausmaß und ihren Folgen mit Corona vergleichbar ist, war die Spanische Grippe. Auch die Übertragungswege des Virus waren hier relativ ähnlich. Wir konnten historische Daten sammeln und tatsächlich ein ähnliches Muster feststellen: auch in der Spanischen Grippe hatte sich das Virus zuerst unter Personen mit hohem sozialem Status verbreitet.

Warum ist es sinnvoll, Corona mit anderen Pandemien zu vergleichen?

Berkessel: Für uns war es wichtig den Effekt in verschiedenen Pandemien zu betrachten. Die Tatsache, dass auch während der Spanischen Grippe zuerst reichere und später ärmere Menschen betroffen waren, lässt die Vermutung zu, dass es sich nicht um eine Eigenheit der aktuellen Pandemie handelt. So können wir für die Zukunft etwas zu lernen, weil zu Pandemiebeginn notwendigerweise Entscheidungen unter großen Unsicherheiten und mit wenig Expertise getroffen werden. Dabei nützt es besser vorbereitet zu sein und das kollektive Wissen auch in Krisensituationen anzuwenden. Das war unter anderem unser Anspruch bei dieser Studie.

Wenn in Zukunft neue Pandemien auftreten, was heißt es dann für die Ergreifung von Schutzmaßnahmen? Welche Lehren müssen wir ziehen?

Berkessel: Die stärkste Botschaft, die unsere Befunde zeigen – über Länder und Pandemien hinweg – ist die übermäßige Ungerechtigkeit, wonach ärmere Schichten kaum eine Chance haben, glimpflich aus so einer Situation herauszukommen. Heißt im Umkehrschluss, dass wir viel schneller und zielgerichteter auf etwaige Wellen reagieren müssen, um die benachteiligten Bevölkerungsschichten zu schützen. Das gelingt uns mit Ausnahme von der ersten Welle ab März 2020 nun immer schlechter. Je länger eine Pandemie andauert, desto mehr trifft es sozial schwachgestellte Personen, das wird oft in der Betrachtung unterschätzt.

Welche Projekte wären mit Blick auf die Sozialforschung noch sinnvoll?

Berkessel: Das Forschungsfeld offenbart immer noch viele offene Fragen. Wir konnten unsere Hypothese beispielsweise in Deutschland, England und den USA bestätigen. Unklar ist aber, inwiefern dies auch für andere Länder gilt. Auch muss sich zeigen, inwiefern unsere Befunde auch für spätere Wellen gelten, also in den Zeiten, in denen Schutzmaßnahmen wie Masken oder später auch Impfstoffe verfügbar waren. Leider wird uns diese Pandemie noch länger beschäftigen.